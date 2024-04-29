30 бесячих вещей, которые могут случиться с каждым из нас

Жизнь — это не всегда весело. Иногда случаются хоть и мелкие, но жутко бесячие вещи, которые, как оказалось, раздражают многих из нас. На форуме Reddit даже есть специальное сообщество, где пользователи делятся разными ситуациями, которые слегка выводят их из себя.