30 любопытных фото, которые порадуют книголюбов

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В наш век технологий многие всё реже читают книги. Но ничто не сравнится с тем ощущением, когда трогаешь бумажные страницы книги, и с головой погружаешься в историю, которую бережно хранят эти страницы. В этой подборке — фотографии, которые порадуют книголюбов. Здесь и книжные граффити, и интересные книжные магазины, и уникальные домашние библиотеки.
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26. "Моя бабушка владела антикварным магазином, и собрала все эти книги. Большинство из них принадлежат одному человеку, и в основном были изданы в 1860-1910 годах"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как по мне так главное что читаешь, а не на чем. Бумажные книги не брал в руки как только появились электронные. Сейчас на Оникс закачено книг 500. А учитывая сколько сейчас книги на бумажных носителях стоят и что многие просто не купить, то выбор очевиден...