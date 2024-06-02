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Прогулка по Москве 1960 года

Прогулка по Москве 1960 года

Автор:
02 июня 2024 21:42
Метки: Москва   СССР   история   фото   
394
19

1960 год: сборная СССР по футболу выигрывает чемпионат Европы по футболу, обыграв в финале югославов, а в Москве открывают самый большой в мире открытый плавательный бассейн, который назовут в честь города.

Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

Метки: Москва   СССР   история   фото   
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5489 постов (5483 в горячем)

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Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Советская Москва, Ленинград и провинция глазами знаменитого итальянского фотографа Советская Москва, Ленинград и провинция глазами знаменитого итальянского фотографа История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов

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