В Абу-Даби прошли первые в мире гонки беспилотных болидов

Победу одержала команда TUM, представляющая Технический университет Мюнхена. Без аварий и ошибок не обошлось. На последнем круге лидирующий болид команды Unimore Racing (в итоге заняла третье место), остановился и пропустил соперника вперед.

А если кому ну очень интересно, вот вам полная запись мероприятия.