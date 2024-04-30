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30 любопытных фото, которые порадуют книголюбов

30 любопытных фото, которые порадуют книголюбов

Автор:
30 апреля 2024 08:30
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Разное   Фотографии   интересное   книга   книги   книголюбы   красиво   подборка   фото   чтение   
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В наш век технологий многие всё реже читают книги. Но ничто не сравнится с тем ощущением, когда трогаешь бумажные страницы книги, и с головой погружаешься в историю, которую бережно хранят эти страницы. В этой подборке — фотографии, которые порадуют книголюбов. Здесь и книжные граффити, и интересные книжные магазины, и уникальные домашние библиотеки.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   интересное   книга   книги   книголюбы   красиво   подборка   фото   чтение   
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4  комментария
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39k
Андрей Иванов Час назад
Санкт-Петербург. Трансформаторная будка
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А.Берестенко 2 минуты назад
Книжный магазинчик в Ойи, Санторини, Греция
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12k
Ligov 16 минут назад
"В наш век технологий многие всё реже читают книги. Но ничто не сравнится с тем ощущением, когда трогаешь бумажные страницы книги"
Как по мне так главное что читаешь, а не на чем. Бумажные книги не брал в руки как только появились электронные. Сейчас на Оникс закачено книг 500. А учитывая сколько сейчас книги на бумажных носителях стоят и что многие просто не купить, то выбор очевиден...
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783
Шурман Полчаса назад
Ресторан у моего дома Cook And Book , тематическое место , 2 раза был и по понимал как можно обедать среди стольких книг .
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1682 поста (1625 в горячем)

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