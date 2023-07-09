В Нижнем Новгороде мужчины отобрали у прохожей американский флаг и попытались его сжечь

Мужчины попытались сжечь флаг США на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Перед этим один из них вырвал флаг из рук девушки.
Флаг Соединенных Штатов Америки пытались сжечь на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает новостной портал Открытый Нижний, ссылаясь на telegram-канал «Нижний №1».
По данным источника, символ США на пешеходную улицу принесла девушка. Компания увидела флаг и отобрала его. После этого один из мужчин начал поджигать звездно-полосатую ткань.
Девушка смогла отобрать флаг и начала тушить его ногами.
Пламя удалось сбить, и девушка хотела унести флаг, но компании все же удалось отобрать его. В Telegram-канале указали, что символ США отнесли в сторону мусорки.
Инцидент, предположительно, произошел в ночь с 8 на 9 июля. В видео звучит комментарий: «Вот и езжайте в свою Европу, там флагом машите».
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
1941-1945 – геноцид мирного населения Германии (Дрезден, Гамбург).
1945 – ядерная атака на Японию.
1945-1991 – диверсионная деятельность против СССР. (Вторжение в воздушные владения – более 5000, парашютных десантов – более 140, прямые диверсии. Общий бюджет – 13 триллионов долларов).
1946 – карательная операции в Югославии.
1946-1949 – бомбежки Китая.
1947-1948 – реколонизация Вьетнама, геноцид.
1947-1949 – военные действия в Греции.
1948-1953 – военные действия на Филиппинах.
1948 – военный переворот в Перу.
1948 – военный переворот в Никарагуа.
1948 – военный переворот в Коста-Рике.
1949-1953 – попытки свержения правительства в Албании.
1950 – карательные операции в Пуэрто-Рико.
1950-1953 – интервенция в Корею.
1951 – военная помощь китайским повстанцам.
1953-1964 – силовые спецоперации в Британской Гайане.
1953 – свержение Моссадыка, получившего на референдуме 99.9% голосов.
1953 – насильственная депортация иннуитов (Гренландия).
1954 – Свержение правительства в Гватемале.
1956 – начало военной помощи тибетским повстанцам в борьбе с Китаем.
1957-1958 – попытка свержения правительства в Индонезии.
1958 – оккупация Ливана.
1958 – бомбежки Индонезии.
1959 – ввод войск в Лаос.
1959 – карательные операции на Гаити.
1960 – военные операции в Эквадоре.
1960 – вторжение в Гватемалу.
1960 – поддержка военного переворота в Сальвадоре.
1960-1965 – вмешательство во внутренние дела Конго. Поддержка Мобуту.
1961-1964 – военный переворот в Бразилии.
1961 – террористическая война против Кубы с применением бактериологического оружия.
1962 – карательные операции в Гватемале.
1963-1966 – госпереворот и карательные операции в Доминиканской Республике.
1964 – карательная операция в Панаме.
1964 – поддержка переворота в Бразилии.
1964-1974 – вмешательство во внутренние дела Греции.
1965 – госпереворот в Индонезии, геноцид.
1965-1973 – агрессия против Вьетнама.
1966 – интервенция в Гватемалу.
1967 – поддержка переворота и последующего фашистского режима в Греции.
1968 – охота на Че Гевару в Боливии.
1971-1973 – бомбардировки Лаоса.
1971 – американская военная помощь при перевороте в Боливии.
1972 – ввод войск в Никарагуа.
1973 – переворот в Чили.
1973 – террор в Уругвае.
1974 – поддержка режима Моботу в Заире.
1974 – подготовка агрессии в Португалию.
1974 – попытка переворота на Кипре.
1975 – оккупация Западной Сахары, введение войск в Марокко.
1975 – вмешательство во внутренние дела Австралии.
1975 – атака на Камбоджу.
1975-1989 – поддержка геноцида на Восточном Тиморе.
1978 – военная помощь диктатору, финансирование геноцида.
1979 – поддержка людоеда Бокасы.
1979 – военная помощь повстанцам Йемена.
1980-1992 – военное присутствие в Сальвадоре, спецоперации, геноцид.
1980-1990 – военная помощь Ираку. Миллион погибших за десять лет.
1980 – поддержка и финансирование Красных Кхмеров.
1980 – операция «Гладио» в Италии, 86 жертв.
1980 – карательная операция в Южной Корее.
1981 – попытка переворота в Замбии.
1981 – военное давление на Ливию, сбиты два ливийских самолета.
1981-1990 – поддержка контрас, терроризм, геноцид.
1982 – вмешательство во внутренние дела Суринама.
1982-1983 – атака на Ливан.
1982 – поддержка геноцида в Гватемале.
1983 – интервенция в Гренаду.
1983 – вмешательства во внутренние дела Анголы.
1984 – сбиты два иранских самолёта.
1984 – минирование заливов Никарагуа.
1985 – финансирование геноцида в Чаде.
1986 – нападение на Ливию.
1986-1987 – нападение на иранский корабль в международных водах, уничтожение иранской нефтяной платформы.
1986 – финансирование и военная поддержка социального террора, захват природных ресурсов.
1987-1988 – участие в войне Ирака против Ирана, применение химического оружия.
1988 – финансирование террора и геноцида в Турции.
1988 – взрыв пассажирского самолёта «Пан Американ» над Шотландией. Вина признана в 2003.
1988 – вторжение в Гондурас.
1988 – уничтожение иранского пассажирского самолета.
1989 – интервенция в Панаму.
1989 – сбиты два ливийских самолёта.
1989 – бомбардировки на Филиппинах.
1989 – карательная операция на Вирджинских островах.
1990 – геноцид в Гватемале. 1990 – морская блокада Ирака.
1990 – финансирование болгарской оппозиции ($1,5 млн)
1991 – агрессия против Ирака.
1991 – бомбардировки Кувейта.
1992-1994 – оккупация Сомали.
1992 – геноцид и террор при захвате природных богатств Анголы (уничтожено 650.000 человек).
1993-1995 – бомбардировки Боснии.
1994-1996 – террор против Ирака.
1994 – геноцид в Руанде (около 800 000 человек).
1995 – бомбардировки Хорватии.
1998 – уничтожение ракетным ударом фармацевтического завода в Судане.
1998 – бомбежки Ирака.
1999 – агрессия против Югославии.
2001 – вторжение в Афганистан.
2002 – ввод войск на Филиппины.
2003 – действия в Либерии.
2003 – столкновения с сирийскими пограничниками.
2004 - ввод войск на Гаити.
2004 - Попытка переворота в Экваториальной Гвинее.
2008 - вторжение в Пакистан.
2008 - Война в Южной Осетии
2011 - Война в Ливии
2013 - Война в Сирии
2014 - Война на Украине
в этом списке не отражены цветные революции без участия американских солдат, которые устроены англосаксами, создание террористических групировок на деньги и под руководством США - Талибан, Аль-Каида, ДАИШ и ещё пара сотен войн, в которых США не принимало участие, но создало для этого всё, что бы они были.
США образовано 4 Июля 1776 года, а до этого англичане, французы, испанцы и португальцы, которых вы называете колонистами, а по сути убийцы, которые просто уничтожали методично коренное население, с применением армии и артиллерии, для очистки места, на котором будет образовано США.
А при чём тут США? Все эти вещи в Китае(включая Тайвань) сделаны.
Открою тебе секрет, всё это делают в Китае))
А по твоей логике, пиндосы живут на их деньги.