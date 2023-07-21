В Новосибирске парня исцарапала автоледи за то, что он ей не уступил дорогу

Вскоре Артём не выдержал преследования, остановился и решил поговорить с женщиной. Припарковавшись во дворе он сразу получил перцовкой в лицо, а через секунду появился мужчина этой автохамки.

Они вдвоём избили Артёма - один кулаками и ногами, вторая - царапалась как кошка. Машину тоже не пожалели. Никто из очевидцев не вызвался тогда на помощь.

У Артема и Анны одна надежда - на полицию. Впрочем, наглая автоледи написала заявление и на них.