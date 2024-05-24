234
19
1958 год - давайте вместе посмотрим, каким тогда был город.
Интересного вам просмотра!
2.
В 1958 году в Москве начали строить открытый плавательный бассейн, который назовут точно так же как и город - "Москва".
Строили "Москву" на месте взорванного Храма Христа Спасителя и прямо на фундаменте так и не построенного Дворца Советов. Диаметр водной поверхности составлял 130 метров, а объём вмещаемой воды — порядка 25 тысяч м³. Но это потом - после завершения строительства, а пока стройка только-только начиналась.
×
3.
Выше по течению Москвы-реки кипела ещё одна грандиозная стройка - возводили Лужнецкий метромост
Увы, мост был построен с нарушением технологий и с ним постоянно приключались разные неприятности, ну а в 1990-е годы его и вовсе пришлось перестраивать.
8.
На ВСХВ в павильоне "Машиностроение" выставили новый советский лимузин - красавицу- ГАЗ-13 "Чайка".
9.
А на этом снимке - остатки села Семёновское на Старо-Калужском шоссе.
Город вот-вот поглотит село, осталось совсем чуть-чуть. Сейчас на этом месте проходит улица Вавилова.
10.
Такой была в 1958 году улица Качалова (ныне - Малая Никитская).
На заднем плане прекрасно видно сталинскую высотку на площади Восстания (ныне - Кудринская площадь).
11.
Вид на Четвёртую улицу Строителей и Удальцовские пруды. Сейчас эта улица называется улицей Кравченко.
13.
Оцените элекрофицированную схему московского метрополитена на станции "Курская-Кольцевая".
Нажимаете кнопки с нужными станциями, а схема вам подсвечивает правильный путь. Ну красота!
14.
Легендарные "Черёмушки". Фактически этот район был первым в Москве, куда пришла массовая панельная застройка.
В итоге название "Черёмушки" будут употреблять практически везде - так станут называть новые панельные районы даже в других городах.
17.
Автомобильное движение на Красной площади. Снимали здесь, кстати, именно "Чайку" - это предсерийный образец автомобиля.
18.
Кондуктор и пассажиры в очень необычном троллейбусе СВАРЗ ТБЭС, который изнутри очень походил на аквариум.
Источник:
Еще крутые истории!
- Сотрудники магазина избили мужчину, который совершил кражу
- 14 необычных историй, когда людей случайно забыли
- "Загулялись в Дьюти Фри": пользователи рассказали, почему опоздали на рейс
- В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф
- "Чего ты врёшь, что у тебя только 1 партнёр": ситуации, после которых девушки не хотят идти к гинекологу
Новости партнёров
реклама