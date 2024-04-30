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Гений солнечной акварели Карлтон Альфред Смит

Гений солнечной акварели Карлтон Альфред Смит

Автор:
30 апреля 2024 13:27
Сообщество : Искусство
Метки: Карлтон Альфред Смит   акварель   жанр   живопись   зарисовка   искусство   картина   направление   работа   художник   
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Карлтон Альфред Смит – английский акварелист и жанровый живописец, который в конце XIX века специализировался на изображении быта и жанровых сценок в романтической манере.

Он был сыном гравёра и провёл юность, обучаясь во Франции. Смит также учился в Школе изящных искусств Слейда, получив золотую и серебряную медали.

Художник вошёл в круг самых технически безупречных акварелистов позднего викторианского периода.

Вместе с Чарльзом Эдвардом Уилсоном он покинул столицу, чтобы стать членом художественного сообщества, основателем которого был Майлз Биркет Фостер Аллингем.

Творческий путь Смита начался с литографий. И только позднее он приступил к созданию своих наиболее известных жанровых работ, словно подсвеченных изнутри ярким солнечным светом.

Он выставлялся в основном на Саффолк-стрит в Лондоне. С 1916 по 1923 год художник жил в Индии, в это время он писал как портреты, так и самобытные зарисовки уличной жизни. Был членом Королевской академии искусств.

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Метки: Карлтон Альфред Смит   акварель   жанр   живопись   зарисовка   искусство   картина   направление   работа   художник   
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2  комментария
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23k
kσρβγς 55 минут назад
Жанровый... все верно... на весь список единственный мальчик, все прочее исключительно женский пол...
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5k
Горожанин Полчаса назад
Мне понравились картины. Есть душа. В образах выражены добрые чувства, эмоции. Это и есть человечность через художественный образ, что воздействует на сердца людей и делает их добрее. Это и есть истинная, божественная красота.
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2394 поста (2131 в горячем)

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