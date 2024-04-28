«Их здесь отмажут»: общественник жёстко прокомментировал избиение парня кавказцами в Екатеринбурге

Наглое, вопиющее, порой преступное поведение подобных граждан осуждается нашей организацией. Мы не приемлем насилие, оскорбление личности и нарушение законов Российской Федерации. Но что мы видим раз за разом после подобных инцидентов? Большинство нарушителей чувствует свою безнаказанность! Стрельба была в самом центре города, при массовом скоплении народа, русский парень чуть не погиб и находится в больнице. Где реакция этнических общин и консульства? Опять все молчат! Мое мнение — это очередной провал их политики. Я считаю, что таким образом они только потакают противоправному поведению.

Покрывания преступников только потому, что он «свой», клановость, кумовство — это в итоге приводит к ужасным последствиям. По моим данным, диаспора уже пыталась замять инцидент. Вызывает вопросы, почему спустя столько времени нет уголовного дела и не избрали меру пресечения.

Кто-то украдёт палку колбасы в магазине - тут же возбуждают дело, а здесь такое серьезное преступление, и ничего!

Если вы поедете в Баку, то вы не увидите там азербайджанцев с пистолетами. Но в Екатеринбурге почему-то они считают, что это нормально - ходить с оружием, размахивать им, стрелять по любому поводу. Потому что знают: их здесь «отмажут». Все эти этнические общины в настоящий момент - это рассадник криминала. От лица нормальных азербайджанцев мне стыдно за поведение этих подонков.