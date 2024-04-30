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Царство привидений – скромная деревушка Плакли и её необычные жители

Царство привидений – скромная деревушка Плакли и её необычные жители

Автор:
30 апреля 2024 12:07
Сообщество : Истории
Метки: Англия   Плакли   деревня   достопримечательность   история   лес   привидение   призрак   рекорд   случай   
1277
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Это место обладает настолько призрачной атмосферой, что ухитрилось попасть в Книгу рекордов Гиннеса как самое населённое призраками.

Интересно, как эксперты проводили проверку, но они пришли к выводу, что, как минимум, дюжина неупокоенных душ по окрестностям болтается. И умудряется не только пребывать с живыми в добрососедских отношениях, но и приносить им пользу в виде доходов от туристического бизнеса.

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Репутация деревни Плакли в Кенте уже несколько лет привлекает съёмочные группы различных паранормальных телепрограмм, а также исследователей паранормальных явлений.

В число её призрачных обитателей входят следующие:

  1. Кричащий человек. Один из самых популярных призраков Плакли – Кричащий человек. Считается, что он работал строителем и, к несчастью, разбился насмерть.
  2. Человек на дороге. Говорят, что в него вонзили меч, и он был пригвождён к дереву за разбой. Теперь предстаёт перед местными и гостями в виде тени.
  3. Старуха. Здесь также можно увидеть фантом пожилой женщины. Считается, что она случайно подожгла себя во сне.
  4. Школьный учитель. Есть и история о школьном учителе, которого дети нашли повешенным в своей комнате. Он покончил с собой в 1800-х годах, и сегодня его можно увидеть прогуливающимся в любимом старом пальто и полосатых брюках.
  5. Красная леди. И наконец, есть Красная леди, которая, по слухам, была представительницей древнего рода Дерингов.
  6. Паб «Чёрная лошадь». Паб «Чёрная лошадь» – это старый и уютный атмосферный паб, которому уже более 300 лет. Расположенный в самой населённой призраками деревне страны, он не вызывает удивления, когда люди говорят, что здесь водятся привидения. Известно, что стаканы на столах двигаются, а невидимые руки бросают столовые приборы. Собаки внезапно останавливаются и лают на пустые места, а также отказываются подходить к одной конкретной комнате наверху.

Конечно, призраки – это очень увлекательно и здорово. Но самые страшные истории связаны с лесом, окружающим Плакли. С тревожными необъяснимыми смертями, убийствами и исчезновениями, которые, как считается, произошли здесь уже во второй половине XX века. 

В ночь на Хэллоуин в 1948 году местные жители сообщили, что из леса доносились звуки и были видны огни. На следующее утро человек, выгуливавший собаку, обнаружил тела более 20 человек, лежащие в кучах листьев. Погибшие были опознаны как жители близлежащей деревни Мальтманс-Хилл. На их телах не было видимых ран или следов борьбы, а вскрытие не позволило установить причину смерти. В результате чего полиция сочла смерть вызванной отравлением угарным газом и, несмотря на активную критику, прекратила расследование.

В конце 1990-х годов в Дерингском лесу вновь произошло загадочное происшествие: пропали четыре студента колледжа, отправившиеся в поход в лес. Обе эти истории, по-видимому, возникли из популярных ужастиков, которыми делились в Интернете.

Тем не менее, несмотря на мрачную и зловещую репутацию, которой окружены леса, они по-прежнему привлекают посетителей, которые приходят выгуливать собак, наслаждаться нетронутой природой и, конечно, охотиться на призраков.

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: Англия   Плакли   деревня   достопримечательность   история   лес   привидение   призрак   рекорд   случай   
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6  комментариев
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780
Шурман 2 часа назад
Газоны тоже призраки подстригают ?:) у нас вот деревня ведьм есть в Бельгии :) 4 дня там были на кемпиге и если и увидел ведьм то это были пьяные немки которые пытались найти свою палатку :)))))))))))))))) я добрый человек и решил помочь :) их палатку мы нашли а потом свою же искали столько же :)))
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5k
Владимир 2 часа назад
ох,эти сказки!!!
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11k
MakDag 2 часа назад
Это кот Скрипалей.
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Gatsby
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