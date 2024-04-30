30 любопытных фото, которые порадуют книголюбов

В наш век технологий многие всё реже читают книги. Но ничто не сравнится с тем ощущением, когда трогаешь бумажные страницы книги, и с головой погружаешься в историю, которую бережно хранят эти страницы. В этой подборке — фотографии, которые порадуют книголюбов. Здесь и книжные граффити, и интересные книжные магазины, и уникальные домашние библиотеки.