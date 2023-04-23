История советских кассетных магнитофонов

Прослушивание музыки во все времена было интересным занятием, но куда любопытнее была история тех или иных приспособлений, использовавшихся для воспроизведения треков. В Советском Союзе было не так много техники для проигрывания композиций, тем более речь не шла о компактности и лёгкости в эксплуатации.
О том, как в Союзе впервые появились кассетные магнитофоны, почему они считались дефицитом и какие из них звучали лучше всего пойдёт речь в статье.
История появления магнитофонов в СССР
Для советских людей было немного доступных способов прослушивания любимой музыки. Проигрыватели были не в каждом доме, потому как такая техника стоила больших денег, и качественных виниловых пластинок тоже было не достать. Катушечные магнитофоны появились немного позже, и, хотя и значились дефицитным товаром, всё же были более приемлемыми по цене для советских людей. Массовое производство бобинников в конце 60-х вскоре прекратилось, поскольку на смену им пришли более мобильные кассетные магнитофоны.
СССР долгое время не привносило новшеств в проигрывающую музыку технику, но после создания первого кассетного магнитофона компанией Philips советские техники получили задание сделать нечто похожее, и это стало первым шагом в истории появления и популяризации магнитофонов в Союзе.
«Десна» – самая ходовая вещь
Первым советским кассетным магнитофоном считается «Десна», выпущенная в Харькове в 1969 году. Её прототипом был вышедший шесть лет назад Philips, правда, советские инженеры старались не полностью скопировать устройство заграничной модели, а внести свои корректировки.
Многим «Десна» отличалась внутренне, например, усилитель в советском магнитофоне был мощнее, чем в импортном. К достоинствам новоявленной модели относились стабилизатор частоты вращения двигателя, увеличенное число транзисторов и число вольт для работы магнитофона. Помимо этого, «Десна» имела большую массу, чем зарубежный прототип: дополнительные батареи были необходимы для лучшего функционирования устройства.
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Существенным «минусом» магнитофона являлась цена, из-за которой простым гражданам «Десну» было непросто приобрести. Однако, через некоторое время, после появления других, более качественных моделей, советские люди уже не нуждались в дорогостоящем гаджете, бывшем для своего времени настоящим прорывом.
Не только «Десна» – какие кассетники появились после
Почти десятилетие ушло у советских инженеров для того, чтобы создать приемлемые по качеству кассетники. Всё это время техника совершенствовалась, и на смену «Десне» в начале 70-х пришёл «Спутник-401», в основу которого легла разработка предшествующего магнитофона. Вместе со «Спутником» была пущена в массовое производство «Легенда-401», созданная арзамасским заводом приборостроения.
Новое поколение кассетников отличалось гораздо более лучшим звучанием. Кроме того, теперь магнитофоны могли воспроизводить запись на второй скорости и даже служить в качестве радио.
Эволюция магнитофонов происходила уверенно, и уже привычных «Спутника» и «Легенду» сменил кассетник под названием «Весна», выпущенный запорожским заводом. Он должен был иметь оригинальный бесконтактный двигатель, однако разработку пришлось отложить, поскольку советские граждане требовали что-то взамен старых магнитофонов, поэтому техники в спешке оставили в «Весне-305» традиционную японскую «начинку». Через несколько лет кассетник с новым двигателем всё же был создан и получил название «Весна-306». Улучшенные характеристики позволяли этому магнитофону работать дольше без подключения к сети.
Но всё же главным достоинством «Весны» по праву считается механизм протяжения ленты. Он был разработан советскими инженерами, которые таким образом сделали лучший переносной кассетник: при его перемещении звук воспроизводился без помех.
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Магнитофоны «Весна» стали прототипом для последующих кассетников. Пермский завод начал изготавливать на базе уже существующих моделей магнитофоны «Ритм», «Романтик» и «Электроника». Только ближе к концу 70-х «Весна» получила новое видение: появились усовершенствованные «Весна-201 стерео» и «Весна-211 стерео», имеющие выдающееся оснащение.
В середине 80-х под влиянием зарубежных «бумбоксов» был создан кассетник «Весна-310С», имевший дополнительные функции: способность записи моно и стерео форматов, автоматическая регулировка уровня записи, автоматическая остановка воспроизведения при неисправности кассеты, а также на них впервые появилась система шумоподавления.
По-настоящему «народным» магнитофоном считалась и выпускаемая московским заводом «ТочМаш» «Электроника-301». Он, как и «Весна», был оснащён прочным лентопротяжным механизмом. Следующая модель, «Электроника-302», получила возможность лучшего воспроизведения благодаря встроенному громкоговорителю, но иногда в такие модели, помимо отечественного функционала, внедрялись зарубежные комплектующие, что только совершенствовало звучание «народных» кассетников.
Ностальгия побеждает тренды
Несмотря на то, что кассетные магнитофоны вышли из широкого пользования с развалом Союза, поклонники ретро-техники до сих пор бережно хранят раритетные кассетники. Некоторые из них просто остались хорошим воспоминанием и теперь используются в качестве декора, а многие даже сейчас продолжают воспроизводить любимые хиты.
Ностальгия по ушедшим временам заставляет любителей музыки либо покупать кассетники на барахолках, либо искать им альтернативу. На просторах интернета есть множество предложений с продажей кассетных магнитофонов, слегка улучшенных современными девайсами типа разъёма под флешку или доступа через Bluetooth, однако если верить настоящим ценителям, такие новшества уже не делают кассетники такими, как раньше, а только пародируют нестареющую классику.
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"Массовое производство бобинников в конце 60-х вскоре прекратилось, поскольку на смену им пришли более мобильные кассетные магнитофоны." - массовое производство бобинников в конце 60-х только началось! Выпускались от третьего до высшего класса и качество воспроизведения значительно превосходило кассетники. Все студийные записи велись на бобинники.
Из поста складывается впечатление, что производство кассетников ограничилось "Весной" и "Электроникой" плюс еще парочка мафонов. Я из Новосиба и только у нас производились три (!) марки кассетников - "Нота", "Комета" и "Вега"(Бердск - это 40км от Новосиба)! Автор просто скопипастила какую-то статью (по моему мнению), абсолютно не разбираясь и не вникая в данный вопрос. Обычное лайкодрочерство.
"В Советском Союзе было не так много техники для проигрывания композиций" - абсолютно необоснованное и неверное заявление! Море проигрывателей винила, магнитофонов, транзисторов (радиоприемников) на любой вкус и любые деньги! С какой целю выложен этот обсиральный СССР пост? Лайки или говно на вентилятор?
Плохой пост.
Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Советской власти.
"Проигрыватели были не в каждом доме, потому как такая техника стоила больших денег"- аффтар, откуда такие познания?
а брат потом динамик выкрутил из него )
В памяти впечатлелось что магнитофон назывался "спутник" как в этом посте, но посмотрев в интернете - обнаружил там похожий магнитофон но с другии названием. Может кто скажет подходила ли радиокассеета от "легенды" в "спутник" или это память со мной в игры играет?
А у меня в 96-м появился Panasonic CH-75. Тот тоже жив-здоров по сей день и в использовании, через AUX к компу подключен - звук выше всяких похвал! Другого не надо!