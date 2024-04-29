FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7930 постов • 3105 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Якутский депутат пожаловался, что почти перестал ходить в рестораны

Якутский депутат пожаловался, что почти перестал ходить в рестораны

Автор:
29 апреля 2024 15:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Якутия   алкоголь   депутат   жалоба   курение   
1143
1
1

И дело совсем не в недостатке денег. Просто депутату не разрешают там курить.

Депутат парламента Якутии Владимир Поскачин поднял на заседании правительства невероятно важную и наболевшую тему. Он пожаловался, что практически перестал ходить в рестораны, потому что там запрещают курить.


Народный избранник заявил, что никакого вреда от курения нет, зато постоянные перебежки после выпитого алкоголя ради затяжки на мороз и обратно гарантированно вызывают простуду.


"Сидишь, нормально выпиваешь, без курева… Раньше в коридоре курили, а сейчас зимой выходим на улицу, мерзнем, простужаемся… Никакого вреда (от курения) нету", — заявил депутат парламента Якутии Владимир Поскачин, добавив, что из-за этого у него голос постоянно простужен.

Владимир Поскачин считает, что заядлые курильщики его поймут. Но поймут ли его монолог в Кремле? Вряд ли из-за одного якутского депутата изменят закон о запрете курения в заведениях общепита, который в первую очередь вводился не для защиты здоровья некурящих людей, а для самих курильщиков — в качестве одной из мер для их сокращения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Якутия   алкоголь   депутат   жалоба   курение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
sedoisever 52 минуты назад
Ужесточайте сильнее, увеличивайте штрафы, но подумайте и о тех, кто курит. Трудно в ресторане оборудовать место для курения? Тяжело запустить вагоны РЖД для курящих?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
5k
SmartCat101 Минуту назад
депутат который не может купить себе ресторан... сегодня вызывает лишь смех и сочувствие , даже якутский
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
pinbalist 2 минуты назад
Все мозги прокурил,идиота кусок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ДК 10 минут назад
В 90е годы летел один раз самолетом часов около 10. Тогда курящих садили сзади салона, а некурящих спереди. И попал я, некурящий, в точности на границу. С трех сторон (!) от меня все эти часы непрерывно дымили, заканчивал один, начинал другой и т.д. Как же я тогда возненавидел все курящих... И какое счастье испытал когда курить в самолетах окончательно запретили!
Это мой ответ в том числе и тем, кто предлагает сделать вагоны для курящих, ведь найдутся те, кто окажется на границе. И что будет с запахом в этом вагоне?
Мне нравятся комнаты для курящих в некоторых аэропортах, такой стеклянный аквариум со сплошным дымом внутри, где людей уже почти не видно, одни силуэты различимы... Газовая камера - для добровольцев. А для некурящих - никаких проблем! Вот против такого я не возражаю, пусть убивают себя сами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Luc72 17 минут назад
А кто мля нас приучил? Нам в армии "натурой" не выдавали, все же ж в подмосковье служил, а вот в комнате парниша в ГДР служил, им натурой выдавали
, это кроме денежного довольствия (смишного, даже по советским рублям, 7 рэ рядовой, 12 сержант, хотя... может в ГДР больше давали, или вообще в марках
, чтобы в увале не позориться и милостыню не просить).
В отдаленных частях всегда было натуральное снабжение, хошь, бери, хошь, не бери, прапор найдет куда пристроить и на машине в СССР вернуться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Мэтью Полчаса назад
Какой несчастный,у меня аж рука за арматуру потянулась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
The Dude 52 минуты назад
Бедненький. Так и хочется пожалеть, да креп... ласковым словом утешить.
Это же какие страдания у человечка.
Сердце разрывается за несчастного слугу народа.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2044 поста (2051 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

219798



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ростове полиция ищет участников очередной подростковой банды
В Ростове полиция ищет участников очередной подростковой банды
Суд в Ростове арестовал самбиста-блогера, который избивал людей на камеру
Суд в Ростове арестовал самбиста-блогера, который избивал людей на камеру
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 апреля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#в мире#мигранты#интересно#ребенок
#история#Россия#животные#интересное#полиция#новости#фильм
#забавно#люди#Юмор#кино#Индия#шоу бизнес#актер
«Шоу запретить, актёров посадить»: депутат Милонов призвал запретить программы «Беременна в 16» и «Шоу экстрасенсов» «Шоу запретить, актёров посадить»: депутат Милонов призвал запретить программы «Беременна в 16»... Помощник депутата с криминальным прошлым устроил дебош в ресторане Помощник депутата с криминальным прошлым устроил дебош в ресторане «Посланники из ада»: депутат Милонов потребовал запретить гонять на электросамокатах в городах «Посланники из ада»: депутат Милонов потребовал запретить гонять на электросамокатах в городах В России предложили делать «социальную водку» за 100 рублей В России предложили делать «социальную водку» за 100 рублей Жители Ставрополья обвинили губернатора в сговоре с иноагентами и руководством стран НАТО Жители Ставрополья обвинили губернатора в сговоре с иноагентами и руководством стран НАТО

На что жалуетесь?

Вернуться