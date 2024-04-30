AstraZeneca в суде признала, что их вакцина от короны вызывала смертельную побочку

Десятки семей обратились в суд с единственной целью - доказать, что именно вакцина фармацевтического гиганта искалечила или убила их близких. Юристы, представляющие истцов, считают, что в некоторых случаях компенсация может достигать 20 миллионов фунтов стерлингов.

Сначала компания AstraZeneca и слушать ничего не хотела о подобных заявлениях, но после того как иски стали нарастать как снежный ком, впервые признала в суде, что ее препарат от коронавируса может спровоцировать смертельный побочный эффект — тромбоз.