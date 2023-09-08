В Ставропольском крае толпа цыган избила мужчину, возмутившегося громкой музыкой

Цыгане врубили музыку, не понимая, что в час ночи людям хочется спать. В отличие от вечно беззаботных ромалэ кому-то приходится еще и работать.
В Изобильном (Ставропольский край) конфликт с представителями кочевого народа перерос в драку. Сначала недовольные жители города, которые никак не могли уснуть от громкой музыки, решили высказать меломанам своё возмущение, но те быстро стали "быковать" - и в результате диалог перешёл в потасовку.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика и сцены драки!
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Как это часто бывает, ромалэ быстро позвали на помощь соплеменников, и толпой накинулись на недовольных. За пострадавшего попытался вступиться другой мужчина, но тоже получил удар в лицо от ещё одного цыганского бойца.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика и сцены драки!
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На следующий день, как сообщает Телеграм-канал "Южный акцент" у дома напавших собрались местные жители. Там же были замечены представители правоохранительных органов.
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Чем закончился разговор с представителями цыганской диаспоры, неизвестно. Жители Изобильного давно обвиняют власти в попустительстве и бездействии по отношению к цыганам. А вот глава Изобильненского горокруга с этой оценкой не согласен. Говорит, что информацию о ночной потасовке в соцсетях подали с излишней эмоциональностью. Дескать, всё под контролем.
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Вот только местные жители с оценкой этого конфликта оказались не согласны, а заявление главы горокруга считают дежурным.
Сообщается, что в ближайшее время в Изобильном проведут заседание коллегии министерства Ставропольского края по национальной политике и делам казачества. Правда, поможет ли это решить конфликты с цыганами и почему казаки раньше не взяли на себя хотя бы патрулирование улиц города, остаётся непонятным.
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Русский между прочим.
Ничего не помогало - ни менты, ни выяснения отношений...
Так что это не от национальности зависит
Надо как в Российской Империи - инородцы должны быть скромными и тихими.