В Костроме автоледи подшофе разнесла уличные прилавки с цветами

На кадрах отчетливо видно, как серая машина влетает на тротуар и просто сшибает вазы с искусственными цветами, которые аккуратно расставлены у бордюра. При этом, судя по кадрам, продавцы испугались не особо сильно. Женщины просто отошли в сторону, наблюдая, как автоледи крушит их товар.

Как рассказали сами пострадавшие, совершила необъяснимый поступок некая дама, которая сначала стояла напротив них и пила вино с молодым человеком, а после из-за чего-то рассердилась, села за руль и решила поиграть в боулинг собственным автомобилем и товаром женщин.

Теперь любительницей пьяного вождения занимаются сотрудники ГИБДД.