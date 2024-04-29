Дипломаты Таджикистана заявили, что в России нарушаются права их граждан

И вручили ноту нашему послу в Душанбе.
На прошлой неделе была новость о ситуации на границе Казахстана и России. Там застряло несколько сотен граждан Таджикистана. Они сообщали, что их якобы не пускают в РФ.
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МИД республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости.
С чем это связано - в министерстве не уточнили. До этого дипломаты говорили, что в аэропорту Внуково находятся 954 таджика. Их якобы содержат «без надлежащих условий».
Сложная ситуация наблюдается также в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево российской столицы, где в зонах содержания граждан без надлежащих условий находятся десятки таджикистанцев.
В сети есть видео на эту тему.
Братья, пока не приезжайте в Россию. Наших не пускают, уже ночуют несколько суток в аэропорту, - говорится в ролике.
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А сегодня нашему послу в Душанбе, Семену Григорьеву, вручили ноту о нарушениях прав таджиков.
Посол России в Душанбе был сегодня вызван в МИД, где ему была вручена нота в связи с нарушением прав граждан Таджикистана в Российской Федерации.
Ранее Министр иностранных дел Таджикистана, Сироджиддин Мухриддин, заявил, что задержанных террористов из «Крокуса» якобы пытали.
Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта 22 марта в Московской области с применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна.
Также Мухриддин добавил, что в результате «непродуманной информационной кампании», в отношении таджиков «формируется негативное восприятие».
При этом министр сообщил, что все виновники того страшного преступления должны понести наказание по всей строгости закона.
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За одно хочу сказать спасибо этому Му.....хриддину, за вот эти слова: МИД республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости.
вот пускай там и остаются