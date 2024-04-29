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В Бурятии два алабая едва не растерзали 13-летнюю девочку

В Бурятии два алабая едва не растерзали 13-летнюю девочку

Автор:
29 апреля 2024 07:27
Сообщество : Животные
Метки: Бурятия   Спасение   алабай   бродячие собаки   девочка   животные   пес   собака   
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В селе Сотниково в Бурятии два бродячих алабая набросились на 13-летнюю школьницу, отогнать собак смог сторож соседнего предприятия, который услышал крики ребёнка.

Инцидент произошёл 27 апреля. Алабаи выскочили на девочку из кустов и повалили её на землю, после чего один из псов потащил ребёнка за одежду, а второй начал набрасываться и кусать. На помощь выбежал сторож местного предприятия. Он схватил кусок дерева и отогнал им собак.

"Приняты меры по установлению владельца собак, в ходе которых стало известно, что данные собаки породы алабай бродячие. Полицейскими совместно со службой отлова в тот же день поймана одна из напавших особей", — говорится в телеграм-канале УМВД РФ по региону.

Мужчину, который своими действиями спас школьницу, полиция решила наградить. Сейчас идут поиски второго алабая, пытавшегося растерзать ребёнка.

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Метки: Бурятия   Спасение   алабай   бродячие собаки   девочка   животные   пес   собака   
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7  комментариев
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1k
b1r1da 2 часа назад
Алабаи и бродячие? Не верю! Как только хозяин осознал, что за собак может и присеть, и на деньги попасть, так собаки сразу же стали бродячими.
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3k
Autumn2015 40 минут назад
У нас в Беларуси налог на потенциально опасных пород собак более чем в 4 раза выше, чем на обычных мосек и милиция одно время прошерстила всех собачников, чтоб собаки были привиты и учтены, "мин" по весне мало. Сейчас больших собак в городе очень мало и видно, что это старые собаки, доживающий свой век, щенков практически не встретишь.
Все изменилось буквально за год, нужна только руководящая воля .
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−2
birbaevdmitry Час назад
Мужик красавчик
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16
Valentin Klucics Час назад
Заметил то, что к таким постам страдающие зоошизой неадекваты сидят тише воды и ниже травы. Бздят-с...
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2k
Сергей Некрасов Час назад
На всю голову [мат] порода, их с гор спускать нельзя как и чурок собственно.
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23k
kσρβγς 2 часа назад
На заднем плане еще два пса...
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2291 пост (2196 в горячем)

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