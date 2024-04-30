Леди Роуз против медиумов

Маккенберг изучала обстановку перед гастролями Гудини, выискивая местных медиумов и мошенников, которых фокусник впоследствии разоблачал на сцене. Она задерживалась в универмагах и читала местные газеты, чтобы выяснить, какие экстрасенсы есть в городе. Затем выбирала себе новый образ и отправлялась в их комнаты для сеансов.

Её маскировки были самыми разными: от матроны из маленького городка до доверчивой девушки-служанки.

В 1929 году в газете Minneapolis Star Tribune был опубликована статья о Маккенберг «Таинственная девушка-детектив Гудини». На фото сыщица была изображена без маскировки. «Обратите внимание на острый, непоколебимый взгляд и твёрдый подбородок, характерные для всех опытных сыщиков», – гласила подпись. В интервью она рассказала об историях, которые придумывали она и другие следователи. Чем более фантастически неправдоподобной была история, тем охотнее на неё попадались люди.

В Чикаго она переоделась вдовой по имени Розалинда Ричардс и нанесла визит известному спиритуалистическому пастору Герману Паркеру. После того как он заявил, что общается с её несуществующим умершим мужем, Маккенберг решила проверить масштабы его обмана. Она попросила у Паркера совета, что ей делать с компенсацией, которую ей предложили за его смерть. Паркер посоветовал ей вложить деньги в компанию под названием Wilcox Transportation Company. Которой, естественно, рулили Паркер и его сообщник. Маккенберг передала свои находки в Бюро защиты инвесторов, а Паркера посадили в тюрьму за мошенничество.

Как только Маккенберг собирала информацию о мошенничестве и передавала её Гудини, тот публично разоблачал афериста во время своего выступления.

Часто Маккенберг выходила на сцену, чтобы описать свой визит и доказать, что она была в доме медиума, предоставив подробности и даже оставленную ею секретную метку в качестве доказательства. Если медиум отказывался от своих слов, комитет добровольцев сопровождал человека в его дом, чтобы найти знак – семиконечную звезду, нарисованную зелёным карандашом на обоях. Нередко шоу заканчивались потасовками, в которых объектами нападения становились сыщики Гудини.

В Индианаполисе Маккенберг выдала себя за мать, только что потерявшую младенца, для визита к самопровозглашённому лидеру спиритуалистов Чарльзу Гунсоласу. Гунсолас предложил ей возможность общаться с миром духов через чашу с водой за 25 долларов (несколько сотен в пересчёте на сегодняшние деньги) и посоветовал снять одежду, чтобы улучшить линию связи. Шесть недель спустя, во время выступления в Индианаполисе, Гунсолас сидел в зале во время шоу Гудини. Гудини раскрыл его мошенничество, и Гунсоласа освистали.