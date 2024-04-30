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Индия заняла первое место по количеству людей, погибших при попытке сделать селфи

Индия заняла первое место по количеству людей, погибших при попытке сделать селфи

Автор:
30 апреля 2024 09:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Индия   Россия   США   несчастный случай   селфи   фото на телефон   
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Россия оказалась на третьем месте.

С тех пор, как слово „селфи“ впервые появилось в Австралии в 2002 году, где, как говорят, оно было придумано, пристрастие к эффектным фото забрало на тот свет уже не одну сотню людей.


В 49 странах в период с 2014 по 2023 год при попытке сделать селфи погибли 399 человек. 199 из них — жители Индии, еще 29 человек оказались американцами. Третье место досталось россиянам — при попытке сделать запоминающееся фото погибли 18 человек.


Самое смертоносное селфи унесло жизни сразу 11 человек: в июле 2021 жертвы несчастного случая попытались сфотографироваться на башне исторического форта Амбер в Индии, когда в них ударила молния.


Джакарта (Индонезия) – 31-летняя китаянка Хуан Лихун хотела произвести впечатление на своих друзей и подписчиков. Залезла на индонезийский вулкан Ильен и свалилась вниз с высоты 70 метров. Спасти девушку не удалось.

А вот эта дерзкая фотка стоила жизни 32-летней Софии Чунг. Женщина разбилась у водопада в 2022 году.

Девять человек утонули в Индонезии в 2021 году, когда лодка, которая должна была доставить их в плавучий ресторан в Центральной Яве, перевернулась во время группового селфи.


Особенно трагичным был случай в 2017 году в Индии: Таракнатх Макал ехал по железной дороге домой из паломничества в Непал. Недалеко от Калькутты он высунулся из двери поезда, чтобы сфотографироваться на свой мобильный телефон, поскользнулся и упал на полотно. Четверо друзей (от 25 до 30) бросились за ним, чтобы спасти его – всех сбил приближающийся поезд.


Ну а про этого парня знают, наверное, все.

В 2018 году парняга решил записать эпичное видео и надо отдать должное - у него это получилось.

В США 28 октября 2018 года индийская пара Вишну Вишванатх, 29 лет, и Минаши Мурти, 30 лет, погибли у Тафт-Пойнт в национальном парке Йосемити в Калифорнии. Они подошли слишком близко к 900-метровой пропасти для эффектного фото.

В Баварии в 2019 году туристам закрыли доступ к водопаду Кенигсбах после того, как два любителя красивых фоток не смогли удержать равновесие и погибли.

Перечислять подобные случаи можно долго. Так что, друзья, берегите себя и делайте только безопасные фотографии.

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Метки: Видео   Индия   Россия   США   несчастный случай   селфи   фото на телефон   
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13  комментариев
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62k
Мойша 2 часа назад
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1k
Миша 3 минуты назад
Дураков не пашут, не сеют, они сами родятся.
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3k
crownanniversury 21 минуту назад
Естественный отбор.
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786
МИХАН Полчаса назад
Не знаю на счет селфи в Индии ,но вот тут явно куча трупов ..

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13k
Copycat 36 минут назад
мне кажется не малый факт тут играет то что индусов просто много, это как есть две группы людей группа А - 100 человек и группа Б 1000 человек и сказать чт опо статистике в группе Б больше женщин чем в группе А
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41k
АнтонПолднев Час назад
Индия заняла первое место по количеству людей.
Всё. Это законченное предложение. Дальше можно подставлять любое событие.
Индия заняла первое место по количеству людей имеющих уши.
Индия заняла первое место по количеству людей которые пробовали рис.
Индия заняла первое место по количеству людей которые носят шлёпки.
Ну и т.д.
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1k
liveevil Час назад
Из недавнего:

7 апреля 40-летняя россиянка Инесса приехала из Сочи в Гагры и захотела сделать селфи на смотровой площадке, но не удержала равновесие и сорвалась с 50-метровой высоты.
После падения женщина получила серьезные травмы, но осталась жива. Правда, несколько позже туристка скончалась в одной в районной больнице города Гагры.
Ссылка youtu.be
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5k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
В 2002 году получается придумали один из видов саморегуляции популяции населения планеты
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393k
Алексей 2 часа назад
когда страна занимает первое место по числу населения. она в праве занимать и первое место по числу д.о.л.б.а.ё.б.о.в.
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0
Атата по попе Опиум для народа 43 минуты назад
Как же ты выжил, броник купил?
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