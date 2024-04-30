Леди Роуз против медиумов

Мошенников и самозванцев, делающих большие деньги на доверии, желании разбогатеть и горе людей, хватало во все времена. Но если есть зло, то должно быть и добро, разоблачающее поступки жадных и алчных персонажей.
Работая под прикрытием, Роуз разоблачила сотни фальшивых экстрасенсов.
Скорбная послевоенная атмосфера начала прошлого века стала благодатной почвой для движения, известного как спиритизм. Его участники завоевали огромную аудиторию, утверждая, что они могут общаться с мёртвыми.
В начале 1920-х годов уроженка Бруклина Маккенберг работала в детективном агентстве в Нью-Йорке, когда ей поручили дело об экстрасенсе, который рекомендовал местному банкиру бесполезные акции. Общий друг познакомил её с фокусником Гарри Гудини, который в то время вёл свой собственный крестовый поход против спиритуалистов. На пике своей карьеры Гудини решил использовать своё влияние, чтобы разоблачить практику, которую он просто не мог терпеть: экстрасенсов, что охотились за мёртвыми. Он объявил награду в 10 000 долларов любому медиуму, совершившему подвиг, который он не сможет повторить с помощью различных известных трюков.
Впечатлённый детективными способностями Маккенберг, он предложил девушке работу следователя, помогающего ему разоблачать мошенников-спиритуалистов. Она колебалась: Роуз верила, что общение с потусторонним миром возможно. Гудини ответил, что эта работа станет отличным способом проверить этот факт.
Сам Гудини искал утешения в спиритизме после того, как десятилетием ранее потерял свою любимую мать Сесилию Вайсц.
На одном из сеансов он слушал, как медиум передавал длинное и драматичное письмо, якобы написанное его матерью. Правда, послание было на английском языке, на котором она никогда не говорила.
Когда Гудини только начинал выступать, он и его жена Бесс включили в своё шоу выступление медиума. Но он разочаровался, увидев, как это влияет на скорбящих людей, давая им ложную надежду. Его разочарование переросло в гнев, а затем душевная боль и тоска превратились в своего рода крестовый поход за справедливостью. Но мало кто из спиритуалистов позволял себе столкнуться с ним – Гудини был слишком знаменит как фокусник и «приманщик жутиков», как однажды назвала его Маккенберг. К тому времени, когда он нанял Роуз, она присоединилась к штату из 20 следователей. И быстро стала самой известной среди них.
Маккенберг изучала обстановку перед гастролями Гудини, выискивая местных медиумов и мошенников, которых фокусник впоследствии разоблачал на сцене. Она задерживалась в универмагах и читала местные газеты, чтобы выяснить, какие экстрасенсы есть в городе. Затем выбирала себе новый образ и отправлялась в их комнаты для сеансов.
Её маскировки были самыми разными: от матроны из маленького городка до доверчивой девушки-служанки.
В 1929 году в газете Minneapolis Star Tribune был опубликована статья о Маккенберг «Таинственная девушка-детектив Гудини». На фото сыщица была изображена без маскировки. «Обратите внимание на острый, непоколебимый взгляд и твёрдый подбородок, характерные для всех опытных сыщиков», – гласила подпись. В интервью она рассказала об историях, которые придумывали она и другие следователи. Чем более фантастически неправдоподобной была история, тем охотнее на неё попадались люди.
В Чикаго она переоделась вдовой по имени Розалинда Ричардс и нанесла визит известному спиритуалистическому пастору Герману Паркеру. После того как он заявил, что общается с её несуществующим умершим мужем, Маккенберг решила проверить масштабы его обмана. Она попросила у Паркера совета, что ей делать с компенсацией, которую ей предложили за его смерть. Паркер посоветовал ей вложить деньги в компанию под названием Wilcox Transportation Company. Которой, естественно, рулили Паркер и его сообщник. Маккенберг передала свои находки в Бюро защиты инвесторов, а Паркера посадили в тюрьму за мошенничество.
Как только Маккенберг собирала информацию о мошенничестве и передавала её Гудини, тот публично разоблачал афериста во время своего выступления.
Часто Маккенберг выходила на сцену, чтобы описать свой визит и доказать, что она была в доме медиума, предоставив подробности и даже оставленную ею секретную метку в качестве доказательства. Если медиум отказывался от своих слов, комитет добровольцев сопровождал человека в его дом, чтобы найти знак – семиконечную звезду, нарисованную зелёным карандашом на обоях. Нередко шоу заканчивались потасовками, в которых объектами нападения становились сыщики Гудини.
В Индианаполисе Маккенберг выдала себя за мать, только что потерявшую младенца, для визита к самопровозглашённому лидеру спиритуалистов Чарльзу Гунсоласу. Гунсолас предложил ей возможность общаться с миром духов через чашу с водой за 25 долларов (несколько сотен в пересчёте на сегодняшние деньги) и посоветовал снять одежду, чтобы улучшить линию связи. Шесть недель спустя, во время выступления в Индианаполисе, Гунсолас сидел в зале во время шоу Гудини. Гудини раскрыл его мошенничество, и Гунсоласа освистали.
К 1926 году новости о крестовом походе Гудини и коварстве Маккенберг достигли всех уголков страны. Конгресс проводил слушания о том, стоит ли запретить гадания в столице страны – одном из немногих городов, где они действительно могли быть лицензированы. Гудини представлял обвинение, но газеты были сосредоточены на его помощнице.
Показания Маккенберг оказали эффект разорвавшейся бомбы. Роуз сообщила, что сенаторы часто посещают медиумов в Вашингтоне, и назвала имена четырёх из них – из Индианы, Канзаса, Вашингтона и Флориды. Затем она рассказала, что один медиум поклялся, что президент Калвин Кулидж посещал сеансы, проводившиеся в Белом доме.
Слушания прошли бурно, Гудини выступил с трибуны и предложил 10 000 долларов на месте любому медиуму, который сможет доказать свой контакт с мёртвыми. В своих показаниях и протестах спиритуалисты утверждали, что запрет будет препятствовать их религиозным свободам. В какой-то момент заседание едва не вылилось в банальную драку.
Слушание, ставшее сенсацией, положило конец её работе с Гудини, который умер через пять месяцев в возрасте 52 лет. Но Маккенберг продолжила их миссию. Еще три десятилетия она расследовала деятельность медиумов по поручению частных лиц, страховых компаний, банков и других клиентов. Но это не изменило её взглядов на загробную жизнь.
«Я не скептик, несмотря на всех самозванцев, которых я обнаружила», – сказала женщина в интервью в 1937 году. «Я бы первая признала послание из Великого Запределья, если бы была уверена, что оно подлинное».
По словам Роуз, перед смертью Гудини заключил с ней договор: если это будет возможно, он свяжется с ней из загробного мира. «Я так и не получила ни малейшего подобия добросовестного послания, о котором мы договорились».
Источник:
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