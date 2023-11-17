Агрессивный подросток пристал к тем, кто не может дать сдачи

Через века с гаджетами

Художник, который знает, как превратить обычные фото подписчиков в...

Токсичные рифы. Во Флориде затопили 2 миллиона шин, что с ними...

Любопытные факты о белых медведях

Скрины из соцсетей

Жестоко, но смешно: чёрные юмористические новинки на Фишках

В погоне за счастьем семейная пара с ребёнком переехала в США, и...

17 фотографий, доказывающих, что абсурд всегда где-то рядом

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 ноября

Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое

Самостройщики божественного уровня

Изготовление стильного столика своими руками

Участница восхождения на Эверест оказалась не готова к виду...

Сказочные миры Хаяо Миядзаки: что вдохновляет великого мастера?

Личинка в которой живут личинки. Матрёшка мира насекомых

Спасатели Красноярского края эвакуировали из глухой деревни на...

В Петербурге задержали пенсионерку, которая подожгла авто по...

Репер Снуп Догг решил бросить курить