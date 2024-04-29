Цыгане притащили беспилотник в пункт приёма металлолома и подняли на уши всю округу

Цыгане рассказали, что нашли дрон в лесу. Но на слово им пока никто не верит, их допрашивает полиция. По предварительным данным, в загребущие руки ромалов попал российский Орлан-10. Сообщается, что инцидент произошёл сегодня, 29 апреля, в Первомайском районе Тамбовской области. В сети шутят, что полицейским следует провести обыски в таборе, поскольку там наверняка обнаружится целый склад "случайно найденной в лесу" военной собственности.