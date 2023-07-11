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Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов

Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов

Автор:
11 июля 2023 16:17
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   СССР   интересное   история   творчество   фото   фотография   
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Петрусов был знаменит тем, что он умел найти идеальную точку для идеального кадра.



Художник и скульптор Александр Родченко говорил про него: "Как только он куда-то двинулся по Красной площади — следом за ним тут же побежала вереница фоторепортеров. Они уже знали, что та точка, куда идет снимать Петрусов, может оказаться главной".

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Он использовал самые разные направления, не зацикливаясь на одном стиле: от реалистов позаимствовал искренний пафос, от экспрессионистов - жёсткие ракурсы и интересные развороты, а вот от пикториализма взял тонкую и точную игру света и тени.


Георгий в 30-е годы прошлого века был в штате известного журнала "СССР на стройке" - это было красиво иллюстрированное издание, сделанное специально для иностранной аудитории. Именно там и оказался один из самых известных снимков фотографа - "Обед в поле", который он сделал со своей любимой верхней точки.


Кадр выстраивался очень долго, Петрусов, стоя на стремянке, придирчиво смотрел на композицию и несколько раз менял местами и пересаживал колхозников.


Фотограф в целом был очень внимателен и дотошен в работе. Он продумывал свои снимки долго, тщательно и безжалостно отметал все те, что, по его мнению, не дотягивали до идеала. Петрусов всегда говорил, что фотография рождается не когда щёлкает затвор, а при печати и поэтому всегда сам печатал свои снимки.


Георгий Петрусов со своим уникальным взглядом на мир СССР смог запечатлеть его удивительно завершённым. И даже каким-то праздничным.


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Метки: Прошлое   СССР   интересное   история   творчество   фото   фотография   
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ruslan d 3 часа назад
репортаж , любимый жанр
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