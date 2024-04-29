В Краснодарском крае задержали убийцу, зарезавшего из ревности свою бывшую подругу и её нового парня

И вот как это прокомментировали.
Недавно силовики поймали ревнивого мужика. Он не простил свою бывшую и решил ей отомстить. Адам Кураев проник в дом, где она жила с новым парнем, и зарезал обоих. Убийство произошло в Ростовской области, затем ревнивец бежал на Кубань и прятался там в лесах.
Вскоре его вычислили и задержали. Силовикам даже пришлось за ним побегать. Когда его наконец скрутили, мужчина стал говорить, что он якобы не помнит момент убийства. А погибшую 26-летнюю Ольгу, тоже уроженку Чечни, называл своей супругой. По его словам, их женили в мечети.
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Потом выяснилось, что Кураев уже был судим за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. За двойное убийство ему грозит пожизненный срок в колонии.
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ростовском Следкоме.
Когда ролик с задержанием попал в сеть, его прокомментировал некий Dagestanec_05.
Поражает, что этот человек даже не дёрнулся. Вот на него кричит это русский, «русский Наташа», а этот чеченец даже не дёрнулся. Многие бы об******сь.
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Хотя записи могут быть обычным вбросом - исключать этого нельзя. Но если нет, в сети уже предполагают, что вскоре гражданин будет записывать другое сообщение - с извинениями.
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Но чего тогда ныкался?
Скажи - так и так, я твой дом труба шатал, жена резаль, мине nоху.й.
Так ведь нифига, закрысился в лесу, сучёнок.
"такие" - это воспитатели детей в семейном кругу.
И сразу "таких" на органы. Очень органично.)))