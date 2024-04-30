Очередная звезда молодежи устроила дебош на сцене

Рэперша Hofmannita (Анна Михеева) решила, что самым лучшим подарком для своих фанатов будет уничтожение их гаджетов прямо на концерте.
Сей странный перформанс пришлось наблюдать тем «счастливчикам», кто был в первых рядах. Дамочка вырывала телефоны из рук зрителей и швыряла в толпу или на пол.
Одной фанатке чужой телефон прилетел прямо в лицо. Певичка вела себя неадекватно, валялась на сцене и лягалась.
Хотя год назад она клялась Мизулиной, что будет не безбашенной девушкой, а «творческим персонажем, который пишет музыку о фантазиях с подкреплением литературных механик русского языка». И вообще, она и ее команда «пропагандируют только здоровый образ жизни».
Судя по ее поведению, явно ЗОЖ на дамочку не очень повлиял.
Видео инцидента быстро распространилось в сети, вызвав волну возмущения. Кстати, это не первая подобная выходка, в конце января этого года Михеева также вышвырнула телефон своего поклонника в толпу.
В своем тг-канале она прокомментировала свою выходку так:
Пока неизвестно, понесет ли Hofmannita какую-либо ответственность за свои действия и пострадали ли зрители.
Источник:
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гитарой ей по балде..