В Оренбургской области задержали пиромана, мечтавшего стать пожарным

Студента доставили на допрос, где тот признался, что с детства мечтал стать огнеборцем, поэтому подкладывал сухую траву под сараи и поджигал, а затем наблюдал как действуют пожарные. Целеустремлённость парня в полиции не оценили и завели на него два уголовных дела по части 2 статьи 167 УК РФ. Студенту грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Но перед судом парня не лишним было бы проверить на слабоумие или психические отклонения. Неужели он действительно не понимал, что совершает общественно опасное деяние?