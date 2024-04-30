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В Мосгордуме задумались о внедрении в школы армейской системы наказаний

В Мосгордуме задумались о внедрении в школы армейской системы наказаний

Автор:
30 апреля 2024 08:30
Сообщество : Жить в России
Метки: воспитание   дети   мнение   мосгордума   порка   школа   
1185
4

Ну как задумались, пока просто порассуждали на эту тему.

Говорили долго и много. Обсуждали патриотизм в школах и воспитание молодежи.

Первый зампред общественной организации Клуб адмиралов Валерий Дорогин и вовсе заявил, что в школах нужно ввести похожую на армейскую систему взысканий и поощрений.

Понятие совести у школьников отсутствует, а «что хорошо, что плохо» познаётся «через спину»,
— заявил он.


Общественность в соцсетях после этой новости разделилась на несколько лагерей и на полном серьезе принялась дискутировать о том, действительно ли стоит воспитывать детей в более строгой обстановке.


Яповцы весомо свои доводы аргументировали как за, так и против.

А вот молодежь в телеге выступила крайне против.


Но если серьезно, то участившиеся в последнее время конфликты учителей и учеников действительно заставляют задуматься, а все ли так у нас благополучно в сфере образования?

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Метки: воспитание   дети   мнение   мосгордума   порка   школа   
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18  комментариев
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55k
Опиум для народа Час назад
Вот и до шпицрутенов дошли...)))
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25
DARK4000 3 минуты назад
Нужно что бы при каждой школе числился КАЗАК с нагайкой.
А ещё лучше, что бы по суду было решение о воспитании малолеток нагайкой.
Штрафы их не исправят, а вот нагайкой по жопе, самое то. На всю жизнь запомнит.
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9k
ишты 7 минут назад
"... заставляют задуматься, а все ли так у нас благополучно в сфере образования?" А при чем тут образование? Образование это процесс получения знаний, а тут полностью упущен аспект морального и этического воспитания. Сейчас что-то начали суетиться с патриотизмом, но этого явно недостаточно, да и поздняк метаться - этих уже не перевоспитать (у них родители - продукт 90-х, где кроме денег нет других ценностей). Остается только страх.
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2k
Домашний кролик Ницше 9 минут назад
Любой процесс воспитания состоит из поощрения за успехи и наказания за провалы.
В российской педагогике наказание отменили.
В итоге получили зумеров.
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10k
Роман 10 минут назад
Да и вообще школьник в край оборзели от безнаказанности, это чревато большими проблемами. Причем проблемы начнутся по совершеннолетию, так как язык за зубами держать не приучены. А бить могут начать уже сразу сильно и по взрослому...
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10k
Роман 12 минут назад
А за маты еще и язык выдергивать нужно, некоторые товарищи без мата уже мысли выразить неспособны.
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1k
Quantimus 16 минут назад
Надо вообще долгосрочный план для развития взять - превратить всё во вселенную Warhammer или Звездного десанта.

Это сарказм, если что.
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110
ПИВОнер 16 минут назад
Вы сначала очистите школы от черножопой нечисти, которые и так избивают ваших детей, только за то, что они - русские.. Потом послушайте вопли всяких семигиных, крышующих диаспоры ( ОПГ ) и направьте свою энергию в нужное ( по напр. к ГД ) русло.
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2k
Лютый вам Бетховен 23 минуты назад
Судя по негативу, школяры всё же здесь есть.
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24k
Shtoppi 24 минуты назад
«В Мосгордуме задумались о внедрении в школы армейской системы наказаний»
----------
а вместе с наказаниями нужно сразу ввести пятидневку и казарменное положение.
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62k
Мойша Полчаса назад
В Кембридже телесные наказания отменили только в 1995 году. В шотландских колледжах отменили в 2006 году. А в России поторопились... Да еще под действием либералов ввели положение о неприкасаемости школьника. Вот и охамели от безнаказанности.
Приходится исправлять...
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62k
Мойша Полчаса назад
Комментарий к фото
Жопа школоло предчувствует жопу.
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50k
Максим Т. Полчаса назад
3.14здить, 3,14здить и еще раз 3,14здить!
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6k
methos2 Час назад
Комментарий к фото
Почему до14-ти? У некоторых и в 15, и в 16 лет совести нет. Да и в 30 тоже.
Надо активнее использовать репрессивный аппарат. А тем, кто переживает за свой зад, есть прекрасная альтернатива - не косячьте. Ведь ничего же не мешает не хамить и не избивать учителей?
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FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
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