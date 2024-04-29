В Краснодарском крае задержали убийцу, зарезавшего из ревности свою бывшую подругу и её нового парня

Недавно силовики поймали ревнивого мужика. Он не простил свою бывшую и решил ей отомстить. Адам Кураев проник в дом, где она жила с новым парнем, и зарезал обоих. Убийство произошло в Ростовской области, затем ревнивец бежал на Кубань и прятался там в лесах.

Вскоре его вычислили и задержали. Силовикам даже пришлось за ним побегать. Когда его наконец скрутили, мужчина стал говорить, что он якобы не помнит момент убийства. А погибшую 26-летнюю Ольгу, тоже уроженку Чечни, называл своей супругой. По его словам, их женили в мечети.