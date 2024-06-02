Прогулка по Москве 1960 года

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1960 год: сборная СССР по футболу выигрывает чемпионат Европы по футболу, обыграв в финале югославов, а в Москве открывают самый большой в мире открытый плавательный бассейн, который назовут в честь города.
Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!
Интересного вам просмотра!
2.
Бассейн "Москва". Так он выглядел за несколько дней до открытия, которое случилось 16 июля. Последние приготовления.
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4.
Открытие бассейна "Москва" не отменяет традиционных любимых мест сбора москвичей летом. На пляже в Серебряном бору.
6.
Уличные стенды фотохроники ТАСС, на которых можно увидеть информацию о визите первого президента Индии Раджендры Прасада в Москву.
Место действия - площадь Свердлова (ныне - Театральная).
7.
Продажа билетов в цирк у гостиницы "Москва". Само собой, очередь, ведь выступает любимец москвичей - клоун Олег Попов.
10.
Процесс поглощения деревень большой Москвой.
На фото - село Семёновское и осталось ему всего ничего. Сейчас на месте этих огородов находится дом 3 корпус 1 по Ломоносовскому проспекту.
11.
Ещё один кадр из Семёновского. Даже не верится, что Гагаринский район столицы когда-то был таким.
12.
На площади Революции идёт посадка пассажиров в автобус-экспресс до аэропорта. Для багажа - специальная тележка.
15.
Снимок с юго-запада города, где идёт строительство квартала номер 20. В будущем здесь пройдёт Нахимовский проспект.
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Трамвайное кольцо «Измайловский посёлок НКПС», которое сейчас называется "16-я Парковая улица" и 2 красавца-вагона БФ.
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