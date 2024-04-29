В Абу-Даби прошли первые в мире гонки беспилотных болидов

Ну а теперь поговорим о новостях из спортивного мира. Гонки на спорткарах - это прошлый век. Теперь официально. Почти.
Ну подумайте сами, зачем платить бешеные деньги пилотам, когда можно на их место установить искусственный интеллект? Никаких тебе гонораров, капризов и летальных исходов. Одни плюсы. Даже если и будет авария, то заменить ИИ не так сложно, как искать нового профессионального пилота.
Но хватит пустых слов, перейдем к самому мероприятию. Представляем вашему вниманию первые автомобильные соревнования Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) среди гоночных болидов, управляемых искусственным интеллектом.
Вместо пилотов болидами управляли установленные системы автономного управления. Призовой фонд составил $2,25 миллиона. На старт вышли 8 машин.
Несмотря на то, что историческое событие было полноценным, от старта до финиша, путь был далеко не гладким.
Квалификация превратилась в хаотичный балет из поворотов, вращений и необъяснимых пит-стопов.
Суперкары Dallara без водителя, оснащенные камерами и новейшим программным обеспечением, с большим трудом преодолевали трассу Yas Marina Circuit.
Победу одержала команда TUM, представляющая Технический университет Мюнхена. Без аварий и ошибок не обошлось. На последнем круге лидирующий болид команды Unimore Racing (в итоге заняла третье место), остановился и пропустил соперника вперед.
А если кому ну очень интересно, вот вам полная запись мероприятия.
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В рамках турнира беспилотных автомобилей A2RL на трассе Яс-Марина состоялось соревнование искусственный интеллект против человека. Но в этот раз человек победил.
Самый успешный российский гонщик в истории "Формулы-1" Даниил Квят (202 очка, 3 подиума) обогнал машину, управляемую искусственным интеллектом. С чем мы его и поздравляем!
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