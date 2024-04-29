Иди, наберись сил и обратно в бой

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Грамотно тренер всё сделал: и вопрос вовремя перефразировал, и присел, чтобы быть на одном уровне с ребёнком, и компромисс предложил, и в конце дал моральную поддержку.
Всем бы таких тренеров...
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