Бразильские полицейские мгновенно остановили драку на дороге

Житель небольшого населённого пункта в Бразилии запечатлел драку между двумя компаниями парней. В конфликт неожиданно вмешались стражи правопорядка.
Проезжавшие мимо сотрудники военной полиции использовали проверенную тактику и, врезавшись на автомобиле в толпу дерущихся, быстро прекратили рукоприкладства.
Источник:
Судя по кадрам видеозаписи, все участники потасовки, включая оказавшихся на пути у легковушки, смогли сбежать с места противостояния и не угодить в руки стражей правопорядка.
Источник:
- В Ставропольском крае толпа цыган избила мужчину, возмутившегося громкой музыкой
- Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео
- "Я сегодня лично своему крёстному вот эту тварь отправлю!": автохамка в Краснодаре припарковалась на пешеходном переходе и стала угрожать
- "Будешь на костылях ходить!": папаша в Адыгее отомстил за сына, обиженного из-за мармеладок
- В Москве пьяный пассажир швырнул бутылку в вагоне метро и заработал две статьи
Ведут под руки в РФ - "жесткое задержания пьяных девушек"