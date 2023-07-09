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В Нижнем Новгороде мужчины отобрали у прохожей американский флаг и попытались его сжечь

В Нижнем Новгороде мужчины отобрали у прохожей американский флаг и попытались его сжечь

Автор:
09 июля 2023 12:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Нижний Новгород   США   конфликт   люди   флаг   
2570
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Мужчины попытались сжечь флаг США на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Перед этим один из них вырвал флаг из рук девушки.

Флаг Соединенных Штатов Америки пытались сжечь на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает новостной портал Открытый Нижний, ссылаясь на telegram-канал «Нижний №1».

По данным источника, символ США на пешеходную улицу принесла девушка. Компания увидела флаг и отобрала его. После этого один из мужчин начал поджигать звездно-полосатую ткань.

Девушка смогла отобрать флаг и начала тушить его ногами.

Пламя удалось сбить, и девушка хотела унести флаг, но компании все же удалось отобрать его. В Telegram-канале указали, что символ США отнесли в сторону мусорки.

Инцидент, предположительно, произошел в ночь с 8 на 9 июля. В видео звучит комментарий: «Вот и езжайте в свою Европу, там флагом машите».

Источник:

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Метки: Видео   Нижний Новгород   США   конфликт   люди   флаг   
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58  комментариев
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19k
Дмитрий К. 5 часов назад
Тут не флаг жечь надо, а меры к этой бабище принимать, какого хера она с флагом вражеского государства разгуливает.
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2k
Руслан 39 минут назад
Эта мокрощёлка окажешься еще и поборником ЛГБТ ценностей. Вот прям всё по методичке. Я же своя - буржуинская, дайте мне бочку варенья и заберите в своё буржуинское царство
Только х@й ей положат на лицо. Вон, Овсянникова уже попробовала и что? Тупицы такие тупицы
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1k
Александр Долматов Час назад
Ура-патриоты во всех странах одинаковые.
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37
vvv Час назад
Прально сделали. Зачем эту полосатую тряпку по нашим улицам таскать?
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56k
Олег Час назад
честно сказать, я поражаюсь выдержке мужиков. Не влупить этой дуре по харе от всей души с размахом надо уметь держать себя в руках
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2k
Василий Афиногенов 2 часа назад
а в чем смысл был ее прогулки с флагом?
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21k
ВАТНИК 2 часа назад
эту полосатую тряпку надо было засунуть в волосатую дупу этой курице...
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27k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Надо было в дупло этой прошмандовке флаг засунуть.Где СМЕРШ бл.я?
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436
Антон 2 часа назад
Приехал в гости, уважай обычаи и культуру. Может пора на государственном уровне объявить страну за лужей - страной террористом со всеми вытекающими. Носишь полосатую тряпку: выдворить из страны в течении часа и навсегда, а тряпку на лоскуты.
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1
алексей workmen77 2 минуты назад
А разве нет ? Нашли чела падкого на баблишко и закрутили плюс наши некоторые де...... Лы хотят жить как а европе , где хотят чтоб крысы гуляли по улице
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1k
Victor Chromov 2 часа назад
Флаг еще можно так использовать.
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−25
Дмитрий 3 часа назад
Сколько тут лживых "патритов" сидящих за компами сделанными в америке, телефонами, телевизорами и прочим барахалом. Какого лешего вы выблyдки тут делаете?? На фронт то слабо, а комент написать радость клоуны. И посмотрел бы я как эти клоуны отобрали бы такой флаг у мужика. Как и вы ссыканули бы. А то патриоты, вы клоуны.
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1k
Андрей Еделькин 3 часа назад
Запрет на бесплатное образование высшее и среднее, работу в образовательных и иных госучережднниях и лишение всех плюшек от государства. Пусть валит в сша, поработает псудомойкой.
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33k
АнтонПолднев 3 часа назад
Камикадзе в Нижнем? Однако...
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14k
Shtoppi 3 часа назад
похоже бабенки с пиндосьим флагом толи бухие, толи под чем-то еще. а может и то и другое сразу + слабоумие и отвага а-ля "я либерал".
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1
алексей 4 часа назад
Единственный минус , это то что европа преподаст это на свой манер и что есть в России их единомышленики , хотя их во власти не мало
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24k
Тигран Саркисян 4 часа назад
А в жопу затолкать забыли , упущение однако.
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9k
Billi_Bons 4 часа назад
Флаг сжечь, мужчин наградить, прохожую в лагеря.
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5k
Шлагбаумэн 4 часа назад
А что бы ей сразу не ходить с флагом третьего рейха, отца нынешней омерике? Бабу за измену родины - в тюрьме на 20-ку
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21
Pavel Bass 4 часа назад
Как надоели такие идиоты что холядскай тряпкой везде машут что пиндосовской...
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180
Андрей 4 часа назад
и что характерно - снимали на пиндосовские телефоны,одеты были в пиндосовские джинсы !
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1
алексей 4 часа назад
Правильно сделали , надо было еще эту мара..... В говно рожей окунуть , ребята молодцы , нефиг здесь заездополосатую тряпку тоскать , еще и пасольства ихние надо отсюда пинком под зад
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