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17 любопытных фишек, которые многое расскажут о Норвегии

17 любопытных фишек, которые многое расскажут о Норвегии

Автор:
29 апреля 2024 21:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Любопытные   Многое   Познавательные   Расскажут   Удивительные   норвегия   фишки   
1936
18

Если при упоминании Норвегии у вас возникает только ассоциация с горами, то вы слишком мало знаете о чудесной родине викингов. На самом деле эта удивительная страна известна своими потрясающими фьордами, удобными городами, отличной рыбалкой и невероятно низким уровнем преступности. В этом посте вы узнаете познавательные и интересные фишки, которые позволят поближе познакомиться с особенностями местной жизни.

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Метки: Любопытные   Многое   Познавательные   Расскажут   Удивительные   норвегия   фишки   
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10  комментариев
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245
w Час назад
А ещё там самое большое количество астматиков на душу населения.
Лыжная сборная не даст соврать)
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21k
Александр Полчаса назад
А ещё в сказочной Норвегии живёт этот мужик, он так же счастлив там, как и все
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2k
cascha68 Полчаса назад
кисельные реки, молочные берега...
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1k
Graboid Час назад
Норвегия это Барневарн = изъятие детей
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17k
GROMOZEKA Час назад
А еще Норвегия родина таких путешественников, как Нансен и Тур Хейердал.
К слову их музеи стоят рядом.
В музее Тура представлены его Ра и Кон-Тики, а в музее Нансена вообще стоит его корабль Фрам (с норвежского - вперед) собственной персоной.
Его выморозили из льдов и доставили в Осло.
Потрясающее зрелище.
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20k
Bill Час назад
А знаменитые норвежские лыжники астматики почему не в списке?
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245
w Bill Час назад
Это нельзя.
Томас Бах не велит.
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245
w Час назад
И мне не вполне понятно, как в этом действительно красивом месте могло родится такое явление, как блэк-метал?
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1847 постов (1791 в горячем)

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