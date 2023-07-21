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В Новосибирске парня исцарапала автоледи за то, что он ей не уступил дорогу

В Новосибирске парня исцарапала автоледи за то, что он ей не уступил дорогу

Автор:
21 июля 2023 08:39
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   автоледи   исцарапала   конфликт   люди   не устпил дорогу   
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Наглая девушка за рулем постоянно пыталась подрезать другое авто. В этой машине сидела пара. Молодые люди вышли из машины на светофоре и спросили, в чем проблема.

Дама плюнула в мужчину и пригрозила убийством. Загорелся зелёный, Артём и Анна (так зовут пострадавших) поехали, а суровая дама — за ними.

Вскоре Артём не выдержал преследования, остановился и решил поговорить с женщиной. Припарковавшись во дворе он сразу получил перцовкой в лицо, а через секунду появился мужчина этой автохамки.


Они вдвоём избили Артёма - один кулаками и ногами, вторая - царапалась как кошка. Машину тоже не пожалели. Никто из очевидцев не вызвался тогда на помощь.


У Артема и Анны одна надежда - на полицию. Впрочем, наглая автоледи написала заявление и на них.

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Метки: Видео   автоледи   исцарапала   конфликт   люди   не устпил дорогу   
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5  комментариев
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Какая, на хрен, автоледи и девушка? ТП и автолядь - надо называть вещи своими именами.
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75k
Viktor 18 минут назад
Ну так тоже надо выходить не с пустыми руками, вот лично у меня есть и резиновая телескопическая дубинка, и газовый пистолет (официально), и ещё кое-что.
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24k
Тигран Саркисян 19 минут назад
Быдлошмара и быдлошмар , ну ёпрный театр как таких неадекватов на дороги то выпускают , как дикие звери , в псих диспансер на принудительно лечение.
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0
Vovki Тигран Саркисян 12 минут назад
и прав лишать, это же опасные особи на дороге
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455
Guilty Pleasure Полчаса назад
автошмара и точка. никаких автоледей не бывает, я вам точно говорю
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