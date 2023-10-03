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Бразильские полицейские мгновенно остановили драку на дороге

Бразильские полицейские мгновенно остановили драку на дороге

Автор:
03 октября 2023 07:32
Метки: Бразилия   Видео   драка   конфликт   полицейские   полиция   
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Житель небольшого населённого пункта в Бразилии запечатлел драку между двумя компаниями парней. В конфликт неожиданно вмешались стражи правопорядка.

Проезжавшие мимо сотрудники военной полиции использовали проверенную тактику и, врезавшись на автомобиле в толпу дерущихся, быстро прекратили рукоприкладства.

Судя по кадрам видеозаписи, все участники потасовки, включая оказавшихся на пути у легковушки, смогли сбежать с места противостояния и не угодить в руки стражей правопорядка.

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Метки: Бразилия   Видео   драка   конфликт   полицейские   полиция   
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8  комментариев
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3k
Артур Котовой Час назад
Заголовки на фишках прикольные. Сбивают машиной - "Бразильские полицейские мгновенно остановили драку на дороге"
Ведут под руки в РФ - "жесткое задержания пьяных девушек"
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281
Александр Шевченко 8 минут назад
У них там своя атмосфера. Норм так полиция развлекается, а потом удивляются последствиям... уебки.
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2k
Виталий 20 минут назад
Страйк
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13k
Всё – приехали! Полчаса назад
Вот нравятся мне бразилькие менты – ПРОФИ.
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281
Александр Шевченко Всё – приехали! 7 минут назад
Профессионально всех задержали ...
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19k
anpetrof 36 минут назад
Класс! И как быстро все испарились! Видимо, попадись кто полицейским в руки, так ещё не так бы огребли
...
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261
Михаил 37 минут назад
Нашим нужно принять опыт!
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11k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Шикарный метод)).
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