Одна из худших квартир Японии

Мало того, что она напоминает конуру, так еще и спальня находится в отдельном помещении от кухни и ванной с туалетом. То есть между комнатами нужно каждый раз идти по улице. Общая площадь – 15 кв.м, а стоимость – 412 долларов в месяц. Полный бред. Но зато хоть чаще будешь выходить на улице воздухом подышать. Во всем надо искать плюсы...