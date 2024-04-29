FISHKINET
Сообщество Юмор 18790 постов • 3686 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
30 бесячих вещей, которые могут случиться с каждым из нас

30 бесячих вещей, которые могут случиться с каждым из нас

Автор:
29 апреля 2024 21:38
Сообщество : Юмор
Метки: Вещи   Жизнь   Разное   Юмор   бесит   бесячие вещи   жизненно   люди   подборка   смешно   
1644
31

Жизнь — это не всегда весело. Иногда случаются хоть и мелкие, но жутко бесячие вещи, которые, как оказалось, раздражают многих из нас. На форуме Reddit даже есть специальное сообщество, где пользователи делятся разными ситуациями, которые слегка выводят их из себя.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Вещи   Жизнь   Разное   Юмор   бесит   бесячие вещи   жизненно   люди   подборка   смешно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
473
2023 Час назад
Просто кто-то не умеет правильно собрать пазл )) Решается в три хода ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
serega57_ 22 секунды назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
АнтонПолднев 3 минуты назад
Кед на месте

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
nphne-7lvtx5is 15 минут назад
Комментарий к фото
Сбоку надо открывать, видно же)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
serega57_ 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Туркин Полчаса назад
Длину члена пекаря можно узнать !

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
serega57_ Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Ломовицкий 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
869
Maksim 55 минут назад
11. "Почему это всегда происходит!" - наверное потому, что открывается коробка несколько иначе... Тама люди даже перфорацию сделали для удобства...
.
Вот так и начинаешь понимать "не сушите кошку в микроволновке"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Gadova Час назад
Сраные нытики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89k
Taras Kozalupko Час назад
Это не дискриминация, а возможность мужикам почесать яйца в кармане.
тетка до своей махнатки все равно через карман не достанет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony Час назад
половина - рукожопы....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1682 поста (1623 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

111202



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мигранты убили шведа на глазах его 12-летнего сына - тысячи стокгольмцев потребовали массовой депортации приезжих
Мигранты убили шведа на глазах его 12-летнего сына - тысячи стокгольмцев потребовали...
Дворник ловко забрался по водосточной трубе и спас несколько женщин из пожара
Дворник ловко забрался по водосточной трубе и спас несколько женщин из пожара
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Как на РУСИ называли аллергию?
Как на РУСИ называли аллергию?
Легенда Football Manager
Легенда Football Manager
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#полиция#люди#Юмор#Россия#фильм#соцсети#мигранты
#забавно#история#в мире#кино#животные#актер#сарказм#Индия
#факты#СССР#интересно#интересное#штраф#ребенок#новости#задержание
Легенда Football Manager Легенда Football Manager Сбой в матрице: 30 раз, когда люди случайно встретили "двойников" Сбой в матрице: 30 раз, когда люди случайно встретили "двойников" 25 "сюрпризов" арендодателей, которые взбесили жильцов 25 "сюрпризов" арендодателей, которые взбесили жильцов 30 до боли бесполезных вещей и изобретений 30 до боли бесполезных вещей и изобретений 25 людей, чей день определённо не задался 25 людей, чей день определённо не задался 30 людей, которые пережили неудачный день — но не потеряли чувство юмора 30 людей, которые пережили неудачный день — но не потеряли чувство юмора

На что жалуетесь?

Вернуться