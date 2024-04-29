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Одна из худших квартир Японии

Одна из худших квартир Японии

Автор:
29 апреля 2024 11:31
Метки: Жизнь   Япония   в мире   дом   жилье   квартира   удобства   
2934
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1

Мы повидали немало странных и крайне неуютных квартир. Одни поражают своим крошечным размером, а другие идиотским дизайном. Но эта квартирка в Японии просто поражает своей планировкой.

Мало того, что она напоминает конуру, так еще и спальня находится в отдельном помещении от кухни и ванной с туалетом. То есть между комнатами нужно каждый раз идти по улице. Общая площадь – 15 кв.м, а стоимость – 412 долларов в месяц. Полный бред. Но зато хоть чаще будешь выходить на улице воздухом подышать. Во всем надо искать плюсы...

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Метки: Жизнь   Япония   в мире   дом   жилье   квартира   удобства   
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10  комментариев
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9k
ишты 2 часа назад
А я думал, что "Баня - через дорогу раздевалка" это анекдот...
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2k
Сергей Минуту назад
Не понимаю, кухня отдельно, санузел раздельный, комната отдельно. Так же все любят или тут проблема в том, что коридор общий?
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12k
Dihydrogen Monoxide 5 минут назад
Прикольно, чО...))) Ночью проснулся в туалет сходить или попить... и пошел вокруг дома - супер )))
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40k
koleos72 10 минут назад
Я заметил люк в туалете! Может там подполье!
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4k
РАТНИК Полчаса назад
Чисто кладовка для гастарбайтера.
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11k
Garpia121 56 минут назад
Уже бы давно натихоря, из туалета в спальню дверь проковыряли. Делов то.
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5k
Михаил Час назад
Чтобы сбегать в туалет нужно выйти из комнаты, пройти два квартала, три остановки на метро, пять остановок на автобусе и немного пешком.
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15k
Андрей Донченко 2 часа назад
Это же Япония! Сейсмоустойчивость и всё такое. Наверное, поэтому-то и нельзя было сделать проем в этой стене.
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783
Шурман 2 часа назад
25 лет назад моей первое жилье в Бельгии выглядело так , был дом 2 этажа , отопление почти печное , лестницы это мечта альпиниста , если раз в неделю я по ним на заднице не съезжал то это значит что неделя удалась , что бы попасть в душ нужно было выходить из кухни и идти по улице метров 5 :) летом еще нормально а вот зимой была полная задница , меня хватило на 7 месяцев потом снял дороже но все было на одном этаже .
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39k
Андрей Иванов 2 часа назад
В Питере такие уже есть. Вход, правда единый, но площадь 16-22 кв (вся). Жилое (с кухней) - 12-14 кв., остальное - санузел и прихожая (скорее проход)
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Snezhinka
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