Цыгане притащили беспилотник в пункт приёма металлолома и подняли на уши всю округу

Даже приёмщики лома были в шоке.
Тамбовские цыгане неприятно удивили даже видавших виды сотрудников пункта приёма металлолома. Они умудрились привезти беспилотный летательный аппарат самолётного типа в своей тачанке, чем вызвали панику у приёмщиков лома. Те сразу же вызвали на место полицию и сапёров.
Цыгане рассказали, что нашли дрон в лесу. Но на слово им пока никто не верит, их допрашивает полиция. По предварительным данным, в загребущие руки ромалов попал российский Орлан-10. Сообщается, что инцидент произошёл сегодня, 29 апреля, в Первомайском районе Тамбовской области. В сети шутят, что полицейским следует провести обыски в таборе, поскольку там наверняка обнаружится целый склад "случайно найденной в лесу" военной собственности.
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