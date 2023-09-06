Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео 

Какая свадьба без драки? В Великобритании традиционная пакистанская свадьба закончилась массовой дракой. Конфликт запечатлела камера наблюдения.
Традиционное мусульманское торжество, проходившее в окрестностях Манчестера, превратилось в побоище и попало на видео. На шестиминутном ролике видно, как к столику на мужской части зала подошел неизвестный и резко сорвал головной убор с одного из гостей. Ситуация почти мгновенно вышла из-под контроля.
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Мужчины бросились друг на друга, один из участников принялся бить противников тростью, другой схватил тарелку. Вскоре дерущиеся разрушили перегородку, разделявшую мужскую и женскую части зала, после чего гостьям праздника пришлось покинуть свои места, чтобы уберечься от ударов. В какой-то момент один из гостей использовал в качестве оружия стул. Жених и невеста беспомощно наблюдали за происходящим.
Празднование проходило в Риджент-холле вечером 24 августа. После начала драки присутствующие вызвали полицию, и конфликт удалось погасить. Тем не менее один из гостей был арестован за попытку подраться еще и с полицейским. Причина побоища осталась неизвестной.
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Зы: это не драка, а куйня мелкая, кстати.