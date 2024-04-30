«В Мосгордуме задумались о внедрении в школы армейской системы наказаний»

Ну как задумались, пока просто порассуждали на эту тему.
Говорили долго и много. Обсуждали патриотизм в школах и воспитание молодежи.
Первый зампред общественной организации Клуб адмиралов Валерий Дорогин и вовсе заявил, что в школах нужно ввести похожую на армейскую систему взысканий и поощрений.
Понятие совести у школьников отсутствует, а «что хорошо, что плохо» познаётся «через спину»,
— заявил он.
Общественность в соцсетях после этой новости разделилась на несколько лагерей и на полном серьезе принялась дискутировать о том, действительно ли стоит воспитывать детей в более строгой обстановке.
Яповцы весомо свои доводы аргументировали как за, так и против.
Но если серьезно, то участившиеся в последнее время конфликты учителей и учеников действительно заставляют задуматься, а все ли так у нас благополучно в сфере образования?
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А ещё лучше, что бы по суду было решение о воспитании малолеток нагайкой.
Штрафы их не исправят, а вот нагайкой по жопе, самое то. На всю жизнь запомнит.
В российской педагогике наказание отменили.
В итоге получили зумеров.
Это сарказм, если что.
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а вместе с наказаниями нужно сразу ввести пятидневку и казарменное положение.
Приходится исправлять...
Надо активнее использовать репрессивный аппарат. А тем, кто переживает за свой зад, есть прекрасная альтернатива - не косячьте. Ведь ничего же не мешает не хамить и не избивать учителей?