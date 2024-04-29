Якутский депутат пожаловался, что почти перестал ходить в рестораны

И дело совсем не в недостатке денег. Просто депутату не разрешают там курить.
Депутат парламента Якутии Владимир Поскачин поднял на заседании правительства невероятно важную и наболевшую тему. Он пожаловался, что практически перестал ходить в рестораны, потому что там запрещают курить.
Народный избранник заявил, что никакого вреда от курения нет, зато постоянные перебежки после выпитого алкоголя ради затяжки на мороз и обратно гарантированно вызывают простуду.
"Сидишь, нормально выпиваешь, без курева… Раньше в коридоре курили, а сейчас зимой выходим на улицу, мерзнем, простужаемся… Никакого вреда (от курения) нету", — заявил депутат парламента Якутии Владимир Поскачин, добавив, что из-за этого у него голос постоянно простужен.
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Владимир Поскачин считает, что заядлые курильщики его поймут. Но поймут ли его монолог в Кремле? Вряд ли из-за одного якутского депутата изменят закон о запрете курения в заведениях общепита, который в первую очередь вводился не для защиты здоровья некурящих людей, а для самих курильщиков — в качестве одной из мер для их сокращения.
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Это мой ответ в том числе и тем, кто предлагает сделать вагоны для курящих, ведь найдутся те, кто окажется на границе. И что будет с запахом в этом вагоне?
Мне нравятся комнаты для курящих в некоторых аэропортах, такой стеклянный аквариум со сплошным дымом внутри, где людей уже почти не видно, одни силуэты различимы... Газовая камера - для добровольцев. А для некурящих - никаких проблем! Вот против такого я не возражаю, пусть убивают себя сами.
В отдаленных частях всегда было натуральное снабжение, хошь, бери, хошь, не бери, прапор найдет куда пристроить и на машине в СССР вернуться
Это же какие страдания у человечка.
Сердце разрывается за несчастного слугу народа.