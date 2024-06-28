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Невезучие находят на пляже рваныую обувь и выброшенные памперсы, счастливчики - забытые кольца, часы и бумажники. А некоторые находят на пляже то, что вообще ни на что не похоже!
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"Застрявшая в песке одним концом высохшая водоросль рисует ровные кругина песке при каждом дуновении ветра"
"Местные власти выставили на нашем пляже стойки с образцами мусора и указанием на то, сколько лет каждый из них разлагается"
"Я отправился гулять на пляж вместо работы, чтобы отпраздновать свой 40-й день рождения, - и вот что я нашел!"
"Нашел на пляже малыша-ската и выпустил в море. Через два года его размах крыльев превысит 5 метров"
"Мой брат ищет на пляже акульи зубы. Столько он насобирал щза шесть часов поисков на Фолли бич в Сакраменто"
"Пока я отдыхала на пляже в Лос-Анджелесе, магнитная застежка моей сумки притянула железо из песка"
"Я отправился на пляж после снегопада - и обнаружил в воде у берега кучу плавающих снежков"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тут возможен еще один вариант:
Вижу осьминога.