Без ДТП. Как на ровном месте поднять уголовную статью

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Жигуль вроде прямо едет, не меняя траектории, сужение как раз со стороны киа, но по-хорошему мог бы и пропустить, а не усираться, чтобы быть впереди аж на целый корпус, тем более кореец ехал с опережением.
Про правило правой руки уже молчу.
Читаем внимательно!
Киа на полкорпуса впереди, минимум.
Далее то, что исполняет семерка, чистой воды нарушение 10.1.
Терани он кию правым боком, был бы виновным.
А так просто ущербный фуцын, огребший за своё поведение
Как и у многих здесь:
Нечего опережать по правому ряду, вытесняя других на встречку.
Семерочник вел себя как г@ндон, за что совершенно справедливо огрёб
Опаньки!
Уже не по обочине, оказывается?
А по краю дороги?
Любезный, ты уж там определись.
А то у тебя так быстро меняется мнение…..
Действительно.
Не пытайся мне ещё раз доказывать свою тупость.
Я давно в курсе
И не только я
Давай по существу.
У тебя есть доказательство что это сужение ?
Давай!
Ответь на мой вопрос - где там езда по обочине?
Чего ты как лепераст?
Вякнул и в кусты.
Раз уж имеешь своё мнение, будь готов его обосновать
Не дано тебе, бывает.
Следовательно водитель белой машины неправ.
Что руки распустил.
Если было столкновение, то это:
Оставление места ДТП.
А это:
, если в результате ДТП пострадали люди или повреждено имущество, Водителю будет назначено административное наказание в виде лишения прав на срок до 3 лет и штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей.
Ущербного тупня, который подставляет правый бок в попытках что-то и кому-то доказать, создавая аварийную ситуацию.
А после подобного обгона, ещё и оттормаживается.
Теперь понятно, почему ты такого оправдываешь.
Рыбак рыбака….