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Агрессивный подросток пристал к тем, кто не может дать сдачи

Агрессивный подросток пристал к тем, кто не может дать сдачи

Автор:
17 ноября 2023 09:55
Метки: Видео   драка   конфликт   люди   подростки   пьяный   
1061
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Нетрезвый подросток пришёл на баскетбольную площадку и начал бить ребят, которые не могут ответить. Однако в компании нашёлся тот, кто поумерил пыл агрессора.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Похоже, что на этом эпизоде приключения у Витали в тот день не закончились

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Метки: Видео   драка   конфликт   люди   подростки   пьяный   
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11  комментариев
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3k
kirka72 39 минут назад
Вот таких отморозков надо добивать, пока встать не смогут!
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5k
Vlamir 6 минут назад
Телефонисту - кинооператору нужно было первому втащить!
Во первых в доле, во вторых компромата не будет!
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10k
Сергей 7 минут назад
Такой мелкий, а уже конченый.
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37k
Dobry vojak Svejk 10 минут назад
Опять Бастрыкин нужен или местный отдел по делам несовершеннолетних способен устроить показательную порку сам ?
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34k
Snork Snorkoff 13 минут назад
Тупое стадо.. одного полудурка угомонить не в состоянии.
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28k
Lehoia 22 минуты назад
Какой мразотный ушлепок. Вроде и бухой, но лезет только на слабых.
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411
no. Полчаса назад
а жопу отчего теребит? очко саднит после предыдущей спортплощадки?
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3k
xbrat Полчаса назад
Парень в кепке молодец! Спокойный, уверенный!
Видаля и его половые партнеры чую не последний раз оп.izduлятcя
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822
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 37 минут назад
Агрессивный подросток пристал к тем, кто не может дать сдачиПосмотреть
Агрессивный подросток пристал к тем, кто не может дать сдачи
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38k
Александр 39 минут назад
Адекватные спортики, не стали в говно запитнывать уродов, хотя могли. Ну и второй пацан красава, друга не оставил, сразу в драку лез, когда два на одного перли. А вот остальные ссыкуны, хотя таких полно, их бьют а они не лезут в драку. Непонятная логика, тебя так и так изобьют, а ты не отвечаешь...
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50k
Сергей 41 минуту назад
Задорный парень)
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