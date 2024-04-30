Такер Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина

Карлсон решил узнать у российского философа, куда и к чему движется Запад, двигателем которого является идеология либерализма.
Американский журналист Такер Карлсон после интервью с Владимиром Путиным и Павлом Дуровым опубликовал на своём сайте ещё одну беседу с видным российским деятелем. На этот раз он пообщался с известным философом и политологом Александром Дугиным, идеям которого в США придают неоправданно большое значение, называя философа советником президента и рупором внутренней и внешней политики России.
"По-видимому, его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon отказывается продавать его книги. Мы дадим вам возможность оценить их", — написал Карлсон в анонсе к ролику.
Судя по всему, интервью получилось спонтанным. Карлсон говорит в ролике, что приехал к Дугину пообщаться, однако во время беседы идеи философа показались журналисту настолько интересным, что тот решил записать видео.
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В двадцатиминутном интервью Дугин рассуждал о природе и развитии идей либерализма, а также причинах противостояния современного Запада и России. По его словам, после развала СССР в мире не осталось глобальных идей, кроме либерализма. И сегодня эта идеология мутировала до неузнаваемости, превратившись в диктатуру.
Если раньше идеи либерализма означали свободу от коллективных идентичностей, индивидуализм и демократию — правление большинства в консенсусе, свободу личности, которая связана со свободой других, то сегодня речь уже идёт не о индивидуальной свободе, а вокуизме (усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости). Речь уже не идёт о правлении большинства — сегодня правят меньшинства. В итоге, по мнению Дугина, западный мир придёт к тому, что начнёт отрицать человеческую идентичность, как начал отрицать идентичность половую. Конечной точкой станет переход в пользу трансгуманизма и искусственного интеллекта — многие американские научно-фантастические фильмы такие как Матрица" и "Терминатор" являются манифестом этого события. Именно в этом кроется ненависть Запада к России, которая планомерно "выдёргивает" себя из глобального либерального проекта, считает Дугин.
"Если главная задача Запада состоит в том, чтобы уничтожить традиционные ценности, традиционную семью, традиционные государства, традиционные убеждения, то это может быть одной из основ русофобии. Так что это вряд ли случайность, это что-то более глубокое", — отметил философ.
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Прикольно, что Такер, весьма богатый человек, помогая Трампу, доносит мнение России до Запада.
Все таки информационная блокада Западом России постепенно прорывается.
И вообще, мне кажется, те несколько п*доров, которые формируют повестку, где-то тихонько хихикают над измышлизмами этого "величайшего мыслителя".