Куда подует ветер

Считается, что прибор, название которого в переводе с голландского (vleugel) значит «крыло», был придуман в Афинах более 2 тыс. лет тому назад. Он изображал древнегреческого бога Тритона – сына сын Посейдона и Амфитриты, вестника глубин.

У разных народов флюгеры изображали разные символы – богов, мифических животных, сказочных существ. Постепенно они заняли своё место и в геральдике.

На Руси флюгеры появились в XIII веке и изначально имели строго вид флага. Но постепенно перечень форм расширился. И в наши дни они стали настоящими произведениями искусства и поражают воображение множеством форм, начиная с классических и заканчивая фантазийными.