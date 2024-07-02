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Одна из причин, по которой мужчины ходят в качалку

Одна из причин, по которой мужчины ходят в качалку

Автор:
02 июля 2024 07:13
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Прикол   Спорт   Юмор   качалка   отношения   парень   тренажерный зал   
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Парень показал одну из причин посещений мужчинами тренажерных залов и всевозможных качалок. Мужчины делают это, чтобы... продолжать быть в отношениях с прекрасным полом.

Вы наверняка всегда считали, что мужчины ходят в спортзал, чтобы нравиться себе\девушкам и для поддержания здоровья. Однако не все так однозначно, если верить ролику ниже.

Парень показывает свою усердную работу на тренажерах, чтобы... продолжать быть в отношениях с девушкой. Нет, ну а что? То ее подсади цветочки сфотографировать, то сажай в машину, когда она немного пересидела с подругами. На все это нужна недюжинная физическая сила.

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Метки: Видео   Девушка   Прикол   Спорт   Юмор   качалка   отношения   парень   тренажерный зал   
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