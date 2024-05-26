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Прогулка по Москве 1959 года

Прогулка по Москве 1959 года

Автор:
26 мая 2024 21:46
Метки: Москва   СССР   история   фото   
519
19

1959 год - давайте вместе посмотрим, каким тогда был город.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Москва   СССР   история   фото   
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5469 постов (5464 в горячем)

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