Прогулка по Москве 1959 года

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1959 год - давайте вместе посмотрим, каким тогда был город.
Интересного вам просмотра!
2.
Зима в Москве. Детвора и взрослые катаются с горок в парке "Удальцовские пруды" на фоне новых домов, что на улице Кравченко.
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3.
Грузовой трамвай на проспекте Мира неподалёку от станции метро "ВДНХ".
На заднем плане видны деревянные бараки Алексеевского студгородка, снесённые в конце 60-х годов.
4.
Строится Дворец Пионеров на проспекте Вернадского в районе Воробьёвых гор (тогда ещё они были Ленинскими).
9.
Вагоны 10-го трамвайного маршрута на фоне Предтеченской церкви в Хамовниках.
Сейчас эти места застроены жилыми домами, а прямо на месте деревянной двухэтажки на заднем плане находится дом 1 по Лужнецкому проезду.
11.
На фото - остановка у Южного речного вокзала на Варшавском шоссе в районе Новоданиловского проезда.
Как же у нас сегодня много фотографий старых трамвайчиков КМ. И всё это благодаря фотографу и фанату рельсового транспорта Ray Degroote, который буквально сделал трамвайный портрет Москвы тех лет
13.
Легендарный круговой троллейбусный маршрут "В", который ходил по ВДНХ и красавчик-троллейбус СВАРЗ ТБЭС.
15.
На площади Дзержинского (ныне - Лубянская площадь) в те годы москвичей удивляли макетом самолёта Ил-12.
19.
Шикарный снимок с Даниловского колхозного рынка. Крыжовничек, смородинка
Предыдущий 1958 год здесь : Какой была Москва в 1958 году
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