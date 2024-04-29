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Цыгане притащили беспилотник в пункт приёма металлолома и подняли на уши всю округу

Цыгане притащили беспилотник в пункт приёма металлолома и подняли на уши всю округу

Автор:
29 апреля 2024 19:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Беспилотник   Орлан-10   Тамбовская область   металлолом   полиция   фото   цыгане   
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Даже приёмщики лома были в шоке.

Тамбовские цыгане неприятно удивили даже видавших виды сотрудников пункта приёма металлолома. Они умудрились привезти беспилотный летательный аппарат самолётного типа в своей тачанке, чем вызвали панику у приёмщиков лома. Те сразу же вызвали на место полицию и сапёров.

Цыгане рассказали, что нашли дрон в лесу. Но на слово им пока никто не верит, их допрашивает полиция. По предварительным данным, в загребущие руки ромалов попал российский Орлан-10. Сообщается, что инцидент произошёл сегодня, 29 апреля, в Первомайском районе Тамбовской области. В сети шутят, что полицейским следует провести обыски в таборе, поскольку там наверняка обнаружится целый склад "случайно найденной в лесу" военной собственности.

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Метки: Беспилотник   Орлан-10   Тамбовская область   металлолом   полиция   фото   цыгане   
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10  комментариев
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2k
rudenkov 2 часа назад
Кто этот х на фото, постоянно его выкладывают?
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24k
sos1960sos Полчаса назад
Попросили в следующий раз приносить лучше "калибры" и "искандеры"...
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3k
Александр Долматов Час назад
Нельзя верить цыганам. Им поручили запустить беспилотник, а они на металлолом сдали.
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40k
Алексей 2 часа назад
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16k
Ёшкин кот 2 часа назад
Все просто. Цыган нанялся за деньги хохлам. Хохол передал беспилотник и деньги. Беспилотник цыган сдал в металлолом. Профит.
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0
Biver 2 часа назад
иди учи уроки, а потом смотри классику)
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Burzum
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