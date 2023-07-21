В Новосибирске парня исцарапала автоледи за то, что он ей не уступил дорогу

Наглая девушка за рулем постоянно пыталась подрезать другое авто. В этой машине сидела пара. Молодые люди вышли из машины на светофоре и спросили, в чем проблема.
Дама плюнула в мужчину и пригрозила убийством. Загорелся зелёный, Артём и Анна (так зовут пострадавших) поехали, а суровая дама — за ними.
Вскоре Артём не выдержал преследования, остановился и решил поговорить с женщиной. Припарковавшись во дворе он сразу получил перцовкой в лицо, а через секунду появился мужчина этой автохамки.
Они вдвоём избили Артёма - один кулаками и ногами, вторая - царапалась как кошка. Машину тоже не пожалели. Никто из очевидцев не вызвался тогда на помощь.
У Артема и Анны одна надежда - на полицию. Впрочем, наглая автоледи написала заявление и на них.
Источник:
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