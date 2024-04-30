Такер Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина

В двадцатиминутном интервью Дугин рассуждал о природе и развитии идей либерализма, а также причинах противостояния современного Запада и России. По его словам, после развала СССР в мире не осталось глобальных идей, кроме либерализма. И сегодня эта идеология мутировала до неузнаваемости, превратившись в диктатуру.





Если раньше идеи либерализма означали свободу от коллективных идентичностей, индивидуализм и демократию — правление большинства в консенсусе, свободу личности, которая связана со свободой других, то сегодня речь уже идёт не о индивидуальной свободе, а вокуизме (усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости). Речь уже не идёт о правлении большинства — сегодня правят меньшинства. В итоге, по мнению Дугина, западный мир придёт к тому, что начнёт отрицать человеческую идентичность, как начал отрицать идентичность половую. Конечной точкой станет переход в пользу трансгуманизма и искусственного интеллекта — многие американские научно-фантастические фильмы такие как Матрица" и "Терминатор" являются манифестом этого события. Именно в этом кроется ненависть Запада к России, которая планомерно "выдёргивает" себя из глобального либерального проекта, считает Дугин.





