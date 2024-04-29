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Иди, наберись сил и обратно в бой

Иди, наберись сил и обратно в бой

Автор:
29 апреля 2024 08:24
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   забавно   милота   ребенок   тренер   тренировка   
983
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Грамотно тренер всё сделал: и вопрос вовремя перефразировал, и присел, чтобы быть на одном уровне с ребёнком, и компромисс предложил, и в конце дал моральную поддержку.

Всем бы таких тренеров...

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Метки: Видео   Спорт   забавно   милота   ребенок   тренер   тренировка   
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3  комментария
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9k
Гвоздь 43 минуты назад
а мне никто не хлопал, когда я вернулся в тот день на работу
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5k
Terminator 13 минут назад
Это называется профессионал
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2291 пост (2196 в горячем)

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