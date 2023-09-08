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В Ставропольском крае толпа цыган избила мужчину, возмутившегося громкой музыкой

В Ставропольском крае толпа цыган избила мужчину, возмутившегося громкой музыкой

Автор:
08 сентября 2023 13:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Изобильный   Музыка   Ставропольский край   драка   конфликт   цыгане   
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Цыгане врубили музыку, не понимая, что в час ночи людям хочется спать. В отличие от вечно беззаботных ромалэ кому-то приходится еще и работать.

В Изобильном (Ставропольский край) конфликт с представителями кочевого народа перерос в драку. Сначала недовольные жители города, которые никак не могли уснуть от громкой музыки, решили высказать меломанам своё возмущение, но те быстро стали "быковать" - и в результате диалог перешёл в потасовку.


Как это часто бывает, ромалэ быстро позвали на помощь соплеменников, и толпой накинулись на недовольных. За пострадавшего попытался вступиться другой мужчина, но тоже получил удар в лицо от ещё одного цыганского бойца.


На следующий день, как сообщает Телеграм-канал "Южный акцент" у дома напавших собрались местные жители. Там же были замечены представители правоохранительных органов.


Чем закончился разговор с представителями цыганской диаспоры, неизвестно. Жители Изобильного давно обвиняют власти в попустительстве и бездействии по отношению к цыганам. А вот глава Изобильненского горокруга с этой оценкой не согласен. Говорит, что информацию о ночной потасовке в соцсетях подали с излишней эмоциональностью. Дескать, всё под контролем.


Вот только местные жители с оценкой этого конфликта оказались не согласны, а заявление главы горокруга считают дежурным.


Сообщается, что в ближайшее время в Изобильном проведут заседание коллегии министерства Ставропольского края по национальной политике и делам казачества. Правда, поможет ли это решить конфликты с цыганами и почему казаки раньше не взяли на себя хотя бы патрулирование улиц города, остаётся непонятным.

Источник:

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Метки: Видео   Изобильный   Музыка   Ставропольский край   драка   конфликт   цыгане   
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13  комментариев
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33k
Fat Lynx 49 минут назад
"с представителями цыганской диаспоры" = "с представителями этнической преступной группировки"
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7k
Николай 7 минут назад
ничего не понимаю, дела уже не то что возбуждены а долны были быть закрыты вместе с любителями распустить руки, выеснять то нечего вот видео, пояснения потерпевшего есть доказательства есть, что еще нужно для совершения правосудия?
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1k
Kra 12 минут назад
а у меня сосед снизу любил выпить с друганами и включить какой-нить Рамштайн ночью...
Русский между прочим.

Ничего не помогало - ни менты, ни выяснения отношений...
Так что это не от национальности зависит
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7k
Progressor 17 минут назад
А где ж сплошь орденоносные казаки с золотыми погонами и штабелями медалек?
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197
Виктория Полчаса назад
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29k
Ваня Полчаса назад

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21k
сеньор Леонсио 36 минут назад
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11k
Владимир 40 минут назад
Пока самосуд устраивать не начнут, нихрена походу не изменится. Раз уж власть бездействует.
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64k
Александр Ломовицкий 41 минуту назад
два коктейля этим господам с золотыми зубами. и пару стульев с крепкими спинками к дверям
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15k
Kostick 57 минут назад
а где?
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19k
С.В. 59 минут назад
сжечь дом вместе с цигами и проблема решена
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34k
albedo Час назад
Как же надоели остатки национальной политики СССР.
Надо как в Российской Империи - инородцы должны быть скромными и тихими.
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