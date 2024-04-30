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Такер Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина

Такер Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина

Автор:
30 апреля 2024 13:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Либерализм   Такер Карлсон   александр дугин   идеология   интервью   политология   философия   
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Карлсон решил узнать у российского философа, куда и к чему движется Запад, двигателем которого является идеология либерализма.

Американский журналист Такер Карлсон после интервью с Владимиром Путиным и Павлом Дуровым опубликовал на своём сайте ещё одну беседу с видным российским деятелем. На этот раз он пообщался с известным философом и политологом Александром Дугиным, идеям которого в США придают неоправданно большое значение, называя философа советником президента и рупором внутренней и внешней политики России.


"По-видимому, его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon отказывается продавать его книги. Мы дадим вам возможность оценить их", — написал Карлсон в анонсе к ролику.


Судя по всему, интервью получилось спонтанным. Карлсон говорит в ролике, что приехал к Дугину пообщаться, однако во время беседы идеи философа показались журналисту настолько интересным, что тот решил записать видео.

В двадцатиминутном интервью Дугин рассуждал о природе и развитии идей либерализма, а также причинах противостояния современного Запада и России. По его словам, после развала СССР в мире не осталось глобальных идей, кроме либерализма. И сегодня эта идеология мутировала до неузнаваемости, превратившись в диктатуру.


Если раньше идеи либерализма означали свободу от коллективных идентичностей, индивидуализм и демократию — правление большинства в консенсусе, свободу личности, которая связана со свободой других, то сегодня речь уже идёт не о индивидуальной свободе, а вокуизме (усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости). Речь уже не идёт о правлении большинства — сегодня правят меньшинства. В итоге, по мнению Дугина, западный мир придёт к тому, что начнёт отрицать человеческую идентичность, как начал отрицать идентичность половую. Конечной точкой станет переход в пользу трансгуманизма и искусственного интеллекта — многие американские научно-фантастические фильмы такие как Матрица" и "Терминатор" являются манифестом этого события. Именно в этом кроется ненависть Запада к России, которая планомерно "выдёргивает" себя из глобального либерального проекта, считает Дугин.



"Если главная задача Запада состоит в том, чтобы уничтожить традиционные ценности, традиционную семью, традиционные государства, традиционные убеждения, то это может быть одной из основ русофобии. Так что это вряд ли случайность, это что-то более глубокое", — отметил философ.

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Метки: Видео   Либерализм   Такер Карлсон   александр дугин   идеология   интервью   политология   философия   
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9  комментариев
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28k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Главное чтобы "цивилизованный" мир осознал свою нацистско-террористическую сущность! То что спонсируя Украину, они оплачивают убийства, в том числе и Дарьи Дугиной! Светлая ей память, и соболезнования отцу потерявшему дочь!
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4k
iovan2011 6 минут назад
Природа, и не только человеческая, такова, что все стремятся к лидерству и власти и так будет до тех пор, пока не останется один или все всех уничтожат, что более вероятно. Когда человек понял что его интеллект конечен и не способен охватить максимум он стал опираться на ИИ и куда это приведет будет известно только ИИ, так как рано или поздно более сильный интеллект обыграет слабый
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784
МИХАН 17 минут назад
Убить дочь.. Твари !!
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7k
pinbalist 17 минут назад
Это не философ, а фашист, ультраправый (как и Карлсон), который топит за Ильина. Называйте вещи своими именами. Причём у пациента явно течёт крыша. А тем, кто собирается минусить - прежде почитайте что пишет данный персонаж. В особенности - что писал после развала Союза.
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40k
albedo 44 минуты назад
Все правильно Дугин говорит.
Прикольно, что Такер, весьма богатый человек, помогая Трампу, доносит мнение России до Запада.
Все таки информационная блокада Западом России постепенно прорывается.
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9k
Гвоздь 52 минуты назад
не понял, причём здесь "матрица" и "терминатор", и искусственный интеллект в целом.
И вообще, мне кажется, те несколько п*доров, которые формируют повестку, где-то тихонько хихикают над измышлизмами этого "величайшего мыслителя".
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5k
Горожанин 56 минут назад
Это просто передел власти. От власти коллективного общества - так или иначе выраженного в форме государства, к власти абсолютного частного собственника - выраженной в тех, кто более богат, тот и прав. Это животные "райские" джунгли в своём высшем капиталистическом и империалистическом проявлении. Это глубинная суть либерализма.
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Burzum
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Лесник
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