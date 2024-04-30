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Без ДТП. Как на ровном месте поднять уголовную статью

Без ДТП. Как на ровном месте поднять уголовную статью

Автор:
30 апреля 2024 10:32
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   драка   идиот   машина   
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Где-то в Подмосковье одному очень нервному водителю не понравился стиль езды второго и началось...
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   драка   идиот   машина   
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61  комментарий
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8k
Echo 2 часа назад
А кому такое вождение понравится, возмущение водителя вполне понятно
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664
ivandike 18 минут назад
Тут правила кто вообще знает? Сужение полосы у киа было, он не прав
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ivandike 21 минуту назад
Сужение было у быдло на белом, семерка ехал по разметке,
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2k
CAIIIKA1908 21 минуту назад
Во всем виноваты дорожники, чтоб у них член на лбу вырос, понастроили дорог разной ширины

Жигуль вроде прямо едет, не меняя траектории, сужение как раз со стороны киа, но по-хорошему мог бы и пропустить, а не усираться, чтобы быть впереди аж на целый корпус, тем более кореец ехал с опережением.
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693
Александр Богомолов 23 минуты назад
вначале видео было явно две полосы. потом стала одна. разметки нет, знака сужение дороги тоже. видимо здесь правило правой руки должно использоваться. и как бы классика должна уступить. но что-то мне кажется вряд ли водитель Киа пытаясь опередить классику задумывался об сужении дороги и правилах правой руки.
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2k
max 49 минут назад
рег, ну куда же ты поехал ?
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400
Дело 54 минуты назад
Не, ну а что? На "классике" - классический 90л60ё6.
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8k
V2.Smirnov 55 минут назад
Типичная ситуация. Сужение дороги, у каждого прямолинейное движение, каждый считает себя правым. По хорошему - там знак должен быть с пояснением - в какую сторону сужение.
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2k
Леонид Час назад
хот и наездник жиги мудак , но может попробовать пересесть на белую киа
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21k
Robin Hood Час назад
А ведь тазОчкун тот еще педераст. И поделом отхватил
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12k
Дмитрий Час назад
И стали они любить друг друга долго и долго. И от любви той .......ничего не родилось. По тому что таких случаев за день в России сотни и ни одно не заканчивается обращением в полицию. Выпустили пар и поехали дальше каждый по своим делам.
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647
tokol 2 часа назад
Зато теперь на тазу правила почитает
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12k
Ligov 2 часа назад
Не удивлюсь если за рулем семерки был вчерашний водитель ишака.
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Полностью поддерживаю мужика на Киа.
Семерочник вел себя как г@ндон, за что совершенно справедливо огрёб
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40k
albedo 2 часа назад
Столкновения не было.
Следовательно водитель белой машины неправ.
Что руки распустил.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1423 поста (1442 в горячем)

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