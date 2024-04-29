У молодежи на улице спросили, что такое шпингалет

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Очередной опрос молодежи, который удивил многих пользователей сети. В данном случае, молодые люди не могут объяснить, что такое «шпингалет». Думая, что это маленький ребенок.
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