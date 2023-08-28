Женщина вмешалась в драку парней возле паба

Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых

Яблочко явно было лишним: в Сети появилось фото чека Лепса из паба, где он затеял драку

"Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами

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По стопам Лепса: Стас Барецкий поучаствовал в драке у паба, но оказался избит и ограблен