В Подмосковье рыбак нашел дрон съемочной группы Егора Кончаловского и сообщил в полицию

Рыбак обнаружил дрон у санатория МВД в Одинцовском районе Подмосковья и решил, что это БПЛА-разведчик. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Рыбак и любитель пешего туризма из Одинцовскоо района обнаружил дрон возле санатория МВД, решил, что БПЛА украинский, поэтому сразу сообщил о находке спецслужбам, сообщил Telegram-канал Mash.
Но всё оказалось ещё интереснее. Оказалось, что коптер потеряла съёмочная группа режиссёра Кончаловского в процессе съёмок фльма "Авиатор".
Dji inspire 2 за 1,7 млн рублей был потерян в конце февраля этого года. Когда спецы, приехавшие на место обнаружения коптера изъяли находку, выяснилось, что дрон находится в розыске. Его даже просили вернуть за вознаграждение.
Аппарат объявили в розыск участники съёмочной группы Егора Кончаловского — они потеряли копер в процессе съемок эпизодов к фильму "Авиатор". Сами искали, но не нашли, кинули клич, объявили вознаграждение. На днях — получили от полиции свой аппарат.
Деньги, как пишет MASH, рыбаку зажали.
Источник:
- В Шереметьево поймали таксистов-нелегалов во время масштабной облавы
- И трех дней не пролетал: военные в Одессе хотели сбить дрон врага, а уничтожили свой
- Фотошопер, который создаёт коллажи из советского и голливудского кино
- 12 интересных фактов о сериале «Фоллаут», о которых вы могли не знать
- Как снимали фильм "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона": кадры со съемок и 25 интересных фактов
а вот то что денег зажали - это зашквар им, хотя мусора, видимо, вознаграждение себе "за труды" оставили
Это же "творческая элита".
Жадны как Иуды.
Тем более большинство наших "творческих деятелей" как раз семитского племени.