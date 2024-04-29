В Бурятии два алабая едва не растерзали 13-летнюю девочку

Инцидент произошёл 27 апреля. Алабаи выскочили на девочку из кустов и повалили её на землю, после чего один из псов потащил ребёнка за одежду, а второй начал набрасываться и кусать. На помощь выбежал сторож местного предприятия. Он схватил кусок дерева и отогнал им собак.

"Приняты меры по установлению владельца собак, в ходе которых стало известно, что данные собаки породы алабай бродячие. Полицейскими совместно со службой отлова в тот же день поймана одна из напавших особей", — говорится в телеграм-канале УМВД РФ по региону.

Мужчину, который своими действиями спас школьницу, полиция решила наградить. Сейчас идут поиски второго алабая, пытавшегося растерзать ребёнка.