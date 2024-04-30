Индия заняла первое место по количеству людей, погибших при попытке сделать селфи

С тех пор, как слово „селфи“ впервые появилось в Австралии в 2002 году, где, как говорят, оно было придумано, пристрастие к эффектным фото забрало на тот свет уже не одну сотню людей.

В 49 странах в период с 2014 по 2023 год при попытке сделать селфи погибли 399 человек. 199 из них — жители Индии, еще 29 человек оказались американцами. Третье место досталось россиянам — при попытке сделать запоминающееся фото погибли 18 человек.

Самое смертоносное селфи унесло жизни сразу 11 человек: в июле 2021 жертвы несчастного случая попытались сфотографироваться на башне исторического форта Амбер в Индии, когда в них ударила молния.