Дипломаты Таджикистана заявили, что в России нарушаются права их граждан

МИД республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости.

С чем это связано - в министерстве не уточнили. До этого дипломаты говорили, что в аэропорту Внуково находятся 954 таджика. Их якобы содержат «без надлежащих условий».

Сложная ситуация наблюдается также в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево российской столицы, где в зонах содержания граждан без надлежащих условий находятся десятки таджикистанцев.

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