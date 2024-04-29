Якутский депутат пожаловался, что почти перестал ходить в рестораны

Депутат парламента Якутии Владимир Поскачин поднял на заседании правительства невероятно важную и наболевшую тему. Он пожаловался, что практически перестал ходить в рестораны, потому что там запрещают курить.

Народный избранник заявил, что никакого вреда от курения нет, зато постоянные перебежки после выпитого алкоголя ради затяжки на мороз и обратно гарантированно вызывают простуду.