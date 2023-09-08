В Ставропольском крае толпа цыган избила мужчину, возмутившегося громкой музыкой

Чем закончился разговор с представителями цыганской диаспоры, неизвестно. Жители Изобильного давно обвиняют власти в попустительстве и бездействии по отношению к цыганам. А вот глава Изобильненского горокруга с этой оценкой не согласен. Говорит, что информацию о ночной потасовке в соцсетях подали с излишней эмоциональностью. Дескать, всё под контролем.