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Японец, мечтающий стать собакой, купил себе костюм маламута

Японец, мечтающий стать собакой, купил себе костюм маламута

Автор:
30 апреля 2024 14:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   колли   костюм   маламут   собака   хобби   японец   
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Прошлая «шкурка» колли оказалась не очень удобной.

Японец Токо стал настоящей звездой соцсетей. Всё благодаря своим странным фантазиям - он с детства мечтал стать собакой. Потом вырос, а желание бегать не четвереньках только укрепилось.

И Токо потратил 2 млн йен (примерно 1,2 млн рублей) на костюм колли. Заказал его у компании, делающей скульптуры и модели для фильмов. На создание «шкуры» ушло больше месяца. Затем собачник облачился в обновку и его вывели на прогулку.

На вживание в образ колли ушёл почти год, но всё равно японец выглядел довольно неуклюже. Тут и костюмчик стал уже маловат, так что Токо решил сменить имидж и стать маламутом. И заказал новую шкуру - на этот раз более продвинутую. В ней можно вилять хвостом, двигать челюстью, а мех почти не отличается от настоящего.

Так что теперь Токо осваивается в новой «породе». Одни к такому необычному увлечению относятся с улыбкой, другие считают иначе.

Кстати, перед камерами Токо разгуливает только в костюме собаки и никогда не показывает лица. А своё хобби скрывает даже от родственников. Видимо, опасается, что они не поймут его трат на костюмы.

Источник:

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Метки: Видео   колли   костюм   маламут   собака   хобби   японец   
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11  комментариев
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11k
BarOb 2 часа назад
Жутковато. То, что японец извращенец и так всем понятно
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55k
Aleksandr Полчаса назад
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17k
GROMOZEKA 54 минуты назад
Собственно об этом в соседней теме и говорит Дугин.
Расчеловечивание
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33k
Юрьевич 56 минут назад
Там в кадре много ипанутых... одна из них за лавочкой прячется. Интересно, а она кем себя считает?
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5k
Pechenegiatakuyt Час назад
Вот когда сзади присоседится какой-нибудь алабай - будет интересно глянуть это видео
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60
Марат Закиров Pechenegiatakuyt 7 минут назад
лучше коня подогнать и послушать его собачий визг
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31k
AzuveR Час назад
По нём дурка ,не просто плачет, а орёт благим матом.
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15k
..: Атеист :.. Час назад
Таблеточек для стимуляции мозгов бы лучше купил.
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8k
Умница-красавица Час назад
Хорошо быть кисою, хорошо собакою…
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11k
Garpia121 2 часа назад
Фукусима.
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August
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