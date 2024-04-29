Одна из худших квартир Японии

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Мы повидали немало странных и крайне неуютных квартир. Одни поражают своим крошечным размером, а другие идиотским дизайном. Но эта квартирка в Японии просто поражает своей планировкой.
Мало того, что она напоминает конуру, так еще и спальня находится в отдельном помещении от кухни и ванной с туалетом. То есть между комнатами нужно каждый раз идти по улице. Общая площадь – 15 кв.м, а стоимость – 412 долларов в месяц. Полный бред. Но зато хоть чаще будешь выходить на улице воздухом подышать. Во всем надо искать плюсы...
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