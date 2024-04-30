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Очередная звезда молодежи устроила дебош на сцене

Очередная звезда молодежи устроила дебош на сцене

Автор:
30 апреля 2024 07:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Hofmannita   Анна Михеева   Видео   Концерт   звезды   телефоны   фанаты   шоу бизнес   
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Рэперша Hofmannita (Анна Михеева) решила, что самым лучшим подарком для своих фанатов будет уничтожение их гаджетов прямо на концерте.

Сей странный перформанс пришлось наблюдать тем «счастливчикам», кто был в первых рядах. Дамочка вырывала телефоны из рук зрителей и швыряла в толпу или на пол.


Одной фанатке чужой телефон прилетел прямо в лицо. Певичка вела себя неадекватно, валялась на сцене и лягалась.

Хотя год назад она клялась Мизулиной, что будет не безбашенной девушкой, а «творческим персонажем, который пишет музыку о фантазиях с подкреплением литературных механик русского языка». И вообще, она и ее команда «пропагандируют только здоровый образ жизни».


Судя по ее поведению, явно ЗОЖ на дамочку не очень повлиял.


Видео инцидента быстро распространилось в сети, вызвав волну возмущения. Кстати, это не первая подобная выходка, в конце января этого года Михеева также вышвырнула телефон своего поклонника в толпу.


В своем тг-канале она прокомментировала свою выходку так:


Пока неизвестно, понесет ли Hofmannita какую-либо ответственность за свои действия и пострадали ли зрители.

Источник:

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Метки: Hofmannita   Анна Михеева   Видео   Концерт   звезды   телефоны   фанаты   шоу бизнес   
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17  комментариев
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753
Vilks 52 минуты назад
Какое-то шлачище...
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3k
Seryi_spb Минуту назад
Нет, я не решился ознакомится с её творчеством, но её поведение на сцене это детский лепет, по сравнению с кумирами нашей молодости. Она просто копирует модели их поведения. По сравнению с тем что было на концертах лет 40-50 назад это лёгкая шалость.
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5k
Дмитрий Круглов 6 минут назад
Кто это? Губы-базуки?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
28k
7k
Александр 11 минут назад
Так она "рэперша" или рок-звезда? В моей молодости эти понятия были, мягко скажем, диаметрально противоположны!
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6k
Alex 13 минут назад
Поехавшая крышей писюха.
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7k
Хачик 17 минут назад
Она настолько "звезда", что я только сегодня узнал, что такая есть...
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146k
parallax Полчаса назад
Что ни рэпер, то дегенерат.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
пересмотрела видать...
гитарой ей по балде..
Ссылка youtu.be
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39k
Андрей Иванов Полчаса назад
Так себе звезда. Я надеюсь, она не стриптиз показывает.
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13k
Гомерчик 38 минут назад
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 40 минут назад
что это за Чудо-Юдо вообще)
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6k
Григорий 48 минут назад
что это за безмозглая вульва и на кой оно тут надо?
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59k
zloykoyot 52 минуты назад
Рэперша с дутыми губами, называющая себя рок-звездой? Бздец у неё в башке насрано.
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