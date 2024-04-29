30 бесячих вещей, которые могут случиться с каждым из нас

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Жизнь — это не всегда весело. Иногда случаются хоть и мелкие, но жутко бесячие вещи, которые, как оказалось, раздражают многих из нас. На форуме Reddit даже есть специальное сообщество, где пользователи делятся разными ситуациями, которые слегка выводят их из себя.
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7. "Бесит, когда хочешь съесть хлеб с маслом, а масло супер-твёрдое, и пока ты намазываешь его на хлеб, хлеб уничтожается"
8. "Зачем миллион бирок на спортивном топе? Чтобы убрать все и не повредить топ, нужна ювелирная точность"
18. "Прошло уже три года, а меня всё ещё бесят куски плёнки, которые я не могу убрать с ручки холодильника"
22. "Бесит, когда с нетерпением ждёшь результатов теста на беременность, а он ничего не показывает, блин"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот так и начинаешь понимать "не сушите кошку в микроволновке"...
тетка до своей махнатки все равно через карман не достанет