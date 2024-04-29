В Краснодаре впервые провели турнир по хоббихорсингу

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Для тех кто не знает — это когда люди бегают с палкой на конце которой искусственная голова лошади. Они бегают с этой палкой, изображая скачки.
Я даже не знала, что кто-то этим занимается всерьёз.
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Раньше люди о Космосе мечтали...
А сейчас?
Одни с палочками лошадиные скачки имитируют, другие с хвостами и в звериных масках по городам на четвереньках ходят; про "радужных" вообще промолчу...
Когда уже вернут принудительную карательную психиатрию?
Чем бы дитя не занималось - лишь бы не бухало.