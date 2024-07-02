В столичном детском саду рой ос напал на детей

В московском детском саду при школе "Преображенская" на 2-й Пугачёвской улице целый рой ос напал на детей, которые вышли на прогулку. Дети начали собирать свои игрушки на веранде, когда из-под веранды вылетели осы и начали жалить малышей. В итоге пострадало шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет.