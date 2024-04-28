«Их здесь отмажут»: общественник жёстко прокомментировал избиение парня кавказцами в Екатеринбурге

По словам активиста, дело пытаются замять.
21 апреля, возле бара Luna несколько человек жестоко избили 33-летнего Артёма. Он отдыхал с компанией в этом заведении, потом собрался домой и ждал на улице такси. Там встретился с несколькими парнями и начался конфликт. Из-за чего - неясно. Видимо, был какой-то пустяковый повод, но парни налетели на Артёма целой толпой. В результате, он получил травму головы и пулю из пистолета. По его мнению, нападавшие - азербайджанцы.
Я получил огнестрельное ранение в правое бедро и многочисленные травмы головы и лица, мою голову буквально растоптали… Основные удары приходились на височную зону, они хотели меня убить, кричали об этом, - рассказал потом потерпевший.
И добавил:
Операция длилась около часа. Так как выстрел был почти в упор, пулю сложно было достать, ранение было глубоким. Пуля была отправлена на баллистическую экспертизу. Предположительно, выстрел был из переделанного травмата, потому что обычный таких ран не наносит. Как сказала врач, проводившая операцию, мне просто очень сильно повезло. Миллиметр в сторону - и была бы задета бедренная артерия. Я бы быстро истёк кровью и не выжил.
Я восстанавливаюсь в больнице, ощущаю постоянные головные боли, конвульсии и звон (в ушах, прим.). В результате сотрясения мозга и отечности в голове наблюдаются потери в памяти и несвязная речь моментами.
В МВД сообщили, что занимаются этим делом:
В настоящее время назначено судебно-медицинское освидетельствование пострадавшего для определения степени тяжести вреда здоровью и квалификации правонарушения. Проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное процессуальное решение.
По предварительным данным, на фото - стрелявший в Артёма:
Об избиении высказался представитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией по Уральскому федеральному округу Видади Мустафаев. Он этнический азербайджанец:
Наглое, вопиющее, порой преступное поведение подобных граждан осуждается нашей организацией. Мы не приемлем насилие, оскорбление личности и нарушение законов Российской Федерации. Но что мы видим раз за разом после подобных инцидентов? Большинство нарушителей чувствует свою безнаказанность! Стрельба была в самом центре города, при массовом скоплении народа, русский парень чуть не погиб и находится в больнице. Где реакция этнических общин и консульства? Опять все молчат! Мое мнение — это очередной провал их политики. Я считаю, что таким образом они только потакают противоправному поведению.
Покрывания преступников только потому, что он «свой», клановость, кумовство — это в итоге приводит к ужасным последствиям. По моим данным, диаспора уже пыталась замять инцидент. Вызывает вопросы, почему спустя столько времени нет уголовного дела и не избрали меру пресечения.
Кто-то украдёт палку колбасы в магазине - тут же возбуждают дело, а здесь такое серьезное преступление, и ничего!
Если вы поедете в Баку, то вы не увидите там азербайджанцев с пистолетами. Но в Екатеринбурге почему-то они считают, что это нормально - ходить с оружием, размахивать им, стрелять по любому поводу. Потому что знают: их здесь «отмажут». Все эти этнические общины в настоящий момент - это рассадник криминала. От лица нормальных азербайджанцев мне стыдно за поведение этих подонков.
Мустафаев позвонил Артёму и пообещал, что не даст замять эту ситуацию. Так что дело теперь и на контроле общественников. А пострадавший сейчас в больнице, из-за травмы головного мозга, прогнозы на восстановление у него не очень утешительные.
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