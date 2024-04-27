В Китае любого мужчину посадят в тюрьму и лишат всего, если он разрушит "военный брак"

Не так давно в Китае был арестован высокопоставленный чиновник и заключён в тюрьму сроком на 3 года за разрушение "военного брака". Более того, за подобную выходку он был лишен всех государственных наград и оштрафован на огромную сумму денег. Фактически, этот человек был лишён всего: своего статуса, состояния, жизненных достижений и будущего.
Спустя несколько недель в газете People's Court Daily появилась ещё одна похожая новость, что бизнесмен по фамилии Ма был приговорен судом города Дуньхуан к 10 месяцам тюремного заключения за преступление, связанное с разрушением военного брака. Конечно же миллионеру огромный штраф не разрушит жизнь, как чиновнику, но серьёзно подпортит имидж и здоровье.
Но что вообще означает формулировка "военный брак"? И почему за его разрушение в Китае любому мужчине грозит строгое наказание?
В 2022 году бизнесмен Ма познакомился с женщиной по фамилии Юань, которая пришла устроиться работать в его компанию, и в тот же вечер они вступили в ceкcyaльныe отнoшeния.
Когда Юань призналась бизнесмену, что она замужем за солдатом НОАК (Народно-освободительной армии Китая) и ему может грозить уголовная ответственность, Ма не придал этому какого-либо значения и заверил женщину, что всё будет нормально.
Вскоре женщина переехала в частный дом бизнесмена Ма, а он начал рассказывать всем своим друзьям и семье, что нашёл себе девушку на которой планирует жениться.
Когда муж Юань вернулся из армии домой в отпуск, то заметил, что в их квартире долгое время не было признаков жизни, холодильник пустовал, а столы были покрыты слоем пыли. То есть его жена не жила в их квартире несколько недель, а может быть и месяцев.
Когда муж связался со своей женой, то она поведала ему, что ездила с подругой путешествовать и жила какое-то время у неё.
Спустя месяц Юань поехала к мужу в армию, чтобы попросить его подписать официальные документы о разводе. Это начало наталкивать его на мысли, что жeнa не была ему вepна.
Вернувшись домой, муж сразу проверил все ближайшие камеры наблюдения в их жилом районе, и к его удивлению стал свидетелем измeны своей жены (когда бизнесмен подвозил её к дому и даже иногда ocтавался в их квартире).
Солдат не стал долго раздумывать, а вызвал полицию и передал им все найденные доказательства.
Но поскольку господин Ма не отнекивался, а признался в совершении преступления, то это означало, что на суде ему был вынесен более мягкий приговор. 10 месяцев тюрьмы, и менее серьёзный штраф, чем тот, который мог бы его ожидать.
В редакционной статье People's Court Daily говорится, что китайские солдаты обычно живут далеко от дома и не могут заботиться о своих семьях. Поэтому «аморально и преступно» использовать их жён для разрушения их брака.
«Разрушение военного брака напрямую влияет на мышление солдат и ослабляет боеспособность армии. Любая деятельность, ведущая к расторжению военного брака, строго наказывается», — говорится в официальном судебном заявлении.
Наказание за попытку вступить в oтношения с женой военного столь сурово, поскольку согласно Закону о национальной обороне Китая государство обязано не только обеспечивать особую защиту брака солдата, но также уважать и защищать честь военнослужащих.
Поэтому любой брак солдат именуется как «военный», то есть находящийся под контролем и защитой армии и государства.
При этом неважно, что если виновником подобного poмана могла бы быть сама жена военнослужащего. Наказанию подлежит только человек, который угрожал разрушить брак солдата и помешал его психологическому состоянию быть готовым защищать Родину.
«Уголовное законодательство Китая предусматривает, что любому, кто пытается вступить в poмaнтичecкие отношения с супругой солдата НОАК, грозит тюремное заключение на срок до трех лет и лишением всех государственных наград (если преступление совершил чиновник)».
Защита военных браков прекращает действовать только после окончания службы солдата.
Источник:
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Ну тогда нужно им клеймо делать, что бы сразу видно было.
Вернувшись домой, муж сразу проверил все ближайшие камеры наблюдения в их жилом районе"
Тэк, пгнали...
1. Он из своей армии может когда угодно просто так свалить?
2. Записи хранятся месяцами?
Вывод - очередной придуманный высер воспаленного сознания!
Нормально,чо.