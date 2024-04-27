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В Китае любого мужчину посадят в тюрьму и лишат всего, если он разрушит "военный брак"

В Китае любого мужчину посадят в тюрьму и лишат всего, если он разрушит "военный брак"

Автор:
27 апреля 2024 09:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   арест   в мире   военный брак   закон   факты   фото   
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Не так давно в Китае был арестован высокопоставленный чиновник и заключён в тюрьму сроком на 3 года за разрушение "военного брака". Более того, за подобную выходку он был лишен всех государственных наград и оштрафован на огромную сумму денег. Фактически, этот человек был лишён всего: своего статуса, состояния, жизненных достижений и будущего.


Спустя несколько недель в газете People's Court Daily появилась ещё одна похожая новость, что бизнесмен по фамилии Ма был приговорен судом города Дуньхуан к 10 месяцам тюремного заключения за преступление, связанное с разрушением военного брака. Конечно же миллионеру огромный штраф не разрушит жизнь, как чиновнику, но серьёзно подпортит имидж и здоровье.

Но что вообще означает формулировка "военный брак"? И почему за его разрушение в Китае любому мужчине грозит строгое наказание?


В 2022 году бизнесмен Ма познакомился с женщиной по фамилии Юань, которая пришла устроиться работать в его компанию, и в тот же вечер они вступили в ceкcyaльныe отнoшeния.

Когда Юань призналась бизнесмену, что она замужем за солдатом НОАК (Народно-освободительной армии Китая) и ему может грозить уголовная ответственность, Ма не придал этому какого-либо значения и заверил женщину, что всё будет нормально.

Вскоре женщина переехала в частный дом бизнесмена Ма, а он начал рассказывать всем своим друзьям и семье, что нашёл себе девушку на которой планирует жениться.

Когда муж Юань вернулся из армии домой в отпуск, то заметил, что в их квартире долгое время не было признаков жизни, холодильник пустовал, а столы были покрыты слоем пыли. То есть его жена не жила в их квартире несколько недель, а может быть и месяцев.

Когда муж связался со своей женой, то она поведала ему, что ездила с подругой путешествовать и жила какое-то время у неё.

Спустя месяц Юань поехала к мужу в армию, чтобы попросить его подписать официальные документы о разводе. Это начало наталкивать его на мысли, что жeнa не была ему вepна.

Вернувшись домой, муж сразу проверил все ближайшие камеры наблюдения в их жилом районе, и к его удивлению стал свидетелем измeны своей жены (когда бизнесмен подвозил её к дому и даже иногда ocтавался в их квартире).

Солдат не стал долго раздумывать, а вызвал полицию и передал им все найденные доказательства.

Но поскольку господин Ма не отнекивался, а признался в совершении преступления, то это означало, что на суде ему был вынесен более мягкий приговор. 10 месяцев тюрьмы, и менее серьёзный штраф, чем тот, который мог бы его ожидать.

В редакционной статье People's Court Daily говорится, что китайские солдаты обычно живут далеко от дома и не могут заботиться о своих семьях. Поэтому «аморально и преступно» использовать их жён для разрушения их брака.

«Разрушение военного брака напрямую влияет на мышление солдат и ослабляет боеспособность армии. Любая деятельность, ведущая к расторжению военного брака, строго наказывается», — говорится в официальном судебном заявлении.

Наказание за попытку вступить в oтношения с женой военного столь сурово, поскольку согласно Закону о национальной обороне Китая государство обязано не только обеспечивать особую защиту брака солдата, но также уважать и защищать честь военнослужащих.

Поэтому любой брак солдат именуется как «военный», то есть находящийся под контролем и защитой армии и государства.

При этом неважно, что если виновником подобного poмана могла бы быть сама жена военнослужащего. Наказанию подлежит только человек, который угрожал разрушить брак солдата и помешал его психологическому состоянию быть готовым защищать Родину.

«Уголовное законодательство Китая предусматривает, что любому, кто пытается вступить в poмaнтичecкие отношения с супругой солдата НОАК, грозит тюремное заключение на срок до трех лет и лишением всех государственных наград (если преступление совершил чиновник)».

Защита военных браков прекращает действовать только после окончания службы солдата.


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Метки: Китай   арест   в мире   военный брак   закон   факты   фото   
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27  комментариев
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55k
Андрей 2 часа назад
Создается фиктивный брак, мужик идёт в армию, баба вступает в связи и разводит шантажём мужиков на деньги. Деньги делятся между фиктифщиками.
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45k
SinigamiRuuk 11 минут назад
Т.е. бядствующая особа, ещё и других мужиков в тюрьму садит.
Ну тогда нужно им клеймо делать, что бы сразу видно было.
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849
Рома 11 минут назад
Вот до чего бабы могут довести !
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18k
a_komolow 14 минут назад
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9
aleks noff 14 минут назад
Надо было жену посадить за подрыв боеспособности армии КНР , если она не захочет , кобель и не вскочит.
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1k
Александр Шевченко 21 минуту назад
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6k
methos2 Полчаса назад
Что-то мне подсказывает, что необходимо доказать, что обвиняемый знал о статусе женщины.
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1k
Александр Шевченко Полчаса назад
Глупости какие разводится - жениться , е@и и е@и. А с сапогом пусть сама разбирается, если нравилась такая семейная жизнь и знала за кого шла ... Кобель не вскочет , если с@чка не захочет. И самое смешное эта мразь молчала пока не переспали, а дальше решай её проблемы ... ты же мужик. И сел мужик, а не бл@ядь или оба. В общем олень , а баба норм соскочила и с военным разошлась и свой гештальт закрыла. Коварненько ...
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1k
Quantimus 43 минуты назад
А если жена ушла к другой бабе?
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7k
Трям 54 минуты назад
"Спустя месяц Юань поехала к мужу в армию, чтобы попросить его подписать официальные документы о разводе. Это начало наталкивать его на мысли, что жeнa не была ему вepна.
Вернувшись домой, муж сразу проверил все ближайшие камеры наблюдения в их жилом районе"
Тэк, пгнали...
1. Он из своей армии может когда угодно просто так свалить?
2. Записи хранятся месяцами?

Вывод - очередной придуманный высер воспаленного сознания!
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0
Pavel Трям 8 минут назад
Не знаю как с этим конкурентном случаем, но в целом ситуация соответствует действительности и китайскому законодательству
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3k
Жирный бот 56 минут назад
Ну да, западные СМИ начинают готовить общественное мнение к противостоянию с Китаем, накидывая потихоньку говна на вентилятор..
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Pavel Жирный бот 9 минут назад
Какого ещё говна? Разве тут какой то негатив о Китае?
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1k
Aleksei Час назад
т.е,знакомишься с телкой, шпилишься с ней, все ок. а потом она заявляет-я жена солдата и ты уже готов соскучиться,как здравомыслящий, но она начинает тебя шантажировать.

Нормально,чо.
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10k
Гвоздь 2 часа назад
а вины жены тут нет, ведь такова её природа
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10k
SuperTroll 2 часа назад
Ну так то если по фактам, китайцы красава,че.
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7k
klop 2 часа назад
Ох уж эти байки из западных источников.
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Olxi
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