Что случилось с первыми сиамскими близнецами в СССР и как сложилась их судьба

Это был 1988 год и Джульет уже несколько лет жила в столице. Шесть лет назад она приехала работать в британском посольстве, устроившись няней. Позже влюбилась в москвича, вышла замуж и осталась в России. Таких планов у женщины не было, но мужу запретили выезд из страны, так как он служил офицером в армии во время войны в Афганистане и имел доступ к государственной тайне.

Джульет за это время нашла себя в журналистике, и теперь стояла с блокнотом в руке перед дверью с надписью "Вход запрещен". Тогда она не подозревала, что это станет началом долгой дружбы с необычными людьми, у которых она собиралась брать интервью.

Неделю ранее женщина увидела сиамских близнецов в эфире телевизионного шоу, транслируемого на 100 миллионов зрителей по всему СССР. Там они рассказывали о том, как их заперли на 20 лет в больнице для душевнобольных.