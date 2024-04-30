Гений солнечной акварели Карлтон Альфред Смит

Карлтон Альфред Смит – английский акварелист и жанровый живописец, который в конце XIX века специализировался на изображении быта и жанровых сценок в романтической манере.
Он был сыном гравёра и провёл юность, обучаясь во Франции. Смит также учился в Школе изящных искусств Слейда, получив золотую и серебряную медали.
Художник вошёл в круг самых технически безупречных акварелистов позднего викторианского периода.
Вместе с Чарльзом Эдвардом Уилсоном он покинул столицу, чтобы стать членом художественного сообщества, основателем которого был Майлз Биркет Фостер Аллингем.
Творческий путь Смита начался с литографий. И только позднее он приступил к созданию своих наиболее известных жанровых работ, словно подсвеченных изнутри ярким солнечным светом.
Он выставлялся в основном на Саффолк-стрит в Лондоне. С 1916 по 1923 год художник жил в Индии, в это время он писал как портреты, так и самобытные зарисовки уличной жизни. Был членом Королевской академии искусств.
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