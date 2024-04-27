В 2022 году бизнесмен Ма познакомился с женщиной по фамилии Юань, которая пришла устроиться работать в его компанию, и в тот же вечер они вступили в ceкcyaльныe отнoшeния.

Когда Юань призналась бизнесмену, что она замужем за солдатом НОАК (Народно-освободительной армии Китая) и ему может грозить уголовная ответственность, Ма не придал этому какого-либо значения и заверил женщину, что всё будет нормально.

Вскоре женщина переехала в частный дом бизнесмена Ма, а он начал рассказывать всем своим друзьям и семье, что нашёл себе девушку на которой планирует жениться.

Когда муж Юань вернулся из армии домой в отпуск, то заметил, что в их квартире долгое время не было признаков жизни, холодильник пустовал, а столы были покрыты слоем пыли. То есть его жена не жила в их квартире несколько недель, а может быть и месяцев.

Когда муж связался со своей женой, то она поведала ему, что ездила с подругой путешествовать и жила какое-то время у неё.

Спустя месяц Юань поехала к мужу в армию, чтобы попросить его подписать официальные документы о разводе. Это начало наталкивать его на мысли, что жeнa не была ему вepна.

Вернувшись домой, муж сразу проверил все ближайшие камеры наблюдения в их жилом районе, и к его удивлению стал свидетелем измeны своей жены (когда бизнесмен подвозил её к дому и даже иногда ocтавался в их квартире).

Солдат не стал долго раздумывать, а вызвал полицию и передал им все найденные доказательства.