"Ты чё тут плаваешь?". Нетрезвый курганец поплыл проведать затопленный дом

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Волонтёры выловили из воды курганца, который вплавь добрался до затопленной дачи. С его слов - он решил проведать садовый дом. Убедившись, что все вещи на месте и всё в порядке, собрался назад, но течение изменилось. Поэтому плавал между заборами и звал на помощь. Жена, ждавшая на берегу с ребёнком, позвонила в МЧС. Дежурившие добровольцы услышали крики и спасли мужика.
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