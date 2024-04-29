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Куда подует ветер

Куда подует ветер

Автор:
29 апреля 2024 17:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: ветер   измерение   оригинальность   прибор   сила   символ   устройство   флюгер   форма   фото   
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Этот метеорологический прибор, задача которого заключается в измерении направления и силы ветра, давно стал использоваться и в качестве декоративного элемента зданий и сооружений.

Считается, что прибор, название которого в переводе с голландского (vleugel) значит «крыло», был придуман в Афинах более 2 тыс. лет тому назад. Он изображал древнегреческого бога Тритона – сына сын Посейдона и Амфитриты, вестника глубин.

У разных народов флюгеры изображали разные символы – богов, мифических животных, сказочных существ. Постепенно они заняли своё место и в геральдике.

На Руси флюгеры появились в XIII веке и изначально имели строго вид флага. Но постепенно перечень форм расширился. И в наши дни они стали настоящими произведениями искусства и поражают воображение множеством форм, начиная с классических и заканчивая фантазийными.

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Метки: ветер   измерение   оригинальность   прибор   сила   символ   устройство   флюгер   форма   фото   
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