Очередная звезда молодежи устроила дебош на сцене

Видео инцидента быстро распространилось в сети, вызвав волну возмущения. Кстати, это не первая подобная выходка, в конце января этого года Михеева также вышвырнула телефон своего поклонника в толпу.





В своем тг-канале она прокомментировала свою выходку так:



