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В Костроме автоледи подшофе разнесла уличные прилавки с цветами

В Костроме автоледи подшофе разнесла уличные прилавки с цветами

Автор:
29 апреля 2024 07:37
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Подшофе   авто   автоледи   кострома   цветы   
1398
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Агрессивный манёвр совершила женщина, которая сначала стояла напротив цветочниц и пила вино с мужчиной, а потом села за руль и разгромила уличный прилавок, чуть не задавив самих цветочниц.


На кадрах отчетливо видно, как серая машина влетает на тротуар и просто сшибает вазы с искусственными цветами, которые аккуратно расставлены у бордюра. При этом, судя по кадрам, продавцы испугались не особо сильно. Женщины просто отошли в сторону, наблюдая, как автоледи крушит их товар.


Как рассказали сами пострадавшие, совершила необъяснимый поступок некая дама, которая сначала стояла напротив них и пила вино с молодым человеком, а после из-за чего-то рассердилась, села за руль и решила поиграть в боулинг собственным автомобилем и товаром женщин.


Теперь любительницей пьяного вождения занимаются сотрудники ГИБДД.

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Метки: Видео   Подшофе   авто   автоледи   кострома   цветы   
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13  комментариев
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1k
b1r1da Час назад
А может она так борется с незаконной торговлей на улицах?
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1k
олег 18 минут назад
наверняка владелец-чурбан этого прилавка обидел тётю.
не вижу пьяного вождения.всё чётко.
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55k
Aleksandr 18 минут назад
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18k
ron 18 минут назад
Ну а чё, купила сразу ВСЕ ЦВЕТЫ )))
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3k
Vadim Balabanov 47 минут назад
"некая дама, которая сначала стояла напротив них и пила вино с молодым человеком, а после из-за чего-то рассердилась"

Может такие цветочки в подарок получила?
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12k
Ligov 50 минут назад
Опять пьяная. Почему бы вместе со штрафом, лишением прав не ставить автомобиль нарушителя на этот же срок на штрафстоянку, с ежемесячной оплатой 3-5 тысяч руб.?Понятно что не всех, но многих заставило бы задуматься пить или нет за рулем...
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5k
Egoro 2 часа назад
Разве это "автоледи"?
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Snezhinka
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