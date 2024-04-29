17 любопытных фишек, которые многое расскажут о Норвегии

Если при упоминании Норвегии у вас возникает только ассоциация с горами, то вы слишком мало знаете о чудесной родине викингов. На самом деле эта удивительная страна известна своими потрясающими фьордами, удобными городами, отличной рыбалкой и невероятно низким уровнем преступности. В этом посте вы узнаете познавательные и интересные фишки, которые позволят поближе познакомиться с особенностями местной жизни.
2. Меч эпохи викингов
3. Мягкий сыр, похожий на “Филадельфию”. Название буквально переводится как “свежий, как снег”
6. Гигантский стальной лось, созданный норвежской художницей Линдой Бакке. Статуя является частью проекта, призванного помочь снизить количество дорожно-транспортных происшествий
7. Норвежский прыгун с трамплина, чемпион и двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане Роберт Юханссон
8. Памятник "Мечи в скале",так же известный по-норвежски "Сверд и фьель", является важной исторической и культурной достопримечательностью Норвегии
9. Подвесной мост Хардангер
11. Ставкирка в Боргунне — одна из самых древних сохранившихся каркасных церквей в Норвегии.
12. Над Люсе-фьордом возвышается красивейшее плато Кьераг. Именно здесь находится знаменитый висячий камень Кьерагболтен
13. Лофотенские острова, деревушка Хеннингсвер, и знаменитый стадион
14. Самый большой в мире ритуал у костра в норвежском городе Олесунн в рамках празднования начала летнего солнцестояния
15. Статуя первого короля Харальда I Прекрасноволосого
16. "Скала-кафедра" или Прекестулен - один из красивейших в мире утесов и главная природная достопримечательность Норвегии. Этот гигантских размеров утес, гордо возвышающийся на 604 метра над Люсе-фьордом
Источник:
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Лыжная сборная не даст соврать)
К слову их музеи стоят рядом.
В музее Тура представлены его Ра и Кон-Тики, а в музее Нансена вообще стоит его корабль Фрам (с норвежского - вперед) собственной персоной.
Его выморозили из льдов и доставили в Осло.
Потрясающее зрелище.
Томас Бах не велит.