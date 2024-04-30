Кара небесная. В США с неба упал прицеп

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В соцсетях завирусилось видео, в котором прицеп от трактора упал на шоссе перед водителем легковушки. Со слов очевидцев, всё произошло во время торнадо, проходящего через город Мариетта, в американском штате Оклахома. С водителем всё в порядке, он не пострадал. По данным СМИ жертвами урагана стали по меньшей мере 4 человека.
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