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В Краснодарском крае задержали убийцу, зарезавшего из ревности свою бывшую подругу и её нового парня

В Краснодарском крае задержали убийцу, зарезавшего из ревности свою бывшую подругу и её нового парня

Автор:
29 апреля 2024 17:33
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   задержание   краснодарский край   подруга   ревность   убийство   
1831
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И вот как это прокомментировали.

Недавно силовики поймали ревнивого мужика. Он не простил свою бывшую и решил ей отомстить. Адам Кураев проник в дом, где она жила с новым парнем, и зарезал обоих. Убийство произошло в Ростовской области, затем ревнивец бежал на Кубань и прятался там в лесах.

Вскоре его вычислили и задержали. Силовикам даже пришлось за ним побегать. Когда его наконец скрутили, мужчина стал говорить, что он якобы не помнит момент убийства. А погибшую 26-летнюю Ольгу, тоже уроженку Чечни, называл своей супругой. По его словам, их женили в мечети.

Потом выяснилось, что Кураев уже был судим за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. За двойное убийство ему грозит пожизненный срок в колонии.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ростовском Следкоме.

Когда ролик с задержанием попал в сеть, его прокомментировал некий Dagestanec_05.

Поражает, что этот человек даже не дёрнулся. Вот на него кричит это русский, «русский Наташа», а этот чеченец даже не дёрнулся. Многие бы об******сь.

Хотя записи могут быть обычным вбросом - исключать этого нельзя. Но если нет, в сети уже предполагают, что вскоре гражданин будет записывать другое сообщение - с извинениями.

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Метки: Видео   задержание   краснодарский край   подруга   ревность   убийство   
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11  комментариев
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208
w 36 минут назад
Допустим, что шариат, ладно.
Но чего тогда ныкался?
Скажи - так и так, я твой дом труба шатал, жена резаль, мине nоху.й.
Так ведь нифига, закрысился в лесу, сучёнок.
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2k
Руслана Тарасова Минуту назад
Теория Ломброзо ещё раз подтверждена. Разума и доброты в этих глазах ноль. Просто тупое существо. Которое может только жрать, испражняться , ну и трахать, все что говорит, мычит или кричит иа-иа.
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4k
просто Дмитрий 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Rom Полчаса назад
IQ 0,5. По таблу видно.
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1k
Горец U Полчаса назад
Неужели в детском саду таких нельзя вычислить органам опеки?.
"такие" - это воспитатели детей в семейном кругу.
И сразу "таких" на органы. Очень органично.)))
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44k
Карандаш Полчаса назад
А бывает такое, чтобы хоть у одного чурбаноида не было в кармане ножа?
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6k
Григорий 37 минут назад
шешенец
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15k
Владимир 43 минуты назад
Случай есть, а в нём намёк: всем чернильницам урок!
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146k
parallax 44 минуты назад
Очередной ваххабит. Пора бы уже в России ввести уголовку за одну лишь принадлежность к этой дико-пещерной форме ислама.
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9k
Alex 45 минут назад
Вонючие чурки
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2856 постов (2808 в горячем)

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