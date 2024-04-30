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"Ты чё тут плаваешь?". Нетрезвый курганец поплыл проведать затопленный дом

"Ты чё тут плаваешь?". Нетрезвый курганец поплыл проведать затопленный дом

Автор:
30 апреля 2024 13:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Куган   МЧС   ЧП   наводнение   потоп   пьянь   
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Волонтёры выловили из воды курганца, который вплавь добрался до затопленной дачи. С его слов - он решил проведать садовый дом. Убедившись, что все вещи на месте и всё в порядке, собрался назад, но течение изменилось. Поэтому плавал между заборами и звал на помощь. Жена, ждавшая на берегу с ребёнком, позвонила в МЧС. Дежурившие добровольцы услышали крики и спасли мужика.
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Метки: Куган   МЧС   ЧП   наводнение   потоп   пьянь   
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2  комментария
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Егор 47 минут назад
Да уж, под водой пораниться можно очень серьезно и не заметить. Бережет бог детей и пьяных.
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Garpia121 2 минуты назад
Бедные люди.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1425 постов (1442 в горячем)

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