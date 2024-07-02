В столичном детском саду рой ос напал на детей

Пострадавшие малыши тут же распухли.
В московском детском саду при школе "Преображенская" на 2-й Пугачёвской улице целый рой ос напал на детей, которые вышли на прогулку. Дети начали собирать свои игрушки на веранде, когда из-под веранды вылетели осы и начали жалить малышей. В итоге пострадало шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет.
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SHOT сообщает, что об осином гнезде работники знали давно, но никто не предпринимал никаких действий. У пострадавших началась сильная аллергическая реакция. Госпитализация никому из ребятишек не потребовалась, врачи осмотрели их на месте и вызвали родителей.
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Только после инцидента на место вызвали дезинсекторов, которые обработали веранду.
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хотя по сравнению с шершнями... у тех гнездо ваще с футболный мяч. и агресивные, твари, хорошо маску защитную с оргстекла додумался надеть пока поливал дихлофосом.
то ли дело пчёлы и шмели - безобидные (если к ним не лезть), садовые растения опыляют...
по сабжу: "гром не грянет - мужик не перекрестится", всё как обычно, чо. сразу с балончика полить нельзя ведь было. в ближайшем магазине дихлофос рублей 200, край 300.