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Какой была Москва в 1958 году

Какой была Москва в 1958 году

Автор:
24 мая 2024 21:48
Метки: Москва   СССР   история   фото   
234
19

1958 год - давайте вместе посмотрим, каким тогда был город.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Москва   СССР   история   фото   
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3  комментария
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416
Влад 5 часов назад
Ну.. Так себе.. Похорошела Москва при Собянине,когда начали бордюры перекладывать каждые 6 месяцев,газоны и клумбы менять по сезону, кофе и мороженое москвичам бесплатно раздавать..
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5454 поста (5448 в горячем)

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