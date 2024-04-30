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Два велосипедиста столкнулись на пешеходном переходе

Два велосипедиста столкнулись на пешеходном переходе

Автор:
30 апреля 2024 11:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешеходный переход   
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В Москве два велосипедиста решили переехать дорогу по пешеходному переходу, но умудрились встретиться друг с другом. О состоянии здоровья не сообщается.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешеходный переход   
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25  комментариев
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3
Юрий Час назад
Админы фишек, вы совсем уже от жадности видеть перестали? Во что сайт превратился? Реклама уже больше половины ленты занимает по бокам, скоро тонкая полоска наверно останется.
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22k
КВТИУ-80 5 минут назад
Вещий сон диспетчера полётов до байк-поездки на работу

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621
Хаба88 41 минуту назад
Да потому что почти что все любят и нравится ходить по центру тратуара. Особенно с калясками.
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33k
Юрьевич 44 минуты назад
Оранжевый- чуркобес из УК типа жилищник. А второй велосипедист - девушка скорее всего.
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2k
max 47 минут назад
оранжевый на таран шел
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3k
Semёn 51 минуту назад
Рекомендую спешиваться
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907
Андрей Понамарев 58 минут назад
В этом видео прекрасно всё
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50k
Максим Т. Час назад
Биба и Боба - два долбо...а
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294
w Час назад
По крутой тропинке горной
Шел домой барашек черный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
И сказал барашек белый:
«Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоем нельзя пройти,
Ты стоишь мне на пути»
Черный брат ответил: «Ме,
Вы в своем, баран, уме?
Пусть мои отсохнут ноги,
Если я сойду с дороги!»
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами…
Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.
Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.
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3k
kca-opa Час назад
Надо было чтоб их ещё КАМАЗ с кузовом щебня переехал, ля, на велосипеде часто рассекаю, но на переходе, согласно правилам, веду его пешком, и мне спокойнее, и водители, согласно правилам, пропускают пешехода на переходе, а велосипедист такой-же участник движения, выезд с второстепенной трассы на главную, да ещё и помеха справа, ну или слева
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2k
Лютый вам Бетховен Час назад
Ха-ха-ха, простите меня, садиста, но это действительно смешно!
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8k
Echo Час назад
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5k
Максим Макашев Час назад
вот и встретились два дол6ойоппа. Абсолютно не жалко
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11k
MakDag Час назад
Хочешь быть здоров, садись на велосипед - говорили они.
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15k
Ничоси Час назад
ну есть же нормальные ролики =)
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12k
Ligov 2 часа назад
Так им и надо.
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17k
Совранский 2 часа назад
Два велосипедиста столкнулись на пешеходном переходеПосмотреть
Два велосипедиста столкнулись на пешеходном переходе
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1423 поста (1442 в горячем)

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