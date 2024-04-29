Москвичку заперли в пункте выдачи Wildberries из-за отказа платить штраф за возврат товаров

Вызволять её из ПВЗ пришлось уже полицейским.
Женщина заказала на «Ягодках» сумки, а потом оформила возврат. Тогда ей позвонил менеджер ПВЗ и попросил её подойти, чтобы разобраться с штрафом. Она так и сделала. А когда оказалась в пункте выдачи - его работники заперли даму и не выпускали на улицу.
По словам дамы, у неё требовали заплатить 108 тысяч рублей. А клиентка заявила, что это ошибка продавца и никому она платить не будет. И позвонила в полицию.
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Когда в дверь постучали силовики, менеджер сразу открыл ПВЗ и отпустил рассерженную девушку. Но она в шоке от такого «сервиса», поэтому обратилась в правоохранительные органы и потребовала привлечь сотрудников Wildberries к уголовной ответственности.
Wildberries - крупнейший маркетплейс России. На его долю приходится более половины онлайн-продаж. Компания регулярно попадает в громкие скандалы. Последний случай был с забастовкой сотрудников «Ягодок» из-за того, что у них постоянно урезают заработок. По их словам, компания назначала им штрафы за любой чих и работать стало просто невозможно. Тогда эти страсти удалось утихомирить, только после того, как к вопросу подключились депутаты Госдумы.
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Либо вброс, либо с цифрами ошибка. Да и штраф(стоимость обратной доставки) вычитывают из стоимости товара, если не ошибаюсь, а остатки уже возврат клиенту.