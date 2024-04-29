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У молодежи на улице спросили, что такое шпингалет

У молодежи на улице спросили, что такое шпингалет

Автор:
29 апреля 2024 08:00
Метки: Видео   Вопрос   забавно   молодежь   на улице   опрос   шпингалет   
1073
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Очередной опрос молодежи, который удивил многих пользователей сети. В данном случае, молодые люди не могут объяснить, что такое «шпингалет». Думая, что это маленький ребенок.

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Метки: Видео   Вопрос   забавно   молодежь   на улице   опрос   шпингалет   
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7  комментариев
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55k
Опиум для народа Час назад
И что? Слова выходят из активного употребления, заменяясь другими. Многие знают что такое позорище, шуйца, мокроступы?
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 минуты назад
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 10 минут назад
они походу только Реву..и Павлика Волю знают...гребанное днище..а классику не знают.
Ссылка youtu.be
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1k
Горец U Полчаса назад
шерхебель, рейсмус, пролётный клистрон... Многие ли вспомнят? А шоры?
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61k
Мойша Час назад
Шпингалет - это мелкая сволочь, которая лезет в каждую дырку.
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2291 пост (2196 в горячем)

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