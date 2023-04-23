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История советских кассетных магнитофонов

История советских кассетных магнитофонов

Автор:
23 апреля 2023 09:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   видео   история   кассета   магнитофон   факты   фото   
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Прослушивание музыки во все времена было интересным занятием, но куда любопытнее была история тех или иных приспособлений, использовавшихся для воспроизведения треков. В Советском Союзе было не так много техники для проигрывания композиций, тем более речь не шла о компактности и лёгкости в эксплуатации.

О том, как в Союзе впервые появились кассетные магнитофоны, почему они считались дефицитом и какие из них звучали лучше всего пойдёт речь в статье.


История появления магнитофонов в СССР

Для советских людей было немного доступных способов прослушивания любимой музыки. Проигрыватели были не в каждом доме, потому как такая техника стоила больших денег, и качественных виниловых пластинок тоже было не достать. Катушечные магнитофоны появились немного позже, и, хотя и значились дефицитным товаром, всё же были более приемлемыми по цене для советских людей. Массовое производство бобинников в конце 60-х вскоре прекратилось, поскольку на смену им пришли более мобильные кассетные магнитофоны.

СССР долгое время не привносило новшеств в проигрывающую музыку технику, но после создания первого кассетного магнитофона компанией Philips советские техники получили задание сделать нечто похожее, и это стало первым шагом в истории появления и популяризации магнитофонов в Союзе.


«Десна» – самая ходовая вещь

Первым советским кассетным магнитофоном считается «Десна», выпущенная в Харькове в 1969 году. Её прототипом был вышедший шесть лет назад Philips, правда, советские инженеры старались не полностью скопировать устройство заграничной модели, а внести свои корректировки.

Многим «Десна» отличалась внутренне, например, усилитель в советском магнитофоне был мощнее, чем в импортном. К достоинствам новоявленной модели относились стабилизатор частоты вращения двигателя, увеличенное число транзисторов и число вольт для работы магнитофона. Помимо этого, «Десна» имела большую массу, чем зарубежный прототип: дополнительные батареи были необходимы для лучшего функционирования устройства.


Существенным «минусом» магнитофона являлась цена, из-за которой простым гражданам «Десну» было непросто приобрести. Однако, через некоторое время, после появления других, более качественных моделей, советские люди уже не нуждались в дорогостоящем гаджете, бывшем для своего времени настоящим прорывом.


Не только «Десна» – какие кассетники появились после

Почти десятилетие ушло у советских инженеров для того, чтобы создать приемлемые по качеству кассетники. Всё это время техника совершенствовалась, и на смену «Десне» в начале 70-х пришёл «Спутник-401», в основу которого легла разработка предшествующего магнитофона. Вместе со «Спутником» была пущена в массовое производство «Легенда-401», созданная арзамасским заводом приборостроения.

Новое поколение кассетников отличалось гораздо более лучшим звучанием. Кроме того, теперь магнитофоны могли воспроизводить запись на второй скорости и даже служить в качестве радио.

Эволюция магнитофонов происходила уверенно, и уже привычных «Спутника» и «Легенду» сменил кассетник под названием «Весна», выпущенный запорожским заводом. Он должен был иметь оригинальный бесконтактный двигатель, однако разработку пришлось отложить, поскольку советские граждане требовали что-то взамен старых магнитофонов, поэтому техники в спешке оставили в «Весне-305» традиционную японскую «начинку». Через несколько лет кассетник с новым двигателем всё же был создан и получил название «Весна-306». Улучшенные характеристики позволяли этому магнитофону работать дольше без подключения к сети.

Но всё же главным достоинством «Весны» по праву считается механизм протяжения ленты. Он был разработан советскими инженерами, которые таким образом сделали лучший переносной кассетник: при его перемещении звук воспроизводился без помех.


Магнитофоны «Весна» стали прототипом для последующих кассетников. Пермский завод начал изготавливать на базе уже существующих моделей магнитофоны «Ритм», «Романтик» и «Электроника». Только ближе к концу 70-х «Весна» получила новое видение: появились усовершенствованные «Весна-201 стерео» и «Весна-211 стерео», имеющие выдающееся оснащение.

В середине 80-х под влиянием зарубежных «бумбоксов» был создан кассетник «Весна-310С», имевший дополнительные функции: способность записи моно и стерео форматов, автоматическая регулировка уровня записи, автоматическая остановка воспроизведения при неисправности кассеты, а также на них впервые появилась система шумоподавления.

По-настоящему «народным» магнитофоном считалась и выпускаемая московским заводом «ТочМаш» «Электроника-301». Он, как и «Весна», был оснащён прочным лентопротяжным механизмом. Следующая модель, «Электроника-302», получила возможность лучшего воспроизведения благодаря встроенному громкоговорителю, но иногда в такие модели, помимо отечественного функционала, внедрялись зарубежные комплектующие, что только совершенствовало звучание «народных» кассетников.


Ностальгия побеждает тренды

Несмотря на то, что кассетные магнитофоны вышли из широкого пользования с развалом Союза, поклонники ретро-техники до сих пор бережно хранят раритетные кассетники. Некоторые из них просто остались хорошим воспоминанием и теперь используются в качестве декора, а многие даже сейчас продолжают воспроизводить любимые хиты.

Ностальгия по ушедшим временам заставляет любителей музыки либо покупать кассетники на барахолках, либо искать им альтернативу. На просторах интернета есть множество предложений с продажей кассетных магнитофонов, слегка улучшенных современными девайсами типа разъёма под флешку или доступа через Bluetooth, однако если верить настоящим ценителям, такие новшества уже не делают кассетники такими, как раньше, а только пародируют нестареющую классику.

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Метки: СССР   видео   история   кассета   магнитофон   факты   фото   
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8k
ишты 6 часов назад
Херня полная, а не пост!
"Массовое производство бобинников в конце 60-х вскоре прекратилось, поскольку на смену им пришли более мобильные кассетные магнитофоны." - массовое производство бобинников в конце 60-х только началось! Выпускались от третьего до высшего класса и качество воспроизведения значительно превосходило кассетники. Все студийные записи велись на бобинники.
Из поста складывается впечатление, что производство кассетников ограничилось "Весной" и "Электроникой" плюс еще парочка мафонов. Я из Новосиба и только у нас производились три (!) марки кассетников - "Нота", "Комета" и "Вега"(Бердск - это 40км от Новосиба)! Автор просто скопипастила какую-то статью (по моему мнению), абсолютно не разбираясь и не вникая в данный вопрос. Обычное лайкодрочерство.
"В Советском Союзе было не так много техники для проигрывания композиций" - абсолютно необоснованное и неверное заявление! Море проигрывателей винила, магнитофонов, транзисторов (радиоприемников) на любой вкус и любые деньги! С какой целю выложен этот обсиральный СССР пост? Лайки или говно на вентилятор?
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7k
Нестерин Сергей 5 секунд назад
"Азамат"-302, неубиваемый кассетник. Лопнул пасик? А мы ему кольцо от презерватива. Уронили? Отлетела крышка кассеты? А пофиг- звучит. Через 10 лет сгорел БП? Собрали "на коленке" другой- и в путь. Зверюга. После него уже был "Шарп", но это другая история.
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16k
Поручик 2 часа назад
"Весна 205-1" был в отрочестве, сам на него заработал, как и на первые импортные джинсы (ну, ОЧЕНЬ были сурово-идеалистические у меня "родаки")
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5k
alex 2 часа назад
Чувак, тебя сейчас заклеймят позором
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377
Purple_Bear 2 часа назад
Почему про нашу бердскую Вегу нет ни слова?
Плохой пост.
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10k
Григорий Бабкин 2 часа назад
"Вильма" выпускала кассетники, "Эльфа" - катушечные. Но только стационарные. Первая цифра в названии показывала класс магнитофона. Кассетники не бывали выше первого класса. Считалось, что качество звука хуже, чем у катушечных по умолчанию. Я успел поработать на Вильме до развала Союза. На линии производства головок для магов. С сендастовыми наконечниками, по лицензии узкоглазых. Вильмовские стационары первого класса считались лучшими в Союзе. А Эльфы второго класса были в то время в каждой третьей семье. Дешёвые и на импортных лентах давали вполне себе неплохой звук.
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1k
ФЫВАПРОЛ 2 часа назад
Блин, что за бред. Дитё, скоро ЕГЭ.
Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Советской власти.
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2k
Alex 3 часа назад
Помню какой у меня восторг был, когда смог записать звук с телика на батин катушечный магнитофон "Сатурн" )
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14k
Александр 3 часа назад
Вот замечательная штука. Работает до сих пор. Передняя крышка для хранения 1 кассеты в коробке. Сам блок сверху вынимается и вставляется в тачку на место магнитолы. Лютый win! был в своё время.
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15k
Alex 3 часа назад
Какая чушь... От начала и до конца. "В конце 60-х массовое производство бобинников было прекращено". ЧТО? Ты с чего это взял? И так можно тыкать автора лицом в говно в каждом вюабзаце его опуса. Минус!
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93
александр ломовицкий 4 часа назад
вот этот красавчик скрашивал мою юность , жевал кассеты, и заставлял держать одеколон на столе с магнитофоном


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28k
Юрий 5 часов назад
"число вольт для работы...." - шта?!!

"Проигрыватели были не в каждом доме, потому как такая техника стоила больших денег"- аффтар, откуда такие познания?


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33k
ACU900 5 часов назад
Помню был у нас один магнитофончик, С виду - обычный магнитофон, но если в него поставить специальную кассету - магнитофон превращался в радиоприемник . Это уже потом появились радиолы, может тогда когда был у бати такой магнитофон они (радиолы)уже появились, но тогда это было нонсенс. И по этому было прикольно вместо обычной кассеты поставить т.н радиокассету.
В памяти впечатлелось что магнитофон назывался "спутник" как в этом посте, но посмотрев в интернете - обнаружил там похожий магнитофон но с другии названием. Может кто скажет подходила ли радиокассеета от "легенды" в "спутник" или это память со мной в игры играет?
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11k
kaboza 5 часов назад
у мене сие чудо было...
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65
Алексей Бляйбтрой 5 часов назад
а вега где???
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5k
Владимир 5 часов назад
был у нас с братом спутник 401,перематывал только в одну сторону по ходу движения,и минут через 15 игры,начинал хрипеть,раньше по гарантии можно было отвезти в любую ближайщюю мастерскую,так вот мы его туда и повезли,у этого магнитофона был выносной блок питания на 12 вольт,так этот блок питания вместо 12 вольт давал 30 поэтому он и хрипел когда нагревался.мастер всё удивлялся,как он у вас не сгорел.исправил по гарантии бесплатно.покупался в 1986 году за 165 р.
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17k
RDen 5 часов назад
был такой (долго был). Но перемотка работала только если удерживать клавишу. Разобрал, посмотрел, понял, доработал (там надо было пропилы в планке клавиатуры зделать - всё Ок. Но по окочанию перемотки сам не выключался. Приходилось таки самому выключать клавишу). И да, ещё просверлил отверстие в корпусе над головкой - можно было регулировать небольшой плоской отвёрточкой.

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57
Deon Bublikoff RDen 15 минут назад
Был такой же, только корпус из светло бежевого пластика и решетка динамика выпуклая круглая. Не помню точно, но что-то просто запихивал между клавишами для перемотки. Он у меня для Спектрума использовался и там даже хорошо было, что перемотка не фиксировалась - меньше нажатий на клавиши пока на начало игры попадёшь )))
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937
Sumrak58100 6 часов назад
Вот зачем писать о том, в чём вообще не разбираешься?
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1k
Herr Mannelig 6 часов назад
а где неубиваемый Романтик?
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2k
Сергей 6 часов назад
Бобинники прекратили выпускать в конце 60-х?! Автор явно школота! И что такое увеличенное количество вольт?))) Остальное потом даже читать не стал...
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15k
_delphin_ 6 часов назад
Когда в лихие я купил первую простую 2хкассетную соньку, после всех советских поделок она казалась верхом совершенства. До этого были и весны, и ноты, и маяки... Не было в СССР техники зарубежного качества, страдали и технологии, и культура производства и отставание в элементной базе. Это была плата за "социализм" и помощь "всем обездоленным". С другой стороны, обидно, что неумелое управление похоронило такую великую страну. Думаю, мы бы давно всех догнали и перегнали по всем показателям. Но, "своя рубашка" оказалась сильнее "мира во всем мире". Так и живём) Ничего, наше дело правое, мы победим!
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