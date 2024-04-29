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В Подмосковье рыбак нашел дрон съемочной группы Егора Кончаловского и сообщил в полицию

В Подмосковье рыбак нашел дрон съемочной группы Егора Кончаловского и сообщил в полицию

Автор:
29 апреля 2024 23:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Егор Кончаловский   авиатор   дрон   полиция   санаторий   съемочная группа   фильм   
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Рыбак обнаружил дрон у санатория МВД в Одинцовском районе Подмосковья и решил, что это БПЛА-разведчик. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рыбак и любитель пешего туризма из Одинцовскоо района обнаружил дрон возле санатория МВД, решил, что БПЛА украинский, поэтому сразу сообщил о находке спецслужбам, сообщил Telegram-канал Mash. 

Но всё оказалось ещё интереснее. Оказалось, что коптер потеряла съёмочная группа режиссёра Кончаловского в процессе съёмок фльма "Авиатор".

Dji inspire 2 за 1,7 млн рублей был потерян в конце февраля этого года. Когда спецы, приехавшие на место обнаружения коптера изъяли находку, выяснилось, что дрон находится в розыске. Его даже просили вернуть за вознаграждение.

Аппарат объявили в розыск участники съёмочной группы Егора Кончаловского — они потеряли копер в процессе съемок эпизодов к фильму "Авиатор". Сами искали, но не нашли, кинули клич, объявили вознаграждение. На днях — получили от полиции свой аппарат.

Деньги, как пишет MASH, рыбаку зажали.

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Метки: Егор Кончаловский   авиатор   дрон   полиция   санаторий   съемочная группа   фильм   
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3  комментария
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24k
Shtoppi Полчаса назад
рыбак все правильно сделал: «Лучше перебдеть, чем недобдеть».
а вот то что денег зажали - это зашквар им, хотя мусора, видимо, вознаграждение себе "за труды" оставили
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40k
albedo 39 минут назад
Оказанная услуга считается бесплатной (с)
Это же "творческая элита".
Жадны как Иуды.
Тем более большинство наших "творческих деятелей" как раз семитского племени.
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20k
Bill 40 минут назад
Интернет взорван?
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1456 постов (1384 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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