Москвичку заперли в пункте выдачи Wildberries из-за отказа платить штраф за возврат товаров

Женщина заказала на «Ягодках» сумки, а потом оформила возврат. Тогда ей позвонил менеджер ПВЗ и попросил её подойти, чтобы разобраться с штрафом. Она так и сделала. А когда оказалась в пункте выдачи - его работники заперли даму и не выпускали на улицу.

По словам дамы, у неё требовали заплатить 108 тысяч рублей. А клиентка заявила, что это ошибка продавца и никому она платить не будет. И позвонила в полицию.