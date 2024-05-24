2.

Строили "Москву" на месте взорванного Храма Христа Спасителя и прямо на фундаменте так и не построенного Дворца Советов. Диаметр водной поверхности составлял 130 метров, а объём вмещаемой воды — порядка 25 тысяч м³. Но это потом - после завершения строительства, а пока стройка только-только начиналась.