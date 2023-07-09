В Нижнем Новгороде мужчины отобрали у прохожей американский флаг и попытались его сжечь

Флаг Соединенных Штатов Америки пытались сжечь на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает новостной портал Открытый Нижний, ссылаясь на telegram-канал «Нижний №1».

По данным источника, символ США на пешеходную улицу принесла девушка. Компания увидела флаг и отобрала его. После этого один из мужчин начал поджигать звездно-полосатую ткань.

Девушка смогла отобрать флаг и начала тушить его ногами.