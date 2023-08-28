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Женщина вмешалась в драку парней возле паба

Женщина вмешалась в драку парней возле паба

Автор:
28 августа 2023 07:56
Метки: Видео   бар   драка   инцидент   конфликт   паб   шотландия   
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Житель шотландского города Инвернесс запечатлел из окна своего дома схватку, произошедшую возле местного паба.

Двое молодых людей, исчерпав словарный запас, принялись наносить побои друг другу. Один из участников потасовки использовал рюкзак, в котором находились стеклянные ёмкости с молоком, но лишился молочной продукции. Затем в кадре появился женщина, которая разняла драчунов, но сама, получив оплеуху, вынуждена была ответить ударом в челюсть.


Поверженный хулиган переключил своё внимание с обидчика на девушку и некоторое время предпринимал безуспешные попытки нанести ей поражение.
В конечном итоге все участники потасовки успели разойтись в разные стороны и покинуть место драки до приезда полицейских.

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Метки: Видео   бар   драка   инцидент   конфликт   паб   шотландия   
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11  комментариев
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uid-5j7c27kq 45 минут назад
Он даже не понял, что противник поменялся )
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10k
Игорь 5 минут назад
эко его с молока развезло :)
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9k
Уретра Брежнева 39 минут назад
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599
MidMaster 50 минут назад
Пьяное быдло оно везде
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17k
Голос Вселенной 52 минуты назад
Какая интересная вечеринка. Все месят друг друга.... Класс!
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10k
Dabus Час назад
Учитывай как она со знанием дела втащила ему в первый раз, напрашиваться на дополнительное опи#дюливание, с его стороны было явно самонадеянным ...
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1k
raael13 Час назад
Англия страна алкашей.
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