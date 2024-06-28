FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9646 постов • 875 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
30 самых странных находок на пляже

30 самых странных находок на пляже

Автор:
28 июня 2024 12:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: истории   истории в картинках   находки   неожиданно   пляжи   удивительно   факты   фото   
1633
31
Невезучие находят на пляже рваныую обувь и выброшенные памперсы, счастливчики - забытые кольца, часы и бумажники. А некоторые находят на пляже то, что вообще ни на что не похоже!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: истории   истории в картинках   находки   неожиданно   пляжи   удивительно   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Serg2001 55 минут назад
Долго же он будет ждать, пока у осьминога крылья вырастут...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Vovik 12 минут назад
Матрос лежал на тёплой гальке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Роман 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Garpia121 Час назад
Навряд ли из маленького осьминога скат вырастет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
SolomonA Час назад

Тут возможен еще один вариант:

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Мистер Фикс Час назад
Не вижу ската.
Вижу осьминога.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Дмитрий Час назад
Это не скат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1322 поста (1251 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100346



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Афоня": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме
Как снимали фильм "Афоня": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме
В Ленинградской области сверхразумы пожарили шашлыки на Вечном огне
В Ленинградской области сверхразумы пожарили шашлыки на Вечном огне
Набирающие популярность в сообществах
Брюс всемогущий — как Брюс Уиллис стал «своим парнем» с экрана и постепенно исчез с него⁠⁠
Брюс всемогущий — как Брюс Уиллис стал «своим парнем» с экрана и постепенно исчез с него⁠⁠
&nbsp;Намешалось&nbsp;
 Намешалось 
Официально мессенджер ICQ завершил работу, но энтузиасты запустили неофициальный сервер
Официально мессенджер ICQ завершил работу, но энтузиасты запустили неофициальный сервер
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Юмор#забавно#Китай#история#собака#Ynews#нападение#факты
#в мире#интересно#новости#интересное#кот#полиция#США#Россия#улыбнуло#конфликт
#люди#Прикол#фильм#кино#Москва#Индия#позитив#Реакция#ЧП#СССР
Тинькофф отсекает лишнее Тинькофф отсекает лишнее 30 фото - поднимателей настроения 30 фото - поднимателей настроения 29 впечатляющих неожиданных находок 29 впечатляющих неожиданных находок Необычные вещи, удивительные факты Необычные вещи, удивительные факты 30 самых странных находок на пляже 30 самых странных находок на пляже Удивительные истории в картинках Удивительные истории в картинках

На что жалуетесь?

Вернуться