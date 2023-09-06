Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео 

FISHKINET
Их об этом не просили, но они сделали Их об этом не просили, но они сделали 15 удачных кадров, которые доказывают, что жизнь - это череда совпадений 15 удачных кадров, которые доказывают, что жизнь - это череда... Москвич устроил себе членовредительство из-за расставания с девушкой Москвич устроил себе членовредительство из-за расставания с девушкой Как в Средневековье становились рыцарями Как в Средневековье становились рыцарями Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные После 15 лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу После 15 лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу Женщина с ножом&nbsp; напала на полицейского&nbsp;в Иерусалиме Женщина с ножом напала на полицейского в Иерусалиме Мир без границ: чернокожий подрался с таджиком в московском метро Мир без границ: чернокожий подрался с таджиком в московском метро Потрясающие фотографии во время отлива Потрясающие фотографии во время отлива «А почему я здесь?«: уехавший в Латвию актёр Артур Смольянинов загрустил о родине «А почему я здесь?«: уехавший в Латвию актёр Артур Смольянинов... Разбросанные по гаражу инструменты чудесным образом вернулись на свои места Разбросанные по гаражу инструменты чудесным образом вернулись на... В сети показали магазин, в котором нет ни одного продавца. И находится он не в Китае В сети показали магазин, в котором нет ни одного продавца. И... Алексея Панина задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель Алексея Панина задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель Помощники, которые всегда рядом Помощники, которые всегда рядом Власти Индии захотели сменить название страны Власти Индии захотели сменить название страны "Гениальная музыка!": на Урале "модель из Франции" устроила дебош в магазине под песни Гурченко "Гениальная музыка!": на Урале "модель из Франции" устроила дебош... Проблема мигрантов в Швеции выходит на новый уровень Проблема мигрантов в Швеции выходит на новый уровень В Москве нашли самую дорогую квартиру в стране В Москве нашли самую дорогую квартиру в стране
Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео&nbsp;

Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео 

Автор:
06 сентября 2023 07:30
Метки: Видео   Пакистан   драка   инцидент   конфликт   люди   свадьба   
1702
3
1

Какая свадьба без драки? В Великобритании традиционная пакистанская свадьба закончилась массовой дракой. Конфликт запечатлела камера наблюдения.

Традиционное мусульманское торжество, проходившее в окрестностях Манчестера, превратилось в побоище и попало на видео. На шестиминутном ролике видно, как к столику на мужской части зала подошел неизвестный и резко сорвал головной убор с одного из гостей. Ситуация почти мгновенно вышла из-под контроля.


Мужчины бросились друг на друга, один из участников принялся бить противников тростью, другой схватил тарелку. Вскоре дерущиеся разрушили перегородку, разделявшую мужскую и женскую части зала, после чего гостьям праздника пришлось покинуть свои места, чтобы уберечься от ударов. В какой-то момент один из гостей использовал в качестве оружия стул. Жених и невеста беспомощно наблюдали за происходящим.

Празднование проходило в Риджент-холле вечером 24 августа. После начала драки присутствующие вызвали полицию, и конфликт удалось погасить. Тем не менее один из гостей был арестован за попытку подраться еще и с полицейским. Причина побоища осталась неизвестной.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Пакистан   драка   инцидент   конфликт   люди   свадьба   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Pogost 2 часа назад
Ну вот!!! Умеют же веселиться!!!! А то алкоголя нет , скучно....Могут же когда хотят!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Хрюн Минуту назад
Как то вяло ! Без души ! Даже столы не перевернули ! Незачёт !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
naf-naf 10 минут назад
Ну что ж. Традиционная пакистанская свадьба в Великобритании
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ho;'k 16 минут назад
М-м-м, шикарный замес, пожалуй стоит купить трость, как оказалось, это оружие массового поражения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
russger 16 минут назад
Хосподя, драка на свадьбе? Серьёзно? На ютубе запили название и можно тысячи роликов сюда напихать. Тоже мне, событие великое.

Зы: это не драка, а куйня мелкая, кстати.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
khvatich 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Maddy8 Полчаса назад
а как же религия? смирение и всё такое?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Голос Вселенной 46 минут назад
Поели, попили.... стало скучновато... ну и такие:
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Oleksii Ukraine 59 минут назад
и это они без алкоголя так веселяться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
r3mba4 Oleksii Ukraine Полчаса назад
вот именно. дома, когда никто не видит, побухивают. А тут трезвыми сидеть приходиться, вот злость наружу и попёрла. А может и пирожки с гашишем.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Слепой Пью 2 часа назад
Ну что за свадьба без хорошей драки! Даже пакистанская!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

719964



Другие посты автора
Популярное
Смешные картинки с комментариями из социальных сетей
Смешные картинки с комментариями из социальных сетей
СМС-переписки, с которым можно знатно хихикнуть
СМС-переписки, с которым можно знатно хихикнуть
Набирающие популярность
Советское образование времён Сталина лучшее в мире
Советское образование времён Сталина лучшее в мире
Ежик
Ежик
Их об этом не просили, но они сделали
Их об этом не просили, но они сделали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Собирая новый компьютер

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Юмор#интересно#позитив#полиция#криминал#Китай#школа#факты#магазин
#фото#Прикол#кино#история#дети#улыбнуло#сарказм#новости#удивительно#вор
#в мире#животные#США#фильм#забавно#подборка#интересное#ограбление#маразм#негатив
Их об этом не просили, но они сделали Их об этом не просили, но они сделали Неосторожная женщина врезалась в стеклянную дверь Неосторожная женщина врезалась в стеклянную дверь В Нижнем Новгороде мужчины отобрали у прохожей американский флаг и попытались его сжечь В Нижнем Новгороде мужчины отобрали у прохожей американский флаг и попытались его сжечь Массажист женился одновременно на десяти девушках Массажист женился одновременно на десяти девушках В Новосибирске парня исцарапала автоледи за то, что он ей не уступил дорогу В Новосибирске парня исцарапала автоледи за то, что он ей не уступил дорогу В Сочи девушка разделась в кафе и не хотела уходить В Сочи девушка разделась в кафе и не хотела уходить

На что жалуетесь?

Вернуться