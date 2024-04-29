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Москвичку заперли в пункте выдачи Wildberries из-за отказа платить штраф за возврат товаров

Москвичку заперли в пункте выдачи Wildberries из-за отказа платить штраф за возврат товаров

Автор:
29 апреля 2024 16:22
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Wildberries   Вайлдберрис   Видео   ПВЗ   менеджер   полиция   пункт выдачи заказов   штраф   
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Вызволять её из ПВЗ пришлось уже полицейским.

Женщина заказала на «Ягодках» сумки, а потом оформила возврат. Тогда ей позвонил менеджер ПВЗ и попросил её подойти, чтобы разобраться с штрафом. Она так и сделала. А когда оказалась в пункте выдачи - его работники заперли даму и не выпускали на улицу.

По словам дамы, у неё требовали  заплатить 108 тысяч рублей. А клиентка заявила, что это ошибка продавца и никому она платить не будет. И позвонила в полицию.

Когда в дверь постучали силовики, менеджер сразу открыл ПВЗ и отпустил рассерженную девушку. Но она в шоке от такого «сервиса», поэтому обратилась в правоохранительные органы и потребовала привлечь сотрудников Wildberries к уголовной ответственности.

Wildberries - крупнейший маркетплейс России. На его долю приходится более половины онлайн-продаж. Компания регулярно попадает в громкие скандалы. Последний случай был с забастовкой сотрудников «Ягодок» из-за того, что у них постоянно урезают заработок. По их словам, компания назначала им штрафы за любой чих и работать стало просто невозможно. Тогда эти страсти удалось утихомирить, только после того, как к вопросу подключились депутаты Госдумы.

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Метки: Wildberries   Вайлдберрис   Видео   ПВЗ   менеджер   полиция   пункт выдачи заказов   штраф   
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5  комментариев
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Бывалый Трус Полчаса назад
Я никого не оправдываю, но тут всё исходит от самих Дряньберись. Если девушка не заплатит штраф, то его придётся платить работникам этой точки.
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15k
кот базилий 7 минут назад
Что то от этого маркета идут чурбанские повадки давно - "ти мине деньга должен" без всяких оснований.
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15k
..: Атеист :.. 10 минут назад
Чет хрень какая-то. За сумки 108тыров штрафу? Она там оптовую партию купила чтоль?
Либо вброс, либо с цифрами ошибка. Да и штраф(стоимость обратной доставки) вычитывают из стоимости товара, если не ошибаюсь, а остатки уже возврат клиенту.
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August
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