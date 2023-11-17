Агрессивный подросток пристал к тем, кто не может дать сдачи

1061
1
2
Нетрезвый подросток пришёл на баскетбольную площадку и начал бить ребят, которые не могут ответить. Однако в компании нашёлся тот, кто поумерил пыл агрессора.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Похоже, что на этом эпизоде приключения у Витали в тот день не закончились
Источник:
Ссылки по теме:
- Женщина вмешалась в драку парней возле паба
- Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео
- В Ставропольском крае толпа цыган избила мужчину, возмутившегося громкой музыкой
- В Новосибирске парня исцарапала автоледи за то, что он ей не уступил дорогу
- В Нижнем Новгороде мужчины отобрали у прохожей американский флаг и попытались его сжечь
Новости партнёров
Во первых в доле, во вторых компромата не будет!
Видаля и его половые партнеры чую не последний раз оп.izduлятcя