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Подборка фотографий актеров, актрис.
Интересного вам просмотра!
2.
Дипломат Вилли Хштоян, министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и Надежда Румянцева на приеме в советском посольстве в Египте, Каир, 1972 год.
Вилли Хштоян (второй слева) муж Надежды Румянцевой.
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5.
Татьяна Пельтцер. Кадр из фильма «Ты – мне, я – тебе». Любимая Бабушка СССР.
Отца Татьяны Ивановны Пельтцер на самом деле звали Иоганн, он был немцем по национальности, но родился и всю жизнь прожил в России. Иван Пельтцер был знаменитым актёром ещё со времён немого кино, и стал для дочери единственным учителем актёрского мастерства — профильного образования у Татьяны Пельтцер не было. В детстве она играла в его спектаклях, а в 12 лет уже была настоящей актрисой — с контрактом, гонораром и приглашениями от других режиссёров.
11.
Марчелло Мастроянни и Александр Абдулов на Международном кинофестивале «Золотой Дюк» в Одессе, 1988 год
12.
Юрий Кузьменков.
В 70-х годах Юрий Кузьменков был одним из самых узнаваемых и востребованных актёров советского кино. Даже когда ему доставались роли второго плана, его персонажи получались такими яркими, что запоминались зрителям наравне с главными героями. Его самыми известными ролями стали староста класса Ваня Федоскин в "Большой перемене" и выпивоха-водопроводчик в фильме "По семейным обстоятельствам". Также в фильмографии Юрия Кузьменкова роли в таких фильмах, как "Два капитана", ''Вас вызывает Таймыр'', "«Сто грамм» для храбрости" (киноальманах), "Честный, умный, неженатый...", "Инспектор ГАИ", "Если можешь, прости" и другие.
13.
Федор Добронравов. Будущий актер работал и слесарем-сборщиком, и оператором лаконаливочной машины на мебельном комбинате.
15.
Инна Чурикова, Александр Абдулов, Евгений Леонов и Николай Караченцов в спектакле «Оптимистическая трагедия», 1985 год
39.
Эльдар Рязанов, Барбара Брыльска, и Андрей Мягков на вручении Государственных премий за фильм «Ирония судьбы или с легким паром».
41.
Николай Рыбников в фильме «Высота»
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Да и вообще актрисы загляденье.