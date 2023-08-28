Женщина вмешалась в драку парней возле паба

Житель шотландского города Инвернесс запечатлел из окна своего дома схватку, произошедшую возле местного паба.
Двое молодых людей, исчерпав словарный запас, принялись наносить побои друг другу. Один из участников потасовки использовал рюкзак, в котором находились стеклянные ёмкости с молоком, но лишился молочной продукции. Затем в кадре появился женщина, которая разняла драчунов, но сама, получив оплеуху, вынуждена была ответить ударом в челюсть.
Поверженный хулиган переключил своё внимание с обидчика на девушку и некоторое время предпринимал безуспешные попытки нанести ей поражение.
В конечном итоге все участники потасовки успели разойтись в разные стороны и покинуть место драки до приезда полицейских.
Источник:
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