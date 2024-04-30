Японец, мечтающий стать собакой, купил себе костюм маламута

Прошлая «шкурка» колли оказалась не очень удобной.
Японец Токо стал настоящей звездой соцсетей. Всё благодаря своим странным фантазиям - он с детства мечтал стать собакой. Потом вырос, а желание бегать не четвереньках только укрепилось.
И Токо потратил 2 млн йен (примерно 1,2 млн рублей) на костюм колли. Заказал его у компании, делающей скульптуры и модели для фильмов. На создание «шкуры» ушло больше месяца. Затем собачник облачился в обновку и его вывели на прогулку.
Источник:
На вживание в образ колли ушёл почти год, но всё равно японец выглядел довольно неуклюже. Тут и костюмчик стал уже маловат, так что Токо решил сменить имидж и стать маламутом. И заказал новую шкуру - на этот раз более продвинутую. В ней можно вилять хвостом, двигать челюстью, а мех почти не отличается от настоящего.
Источник:
Так что теперь Токо осваивается в новой «породе». Одни к такому необычному увлечению относятся с улыбкой, другие считают иначе.
Кстати, перед камерами Токо разгуливает только в костюме собаки и никогда не показывает лица. А своё хобби скрывает даже от родственников. Видимо, опасается, что они не поймут его трат на костюмы.
Источник:
- Собаку, сунувшую голову в колесо, пришлось спасать с помощью плазменного резака
- Пассажиры поезда спасли собаку, упавшую на рельсы
- Самый толстый пёс России смог похудеть на 40 килограмм
- Гениальная собака выучила название 231 игрушки
- В США зоозащитники сняли с пса коробку, с которой он проходил почти год
Расчеловечивание