В Костроме автоледи подшофе разнесла уличные прилавки с цветами

Агрессивный манёвр совершила женщина, которая сначала стояла напротив цветочниц и пила вино с мужчиной, а потом села за руль и разгромила уличный прилавок, чуть не задавив самих цветочниц.
На кадрах отчетливо видно, как серая машина влетает на тротуар и просто сшибает вазы с искусственными цветами, которые аккуратно расставлены у бордюра. При этом, судя по кадрам, продавцы испугались не особо сильно. Женщины просто отошли в сторону, наблюдая, как автоледи крушит их товар.
Как рассказали сами пострадавшие, совершила необъяснимый поступок некая дама, которая сначала стояла напротив них и пила вино с молодым человеком, а после из-за чего-то рассердилась, села за руль и решила поиграть в боулинг собственным автомобилем и товаром женщин.
Теперь любительницей пьяного вождения занимаются сотрудники ГИБДД.
Источник:
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не вижу пьяного вождения.всё чётко.
Может такие цветочки в подарок получила?