Одна из причин, по которой мужчины ходят в качалку

Вы наверняка всегда считали, что мужчины ходят в спортзал, чтобы нравиться себе\девушкам и для поддержания здоровья. Однако не все так однозначно, если верить ролику ниже.

Парень показывает свою усердную работу на тренажерах, чтобы... продолжать быть в отношениях с девушкой. Нет, ну а что? То ее подсади цветочки сфотографировать, то сажай в машину, когда она немного пересидела с подругами. На все это нужна недюжинная физическая сила.