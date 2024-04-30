Царство привидений – скромная деревушка Плакли и её необычные жители

Конечно, призраки – это очень увлекательно и здорово. Но самые страшные истории связаны с лесом, окружающим Плакли. С тревожными необъяснимыми смертями, убийствами и исчезновениями, которые, как считается, произошли здесь уже во второй половине XX века.

В ночь на Хэллоуин в 1948 году местные жители сообщили, что из леса доносились звуки и были видны огни. На следующее утро человек, выгуливавший собаку, обнаружил тела более 20 человек, лежащие в кучах листьев. Погибшие были опознаны как жители близлежащей деревни Мальтманс-Хилл. На их телах не было видимых ран или следов борьбы, а вскрытие не позволило установить причину смерти. В результате чего полиция сочла смерть вызванной отравлением угарным газом и, несмотря на активную критику, прекратила расследование.

В конце 1990-х годов в Дерингском лесу вновь произошло загадочное происшествие: пропали четыре студента колледжа, отправившиеся в поход в лес. Обе эти истории, по-видимому, возникли из популярных ужастиков, которыми делились в Интернете.