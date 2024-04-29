FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3607 постов • 450 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт
В Краснодаре впервые провели турнир по хоббихорсингу

В Краснодаре впервые провели турнир по хоббихорсингу

Автор:
29 апреля 2024 07:19
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Краснодар   Спорт   Хоббихорсинг   забавно   искусственная голова лошади.   скачки   
1672
1
1

Для тех кто не знает — это когда люди бегают с палкой на конце которой искусственная голова лошади. Они бегают с этой палкой, изображая скачки.


Я даже не знала, что кто-то этим занимается всерьёз.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   Краснодар   Спорт   Хоббихорсинг   забавно   искусственная голова лошади.   скачки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
Андрей Иванов 2 часа назад
А там водка считается допингом или реквизитом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
25k
MrGod 7 минут назад
Это печально, психушки не работают и больные ходят среди здоровых и ещё навязывают свои правила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Zhora 23 минуты назад
Если вы считаете, что страдаете хернёй, то знайте: есть люди, которые занимаются хоббихорсингом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Гулевич Полчаса назад
как соревнование "мама,папа,я - спортивная семья" - то да нормас - а так чтоб международные соревнования , то это психушка)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Полчаса назад
Откровенно говоря не пониипю негатива. Юные девочки бегают и прыгают через барьеры с необычным инвентарем, что в жтом плохого, кроме того что непривычно!? Разве физическая активность для детей может быть во вред?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
grigorenko vladislav 38 минут назад
Пора уже для онанистов проводить турнир по хоббисексингу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Лаврентий 49 минут назад
Дожили...
Раньше люди о Космосе мечтали...
А сейчас?
Одни с палочками лошадиные скачки имитируют, другие с хвостами и в звериных масках по городам на четвереньках ходят; про "радужных" вообще промолчу...
Когда уже вернут принудительную карательную психиатрию?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Aleksandr 56 минут назад
Можно еще хоббирейсинг замутить на воображаемых мотоциклах и автомобилях-бегать по трассе с рулём в руках. Дебилы имхо найдутся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vadim Balabanov Час назад
Краснодар, как никак. Потомки славных казаков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Aleks Час назад
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Мойша Час назад
В детство ударились.
Чем бы дитя не занималось - лишь бы не бухало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Некрасов Час назад
Что характерно одни бабы.........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Хачик Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
livaneth Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
Иван Сивиркин livaneth 38 минут назад
Вот это хоть и маловероятно, но может в жизни пригодится. А бег с палкой между ног при каких обстоятельствах может пригодиться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вася 2 часа назад
Победителю разрешат соревноваться с Ксюшей Собчак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2291 пост (2196 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

866687



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Всех пускают, а нас нет»: сотни таджиков застряли на границе Казахстана и России
«Всех пускают, а нас нет»: сотни таджиков застряли на границе Казахстана и России
Как снимали фильм "Собачье сердце": кадры со съёмок и 17 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Собачье сердце": кадры со съёмок и 17 интересных фактов о фильме
Набирающие популярность в сообществах
Амстердам на сваях
Амстердам на сваях
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 апреля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#факты#ДТП#авто аварии#люди#Россия#Китай#позитив#природа
#животные#автомир#Прикол#в мире#кот#интересно#интересное#новости#Автовсячина#кино
#машина#Юмор#история#аварии#кошка#США#забавно#СССР#подборка#креатив
Когда решил пройти полосу препятствий Когда решил пройти полосу препятствий Екатерина Шпица учит китайский язык Екатерина Шпица учит китайский язык Отдых у воды по бразильской системе Отдых у воды по бразильской системе Интересное приспособление для тренировки сальто Интересное приспособление для тренировки сальто В Оренбурге мужчина «нашёл виноватого» в разрушении дамбы и порче дороги В Оренбурге мужчина «нашёл виноватого» в разрушении дамбы и порче дороги

На что жалуетесь?

Вернуться