В Бурятии два алабая едва не растерзали 13-летнюю девочку

В селе Сотниково в Бурятии два бродячих алабая набросились на 13-летнюю школьницу, отогнать собак смог сторож соседнего предприятия, который услышал крики ребёнка.
Инцидент произошёл 27 апреля. Алабаи выскочили на девочку из кустов и повалили её на землю, после чего один из псов потащил ребёнка за одежду, а второй начал набрасываться и кусать. На помощь выбежал сторож местного предприятия. Он схватил кусок дерева и отогнал им собак.
"Приняты меры по установлению владельца собак, в ходе которых стало известно, что данные собаки породы алабай бродячие. Полицейскими совместно со службой отлова в тот же день поймана одна из напавших особей", — говорится в телеграм-канале УМВД РФ по региону.
Мужчину, который своими действиями спас школьницу, полиция решила наградить. Сейчас идут поиски второго алабая, пытавшегося растерзать ребёнка.
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Все изменилось буквально за год, нужна только руководящая воля .