17 любопытных фишек, которые многое расскажут о Норвегии

Если при упоминании Норвегии у вас возникает только ассоциация с горами, то вы слишком мало знаете о чудесной родине викингов. На самом деле эта удивительная страна известна своими потрясающими фьордами, удобными городами, отличной рыбалкой и невероятно низким уровнем преступности. В этом посте вы узнаете познавательные и интересные фишки, которые позволят поближе познакомиться с особенностями местной жизни.