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Кара небесная. В США с неба упал прицеп

Кара небесная. В США с неба упал прицеп

Автор:
30 апреля 2024 12:30
Метки: Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   прицеп   торнадо   
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В соцсетях завирусилось видео, в котором прицеп от трактора упал на шоссе перед водителем легковушки. Со слов очевидцев, всё произошло во время торнадо, проходящего через город Мариетта, в американском штате Оклахома. С водителем всё в порядке, он не пострадал. По данным СМИ жертвами урагана стали по меньшей мере 4 человека.

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Метки: Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   прицеп   торнадо   
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4  комментария
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31k
Григорий Час назад
У них там такое постоянно, помню домик с девочкой и собакой унесло.
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surgy Час назад
Элли с Тотошкой летали в домике, в чем проблема прицепу полетать?
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2k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Это точно целый прицеп? Может, часть его?
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Дальнобой
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  • 1425 постов (1442 в горячем)

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