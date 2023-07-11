Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов

Петрусов был знаменит тем, что он умел найти идеальную точку для идеального кадра.
Художник и скульптор Александр Родченко говорил про него: "Как только он куда-то двинулся по Красной площади — следом за ним тут же побежала вереница фоторепортеров. Они уже знали, что та точка, куда идет снимать Петрусов, может оказаться главной".
Он использовал самые разные направления, не зацикливаясь на одном стиле: от реалистов позаимствовал искренний пафос, от экспрессионистов - жёсткие ракурсы и интересные развороты, а вот от пикториализма взял тонкую и точную игру света и тени.
Георгий в 30-е годы прошлого века был в штате известного журнала "СССР на стройке" - это было красиво иллюстрированное издание, сделанное специально для иностранной аудитории. Именно там и оказался один из самых известных снимков фотографа - "Обед в поле", который он сделал со своей любимой верхней точки.
Кадр выстраивался очень долго, Петрусов, стоя на стремянке, придирчиво смотрел на композицию и несколько раз менял местами и пересаживал колхозников.
Фотограф в целом был очень внимателен и дотошен в работе. Он продумывал свои снимки долго, тщательно и безжалостно отметал все те, что, по его мнению, не дотягивали до идеала. Петрусов всегда говорил, что фотография рождается не когда щёлкает затвор, а при печати и поэтому всегда сам печатал свои снимки.
Георгий Петрусов со своим уникальным взглядом на мир СССР смог запечатлеть его удивительно завершённым. И даже каким-то праздничным.
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