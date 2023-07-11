Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов

Фотограф в целом был очень внимателен и дотошен в работе. Он продумывал свои снимки долго, тщательно и безжалостно отметал все те, что, по его мнению, не дотягивали до идеала. Петрусов всегда говорил, что фотография рождается не когда щёлкает затвор, а при печати и поэтому всегда сам печатал свои снимки.



