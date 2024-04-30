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AstraZeneca в суде признала, что их вакцина от короны вызывала смертельную побочку

AstraZeneca в суде признала, что их вакцина от короны вызывала смертельную побочку

Автор:
30 апреля 2024 10:35
Сообщество : Пандемия
Метки: AstraZeneca   Вакцина   Суд   коронавирус   побочка от вакцины   тромбоз   
982
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Представители компании утверждают, что такая реакция организма на их препарат ничтожно мала, но судебные иски доказывают обратное.

Десятки семей обратились в суд с единственной целью - доказать, что именно вакцина фармацевтического гиганта искалечила или убила их близких. Юристы, представляющие истцов, считают, что в некоторых случаях компенсация может достигать 20 миллионов фунтов стерлингов.


Сначала компания AstraZeneca и слушать ничего не хотела о подобных заявлениях, но после того как иски стали нарастать как снежный ком, впервые признала в суде, что ее препарат от коронавируса может спровоцировать смертельный побочный эффект — тромбоз.


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Хотя в течение двух лет это считалось потенциальным побочным эффектом, компания впервые признала в суде, что ее укол может вызвать смертельное заболевание.


Признание произошло всего через несколько дней после того, как фирма сообщила о выручке, превысившей 10 миллиардов фунтов стерлингов в первом квартале 2024 года, увеличившись на 19 процентов. Официальные лица компании заявили, что год начался "очень успешно".

Один из тех, кто добивается компенсации за травмы, связанные с вакциной AstraZeneca, - отец двоих детей и ИТ-инженер Джейми Скотт.

У него осталась постоянная черепно-мозговая травма из-за образования тромба и кровоизлияния в мозг после получения вакцины в апреле 2021 года. С тех пор он не может работать.


Сара Мур, партнер юридической фирмы Leigh Day, представляющая истцов против AstraZeneca (Аризона), обвинила компанию в использовании тактики затягивания в отношении жертв.

Она сказала: "К сожалению, похоже, что AZ, правительство и их юристы больше стремятся играть в стратегические игры и увеличивать судебные издержки, чем всерьез заниматься разрушительным воздействием, которое их вакцина против AZ оказала на жизни наших клиентов".


Опасная вакцина, разработанная в партнерстве с Оксфордским университетом, получила признание за свою роль в борьбе Великобритании с Covid. На сегодняшний день введено более 150 миллионов доз.


Представители здравоохранения впервые выявили случаи тромбоза, связанные с уколом AstraZeneca, в Европе еще в марте 2021 года, чуть более чем через два месяца после того, как вакцина была впервые применена в Великобритании. Но, несмотря на это, вакцину продолжили использовать.


В настоящий момент укол в Великобритании практически отменен. А вот пострадавшим от него предстоит еще долгое судебное разбирательство.


Представители компании утверждают: "Причинно-следственная связь в любом отдельном случае будет предметом экспертных доказательств".

Источник:

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Метки: AstraZeneca   Вакцина   Суд   коронавирус   побочка от вакцины   тромбоз   
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12  комментариев
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786
Шурман 45 минут назад
Круто , я после первой вакцины в реанимации оказался и произошло это буквально за 3-4 часа после укола , кололи Модерной
. А вообще весело было
у меня ДР был 3 июня а вкололи мне эту гадость первого , др встретил в реанимации
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3k
Rom 11 минут назад
П-и-д-а-р-а-с-ы, я делал два е-б-у-ч-и-х "файзера", под конец уже. Когда уже в магазины было не зайти без "Ausweis".... сделал, и отменили через несколько месяцев.
Ну так, было не очень. Зря. Больше точно не стану, если опять пойдет эта шняга. Думаю, во второй раз гораздо больше людей будет против.
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98k
Доктор Джонс 16 минут назад
Одним словом - ЖИЖА...
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8k
Echo Полчаса назад
Болел короной бессимптомно , где то через полгода укололи спутником, ну так себе, особо не почувствовал, но через полтора месяца поднялась температура до 40 гр, и тоже просто знобило и все, выгнали на больничный, корону не подтвердили, что это было хз
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2k
просто программист Полчаса назад
Многих знаю, кто кололи ее, вроде без приключений. Но жалобы до сих пор есть у тех, кто пфайзер ставил - как переболевшие, так и нет (ну, или скрыто). У кого-то головные боли, у кого-то отдышка...
У нас многие кололи китайцев (на начало были синовак и как раз астра), например - все коллеги, побочек не было ни у кого, болели легко. Когда спутник привозили - нужно было ночь стоять (мало привезли, а желающих было море), про проблемы ни разу не слышал.
На фото как раз очередь за спутником

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3k
kca-opa 42 минуты назад
Не прививался ни чем, переболел, думал просто простуда, так немного температура и кашлял, не принимал никаких лекарств, дней за 5 прошло, и не узнал-бы, мать уговорила сдать анализы, прям часов через 12 на мыло аж 3 результата анализов в разной форме с количеством антител и от Госуслуг QR код на 6 месяцев, повезло, вообще-то
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10k
insaider 46 минут назад
Хорошо, что Спутник V не такой!
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4k
rere82 47 минут назад
Что не придумают лишь бы не работать.
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  • Дата регистрации: 16.02.2020
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