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Дипломаты Таджикистана заявили, что в России нарушаются права их граждан

Дипломаты Таджикистана заявили, что в России нарушаются права их граждан

Автор:
29 апреля 2024 18:27
Сообщество : Жить в России
Метки: граждане   дипломаты   мид   нота   права   таджикистан   
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И вручили ноту нашему послу в Душанбе.

На прошлой неделе была новость о ситуации на границе Казахстана и России. Там застряло несколько сотен граждан Таджикистана. Они сообщали, что их якобы не пускают в РФ.

Примерно тогда же Министерство иностранных дел Таджикистана заявило следующее:

МИД республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости.

С чем это связано - в министерстве не уточнили. До этого дипломаты говорили, что в аэропорту Внуково находятся 954 таджика. Их якобы содержат «без надлежащих условий».

Сложная ситуация наблюдается также в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево российской столицы, где в зонах содержания граждан без надлежащих условий находятся десятки таджикистанцев.

В сети есть видео на эту тему.

Братья, пока не приезжайте в Россию. Наших не пускают, уже ночуют несколько суток в аэропорту, - говорится в ролике.

А сегодня нашему послу в Душанбе, Семену Григорьеву, вручили ноту о нарушениях прав таджиков.

Посол России в Душанбе был сегодня вызван в МИД, где ему была вручена нота в связи с нарушением прав граждан Таджикистана в Российской Федерации.

Ранее Министр иностранных дел Таджикистана, Сироджиддин Мухриддин, заявил, что задержанных террористов из «Крокуса» якобы пытали.

Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта 22 марта в Московской области с применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна.

Также Мухриддин добавил, что в результате «непродуманной информационной кампании», в отношении таджиков «формируется негативное восприятие».

При этом министр сообщил, что все виновники того страшного преступления должны понести наказание по всей строгости закона.

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Метки: граждане   дипломаты   мид   нота   права   таджикистан   
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55  комментариев
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40k
АнтонПолднев Час назад
Ааааа... Вона как... «формируется негативное восприятие» значит. То есть не они сами формируют. Злые русские значит.
За одно хочу сказать спасибо этому Му.....хриддину, за вот эти слова: МИД республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости.
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4k
Барсук 6 минут назад
А МИД Таджикистана не интересует, почему их граждане ВООБЩЕ валят из Их страны
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52
ddtranslator 6 минут назад
Если "временно воздержаться" станет "навсегда отказаться", это пойдёт на пользу всем!
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9k
Онотолей 8 минут назад
Ну так пусть валят домой в родной чуркистан.
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46
Вячеслав 13 минут назад
Проблемы таджиков, РУССКИХ НЕ ВОЛНУЮТ.
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50k
Максим Т. 20 минут назад
Дипломаты Таджикистана заявили, что в России нарушаются права их гражданПосмотреть
Дипломаты Таджикистана заявили, что в России нарушаются права их граждан
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7k
Slowly 20 минут назад
Надеюсь, это была нота ля-бемоль второй октавы, которая в аккорде даёт созвучие "Нннаааууууй".
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2k
integral11 Полчаса назад
Идите на х.....й!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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238
r3mba4 integral11 12 минут назад
Это наша Земля! это наш порядок! не нравиться? До свиданья! Чемодан, вокзал, нах... (с) Жириновский В.В.
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1k
Валерий Полчаса назад
Была где-то картинка" Это Россия,а не кишлак![мат] на родину,ишак!"
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53
Михаил Селин Полчаса назад
у таджиков есть права у себя в таджикии
вот пускай там и остаются
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238
r3mba4 Михаил Селин 15 минут назад
тут вы не правы. В далёком 1995 году алкаш ЕБН подписал указ о двойном гражданстве с республикой Такжикистан. И по факту любой гражданин РФ, может быть там выбранным президентом и Путин ВВ в том числе. Хотя недавно узнал, что если россиянин получает гражданство Такжикистана, то российское аннулируется. У такжиков нет.
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−8
Nick Lee Полчаса назад
Повесить террористов перед входом в посольство, может тогда сообразят в чем дело?
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44
Alex Полчаса назад
Всех за забор, все обратно в кишлаки еб....ть овец.
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8k
Echo Полчаса назад
нарушения прав таджиков, и поэтому они отстаивают свои права с оружием в руках ?
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15k
кот базилий Полчаса назад
Хари тут сальные нажрали в России, понравилось??
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24k
Shtoppi Полчаса назад
чем бы объяснить такое их желание попасть в Россию, когда эта свора немытых дикарей знает что им тут не рады известно за что, но все равно прутся, да еще и вонь поднимают по этому поводу? совсем что ли ох_уели?
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15k
кот базилий 36 минут назад
Ваши права в вашей жопе и качайте их у себя дома. Праава они собаки вспомнили, вспомните 90-е.
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10k
Роман 39 минут назад
Картой МИР кстати в Таджикистане можно рассчитаться? Или санкции от зависимой РФ страны там тоже действуют?
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33k
Владимир 39 минут назад
Если у нас их права нарушаются, то заберите их нахрен к себе обратно, и там уже облизывайте. Делов то.
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7k
Трям 40 минут назад
Черножопостан со всеми своими [мат] могут сосать .хуй у ишака! На территории РФ у гастеров не может быть прав, только обязанности, которые они нарушают!
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221
w 42 минуты назад
Очень жаль, конечно, но поху.й ваши озабоченности.
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99
usla2000 45 минут назад
Короче, они договорятся до того, что таджики не виноваты, это наговор, а Крокус устроили негры с Фиджи. А таджики первые стояли в очереди на сдачу крови (я, русский, 15 минут стоял), и вообще, Россия для таджиков.
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