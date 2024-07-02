Одна из причин, по которой мужчины ходят в качалку

Парень показал одну из причин посещений мужчинами тренажерных залов и всевозможных качалок. Мужчины делают это, чтобы... продолжать быть в отношениях с прекрасным полом.
Вы наверняка всегда считали, что мужчины ходят в спортзал, чтобы нравиться себе\девушкам и для поддержания здоровья. Однако не все так однозначно, если верить ролику ниже.
Парень показывает свою усердную работу на тренажерах, чтобы... продолжать быть в отношениях с девушкой. Нет, ну а что? То ее подсади цветочки сфотографировать, то сажай в машину, когда она немного пересидела с подругами. На все это нужна недюжинная физическая сила.
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