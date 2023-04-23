История советских кассетных магнитофонов

Первым советским кассетным магнитофоном считается «Десна», выпущенная в Харькове в 1969 году. Её прототипом был вышедший шесть лет назад Philips, правда, советские инженеры старались не полностью скопировать устройство заграничной модели, а внести свои корректировки.

Многим «Десна» отличалась внутренне, например, усилитель в советском магнитофоне был мощнее, чем в импортном. К достоинствам новоявленной модели относились стабилизатор частоты вращения двигателя, увеличенное число транзисторов и число вольт для работы магнитофона. Помимо этого, «Десна» имела большую массу, чем зарубежный прототип: дополнительные батареи были необходимы для лучшего функционирования устройства.