Японец, мечтающий стать собакой, купил себе костюм маламута

Японец Токо стал настоящей звездой соцсетей. Всё благодаря своим странным фантазиям - он с детства мечтал стать собакой. Потом вырос, а желание бегать не четвереньках только укрепилось.

И Токо потратил 2 млн йен (примерно 1,2 млн рублей) на костюм колли. Заказал его у компании, делающей скульптуры и модели для фильмов. На создание «шкуры» ушло больше месяца. Затем собачник облачился в обновку и его вывели на прогулку.