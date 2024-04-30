AstraZeneca в суде признала, что их вакцина от короны вызывала смертельную побочку

Представители компании утверждают, что такая реакция организма на их препарат ничтожно мала, но судебные иски доказывают обратное.
Десятки семей обратились в суд с единственной целью - доказать, что именно вакцина фармацевтического гиганта искалечила или убила их близких. Юристы, представляющие истцов, считают, что в некоторых случаях компенсация может достигать 20 миллионов фунтов стерлингов.
Сначала компания AstraZeneca и слушать ничего не хотела о подобных заявлениях, но после того как иски стали нарастать как снежный ком, впервые признала в суде, что ее препарат от коронавируса может спровоцировать смертельный побочный эффект — тромбоз.
Хотя в течение двух лет это считалось потенциальным побочным эффектом, компания впервые признала в суде, что ее укол может вызвать смертельное заболевание.
Признание произошло всего через несколько дней после того, как фирма сообщила о выручке, превысившей 10 миллиардов фунтов стерлингов в первом квартале 2024 года, увеличившись на 19 процентов. Официальные лица компании заявили, что год начался "очень успешно".
Один из тех, кто добивается компенсации за травмы, связанные с вакциной AstraZeneca, - отец двоих детей и ИТ-инженер Джейми Скотт.
У него осталась постоянная черепно-мозговая травма из-за образования тромба и кровоизлияния в мозг после получения вакцины в апреле 2021 года. С тех пор он не может работать.
Сара Мур, партнер юридической фирмы Leigh Day, представляющая истцов против AstraZeneca (Аризона), обвинила компанию в использовании тактики затягивания в отношении жертв.
Она сказала: "К сожалению, похоже, что AZ, правительство и их юристы больше стремятся играть в стратегические игры и увеличивать судебные издержки, чем всерьез заниматься разрушительным воздействием, которое их вакцина против AZ оказала на жизни наших клиентов".
Опасная вакцина, разработанная в партнерстве с Оксфордским университетом, получила признание за свою роль в борьбе Великобритании с Covid. На сегодняшний день введено более 150 миллионов доз.
Представители здравоохранения впервые выявили случаи тромбоза, связанные с уколом AstraZeneca, в Европе еще в марте 2021 года, чуть более чем через два месяца после того, как вакцина была впервые применена в Великобритании. Но, несмотря на это, вакцину продолжили использовать.
В настоящий момент укол в Великобритании практически отменен. А вот пострадавшим от него предстоит еще долгое судебное разбирательство.
Представители компании утверждают: "Причинно-следственная связь в любом отдельном случае будет предметом экспертных доказательств".
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Ну так, было не очень. Зря. Больше точно не стану, если опять пойдет эта шняга. Думаю, во второй раз гораздо больше людей будет против.
У нас многие кололи китайцев (на начало были синовак и как раз астра), например - все коллеги, побочек не было ни у кого, болели легко. Когда спутник привозили - нужно было ночь стоять (мало привезли, а желающих было море), про проблемы ни разу не слышал.
На фото как раз очередь за спутником
У меня другу детства повезло меньше.
Уже два года цветы ему вожу регулярно.