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В столичном детском саду рой ос напал на детей

В столичном детском саду рой ос напал на детей

Автор:
02 июля 2024 18:20
Сообщество : Жить в России
Метки: дети   нападение ос   осиное гнездо   осы   покусали осы   рой ос   фото   
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Пострадавшие малыши тут же распухли.

В московском детском саду при школе "Преображенская" на 2-й Пугачёвской улице целый рой ос напал на детей, которые вышли на прогулку. Дети начали собирать свои игрушки на веранде, когда из-под веранды вылетели осы и начали жалить малышей. В итоге пострадало шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет.

SHOT сообщает, что об осином гнезде работники знали давно, но никто не предпринимал никаких действий. У пострадавших началась сильная аллергическая реакция. Госпитализация никому из ребятишек не потребовалась, врачи осмотрели их на месте и вызвали родителей.

Только после инцидента на место вызвали дезинсекторов, которые обработали веранду.

Источник:

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Метки: дети   нападение ос   осиное гнездо   осы   покусали осы   рой ос   фото   
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1  комментарий
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hhwost 14 минут назад
ой, достали эти осы на даче. два балона дихлофоса извёл на их гнёзда долбаные.
хотя по сравнению с шершнями... у тех гнездо ваще с футболный мяч. и агресивные, твари, хорошо маску защитную с оргстекла додумался надеть пока поливал дихлофосом.
то ли дело пчёлы и шмели - безобидные (если к ним не лезть), садовые растения опыляют...

по сабжу: "гром не грянет - мужик не перекрестится", всё как обычно, чо. сразу с балончика полить нельзя ведь было. в ближайшем магазине дихлофос рублей 200, край 300.
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