В Оренбургской области задержали пиромана, мечтавшего стать пожарным

Мегамозг поджигал хозпостройки, чтобы полюбоваться работой сотрудников МЧС.
В селе Шарлык Оренбургской области задержали студента, который очень хотел стать пожарным, но стал серийным поджигателем. С 26 по 30 мая в населённом пункте произошло сразу несколько пожаров. На улице Советской огонь полностью уничтожил сарай и автомобиль "ВАЗ", а на улице Фрунзе сгорело сразу 8 хозяйственных построек.
Столько пожаров в столь короткий промежуток времени показались крайне подозрительными как местным жителям, как и полицейским. В итоге последние с записей камер наблюдения смогли вычислить 18-летнего студента местного колледжа. Парень неизменно крутился рядом с каждым возгоранием и снимал всё происходящее на камеру своего телефона.
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Студента доставили на допрос, где тот признался, что с детства мечтал стать огнеборцем, поэтому подкладывал сухую траву под сараи и поджигал, а затем наблюдал как действуют пожарные. Целеустремлённость парня в полиции не оценили и завели на него два уголовных дела по части 2 статьи 167 УК РФ. Студенту грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Но перед судом парня не лишним было бы проверить на слабоумие или психические отклонения. Неужели он действительно не понимал, что совершает общественно опасное деяние?
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Приквел это фильм или сериал, снятый по событиям, которые предшествовали основной истории в оригинальном произведении.